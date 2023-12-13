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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Столбцах

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК,, МИНУТКА,,1993 ГОДА НОВЫЙ

50 р.

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК,, МИНУТКА,,1993 ГОДА НОВЫЙ

Минская, Столбцы

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Пепельница немецкая окопное творчество

250 р.

Пепельница немецкая окопное творчество

Минская, Столбцы

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Пряга РИА

50 р.

Пряга РИА

Минская, Столбцы

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Игрушка СССР, Дед Мороз

Договорная

Игрушка СССР, Дед Мороз

Минская, Столбцы

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Картина ''Домик на краю света''

130 р.

Картина ''Домик на краю света''

Минская, Столбцы

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Набор для специй СССР

Договорная

Набор для специй СССР

Минская, Столбцы

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Фазы хрусталь

35 р.

Фазы хрусталь

Минская, Столбцы

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Знак парашютист разовик

Договорная

Знак парашютист разовик

Минская, Столбцы

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Погоны

10 р.

Погоны

Минская, Столбцы

Шевроны,нашивки ВС РБ

Договорная

Шевроны,нашивки ВС РБ

Минская, Столбцы

Колодка с лентой

Договорная

Колодка с лентой

Минская, Столбцы

ЗОНТИКИ ДАРОМ

Бесплатно

ЗОНТИКИ ДАРОМ

Минская, Столбцы

ЛОЖКИ ЧАЙНЫЕ....НОВЫЕ ИЗ СССР

9.99 р.

ЛОЖКИ ЧАЙНЫЕ....НОВЫЕ ИЗ СССР

Минская, Столбцы

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ВАЗА ИЗ СССР ,,БЕРЦ,,

50 р.

ВАЗА ИЗ СССР ,,БЕРЦ,,

Минская, Столбцы

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Парашютный десант, игрушка СССР

Договорная

Парашютный десант, игрушка СССР

Минская, Столбцы

Монета

Договорная

Монета

Минская, Столбцы

Банкноты, монеты

Договорная

Банкноты, монеты

Минская, Столбцы

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ИЗ СССР

Договорная

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ИЗ СССР

Минская, Столбцы

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Марки ССР

Договорная

Марки ССР

Минская, Столбцы

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Радио ССР

Договорная

Радио ССР

Минская, Столбцы

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Игрушка СССР

Договорная

Игрушка СССР

Минская, Столбцы

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Керасисиновый фонарь времен ВО

50 р.

Керасисиновый фонарь времен ВО

Минская, Столбцы

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Керосиновая лампа, лампа паяльная

20 р.

Керосиновая лампа, лампа паяльная

Минская, Столбцы

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Альбом Царские коронации на Руси 1971 г. Япония

300 р.

Альбом Царские коронации на Руси 1971 г. Япония

Минская, Столбцы

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Аптечка

15 р.

Аптечка

Минская, Столбцы

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Часы Луч, СССР

Договорная

Часы Луч, СССР

Минская, Столбцы

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Фарфоровый чайник СССР

Договорная

Фарфоровый чайник СССР

Минская, Столбцы

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Часы

Договорная

Часы

Минская, Столбцы

Пила дедовская

30 р.

Пила дедовская

Минская, Столбцы

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Колотушки-прялки

20 р.

Колотушки-прялки

Минская, Столбцы

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Люлька из СССР

20 р.

Люлька из СССР

Минская, Столбцы

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Утюг из СССР 20р

20 р.

Утюг из СССР 20р

Минская, Столбцы

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Игрушка ''эмэмдемс''

20 р.

Игрушка ''эмэмдемс''

Минская, Столбцы

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Книги на польском

Договорная

Книги на польском

Минская, Столбцы

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Пивные банки. 90-х

Договорная

Пивные банки. 90-х

Минская, Столбцы

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Значки

Договорная

Значки

Минская, Столбцы

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Леди Баг/Киндер/Kinder

4 р.

Леди Баг/Киндер/Kinder

Минская, Столбцы

Фиксики/Chupa chups/Чупа Чупс

20 р.

Фиксики/Chupa chups/Чупа Чупс

Минская, Столбцы

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10 лева

Договорная

10 лева

Минская, Столбцы

ХРУСТАЛЬНЫЕ ВАЗЫ ИЗ СССР

15 р.

ХРУСТАЛЬНЫЕ ВАЗЫ ИЗ СССР

Минская, Столбцы

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ПОСУДА ИЗ СССР РАЗНАЯ

1 р.

ПОСУДА ИЗ СССР РАЗНАЯ

Минская, Столбцы

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Редкие значки (1956-2000г)

Договорная

Редкие значки (1956-2000г)

Минская, Столбцы

Фишки Chipicao Gormiti/Гормити

5 р.

Фишки Chipicao Gormiti/Гормити

Минская, Столбцы

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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