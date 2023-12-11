logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Прочая техника для кухни
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Солигорске

Кухонная машина

150 р.

Кухонная машина

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Соковыжималка

20 р.

Соковыжималка

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фильтр кувшин для воды Brita Marella XL.(Арт. 16/2304999)

44.04 р.

Фильтр кувшин для воды Brita Marella XL.(Арт. 16/2304999)

Минская, Солигорск

Настольные весы Digital Scale (Арт.1/230661)

21.14 р.

Настольные весы Digital Scale (Арт.1/230661)

Минская, Солигорск

Электрический штопор 5в1 CIRCLE JOY

30 р.

Электрический штопор 5в1 CIRCLE JOY

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электрическая печь

170 р.

Электрическая печь

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Соковыжималка

50 р.

Соковыжималка

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Егуртница

Договорная

Егуртница

Минская, Солигорск

badge-icon
Кулер для воды с холодильником

320 р.

Кулер для воды с холодильником

Минская, Солигорск

badge-icon
Портативный измельчитель Deerma Mini-JS100

40 р.

Портативный измельчитель Deerma Mini-JS100

Минская, Солигорск

badge-icon
Овощерезка. Slap Chop(Арт. 16/2305022)

9.08 р.

Овощерезка. Slap Chop(Арт. 16/2305022)

Минская, Солигорск

Скороварка Tefal CY625D32 (Арт.15/2301274)

341.38 р.

Скороварка Tefal CY625D32 (Арт.15/2301274)

Минская, Солигорск

Капучинатор Whisk (Арт. 1/230581)

19.18 р.

Капучинатор Whisk (Арт. 1/230581)

Минская, Солигорск

Аппарат для сахарной ваты

60 р.

Аппарат для сахарной ваты

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Вакуумная система

25 р.

Вакуумная система

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Десертница HT-DM-001

25 р.

Десертница HT-DM-001

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Слюда для микроволновки 12х15см

5 р.

Слюда для микроволновки 12х15см

Минская, Солигорск

Термопредохранитель

3 р.

Термопредохранитель

Минская, Солигорск

Электрический самовар и чайник

40 р.

Электрический самовар и чайник

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Система очистки воды от Zepter Aqueena Pro

3 700 р.

Система очистки воды от Zepter Aqueena Pro

Минская, Солигорск

Охладитель бутылок

100 р.

Охладитель бутылок

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Спирто виномер

15 р.

Спирто виномер

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Тестомешалка

500 р.

Тестомешалка

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1509-2

Онлайн-заказ

190.20 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1509-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка Gorenje R401W

Онлайн-заказ

203.67 р.

Ломтерезка Gorenje R401W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1530-36 Promo (черный)

Онлайн-заказ

239.68 р.

Мини-печь CENTEK CT-1530-36 Promo (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь Econ ECO-2001MO

Онлайн-заказ

221.08 р.

Мини-печь Econ ECO-2001MO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь Econ ECO-2002MO

Онлайн-заказ

177.08 р.

Мини-печь Econ ECO-2002MO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь Econ ECO-G2601MO

Онлайн-заказ

221.11 р.

Мини-печь Econ ECO-G2601MO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1532-46 Convection

Онлайн-заказ

286.33 р.

Мини-печь CENTEK CT-1532-46 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь GEFEST ПГЭ 120

Онлайн-заказ

387 р.

Мини-печь GEFEST ПГЭ 120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья