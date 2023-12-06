Ремонт и пошив одежды в Солигорске
Договорная
Ремонт одежды
Минская, Солигорск
30 р.
Вязание на заказ . Варежки ,капор , снуд , манишка
Минская, Солигорск
15 р.
Носки ручной вязки.
Минская, Солигорск
20 р.
Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры
Могилев
Договорная
Костюм для аниматоров от 2х недель
Минск, Центральный
Договорная
Пошив одежды оптом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив женской одежды
Минск, Московский
Договорная
Разработка лекал одежды
Минск, Ленинский
Договорная
Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вязание на заказ
Минск, Первомайский
Договорная
ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ СУМОК, РЮКЗАКОВ, ЧЕХЛОВ
Минская, Борисов
30 р.
Разработка лекал, пошив одежды, образцы и партии
Минск, Заводской
70 р.
Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи
Гродно
Договорная
Ремонт одежды различной степени сложности.
Брест
10 р.
Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.
Брестская, Барановичи
28 р.
Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом
Могилев
Договорная
Ремонт одежды в Гродно
Гродно
15 р.
Солдатская пряга СА
Минск, Октябрьский
Договорная
Изготовление одежды для х/г. и бал.-спорт. танцев
Минск, Партизанский
14 р.
Ремонт одежды любой сложности
Минск, Ленинский
85 р.
Срочный пошив и ремонт одежды
Минск, Заводской
75 р.
Пошив штор и покрывал
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку по пошиву несложных изделий
Витебск
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Брест
30 р.
Пошив одежды и ремонт
Брестская, Барановичи
Договорная
Свяжу вещи /игрушки
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт одежды
Минск, Заводской
Договорная
Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры
Минск, Фрунзенский
135 р.
Оверлок, старинный
Брестская, Барановичи
200 р.
Купальники для художественной гимнастики, фигурное
Минск, Ленинский
Договорная
чистка краска поврежденных кроссовок
Гомель
Договорная
Починю, укорочу, подгоню ваше свадебное платье
Минск, Центральный
Договорная
Пошив тюли и штор.
Брестская, Пинск
Договорная
Швея,мелкий ремонт одежды,постельное белье
Минск, Советский
Договорная
ремонт одежды любой сложности,замена молний,шторы,
Минск, Московский
Договорная
Пошив, перешив шуб, дубленок.
Минск, Первомайский
Договорная
Пошив, перешив и подгонка одежды по фигуре.
Минск, Первомайский
Договорная
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды. Пошив штор
Минск, Заводской
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Брестская, Кобрин
Договорная
Пошив вечерних платьев
Гродно
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Минск, Московский
Договорная
Праздник
Гродненская, Слоним
15 р.
Одежда
Брестская, Ганцевичи
Договорная
Пошив и ремонт одежды, сумок, штор
Минск, Ленинский
5 р.
Ремонт одежды
Гродно
Договорная
Вышивка машинная в Рогачеве.
Гомельская, Рогачев
Договорная
Ремонт обуви
Минск, Советский
Договорная
Ремонт одежды, машинная вышивка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды
Гродно
Договорная
Услуги,шью на заказ
Гродно
Договорная
Пошив изделий
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПОШИВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Минск, Центральный
Договорная
Дизайнер/портной сценический одежды
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив постельного белья
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт обуви любой сложности
Могилевская, Бобруйск
50 р.
кастом на заказ
Минск, Центральный