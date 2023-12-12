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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Солигорске

Новая Чаша алмазная Diamal 125mm (Арт. 16/2305524)

18.16 р.

Новая Чаша алмазная Diamal 125mm (Арт. 16/2305524)

Минская, Солигорск

Лампа бензиновая

20 р.

Лампа бензиновая

Минская, Солигорск

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Регулятор переменного тока

8 р.

Регулятор переменного тока

Минская, Солигорск

Штроборез BOSCH GNF 20 CA

900 р.

Штроборез BOSCH GNF 20 CA

Минская, Солигорск

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Продам хоппер ковш

100 р.

Продам хоппер ковш

Минская, Солигорск

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Головка

15 р.

Головка

Минская, Солигорск

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Безвоздушный окрасочный аппарат Jokiji 120 СРОЧНО

1 200 р.

Безвоздушный окрасочный аппарат Jokiji 120 СРОЧНО

Минская, Солигорск

Рабочие

Договорная

Рабочие

Минская, Солигорск

Круг лепестковый торцевой (Арт.1/230173)

3.35 р.

Круг лепестковый торцевой (Арт.1/230173)

Минская, Солигорск

Струбцина пистолетная Ingco 300мм

25 р.

Струбцина пистолетная Ingco 300мм

Минская, Солигорск

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Диски по бетону

10 р.

Диски по бетону

Минская, Солигорск

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Нивелир

220 р.

Нивелир

Минская, Солигорск

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Аккумулятор на 48w

20 р.

Аккумулятор на 48w

Минская, Солигорск

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инструмент

Договорная

инструмент

Минская, Солигорск

Замена акб Макита 18в

220 р.

Замена акб Макита 18в

Минская, Солигорск

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Плата зарядки Li-ion аккумулятора

1.10 р.

Плата зарядки Li-ion аккумулятора

Минская, Солигорск

Bms платы

8 р.

Bms платы

Минская, Солигорск

Зарядное для шуруповерта 18 В

20 р.

Зарядное для шуруповерта 18 В

Минская, Солигорск

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Универсальное зарядное для Li-ion

15 р.

Универсальное зарядное для Li-ion

Минская, Солигорск

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Хвостовик хилти

40 р.

Хвостовик хилти

Минская, Солигорск

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Наждачка на Жирафа 225

Договорная

Наждачка на Жирафа 225

Минская, Солигорск

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сепаратор-стружкоотделитель циклон стружкоотсос

90 р.

сепаратор-стружкоотделитель циклон стружкоотсос

Минская, Солигорск

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Дрель пневматическая ИП-1019А

50 р.

Дрель пневматическая ИП-1019А

Минская, Солигорск

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Лампа проявочная для штукатурки и шпаклёвки.

Договорная

Лампа проявочная для штукатурки и шпаклёвки.

Минская, Солигорск

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Напильники СССР

4 р.

Напильники СССР

Минская, Солигорск

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Сверло 10(цена за 2)

20 р.

Сверло 10(цена за 2)

Минская, Солигорск

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Коловорот

25 р.

Коловорот

Минская, Солигорск

Вибростол

1 300 р.

Вибростол

Минская, Солигорск

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DeWalt сумка и зарядное устройство

140 р.

DeWalt сумка и зарядное устройство

Минская, Солигорск

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Лазерная линза

20 р.

Лазерная линза

Минская, Солигорск

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Зарядное устройство Bоsсн Al 1830 cv

70 р.

Зарядное устройство Bоsсн Al 1830 cv

Минская, Солигорск

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Пила для распиловки газосиликата

50 р.

Пила для распиловки газосиликата

Минская, Солигорск

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Зажим

12 р.

Зажим

Минская, Солигорск

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Шаблон радиусный

10 р.

Шаблон радиусный

Минская, Солигорск

Круг лепестковый 125*22.23мм

Договорная

Круг лепестковый 125*22.23мм

Минская, Солигорск

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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