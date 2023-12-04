Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Солигорске
60 р.
Дарсонваль Gezatone Biolift 4 118
Минская, Солигорск
130 р.
Машинка д
Минская, Солигорск
10 р.
Массажёр
Минская, Солигорск
680 р.
Ультразвуковой аппарат Дельта
Минская, Солигорск
24.99 р.
Педаль STRONG ориго.
Минская, Солигорск
40 р.
Телефон и ЗУ
Минская, Солигорск
40 р.
Лэд маска светотерапия
Минская, Солигорск
20 р.
Удалитель чёрных точек
Минская, Солигорск
20 р.
Машинка для стрижки ногтей
Минская, Молодечно
70 р.
Электрическая грелка / коврик с подогревом
Минск, Фрунзенский
12 р.
Пульсоксиметр CONTEC
Минск, Октябрьский
13 р.
Стайлер для укладки волос SilverCrest 45
Витебск
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
799 р.
БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56
Минск, Московский
250 р.
Сухажаровой стерилизатор ,, Витязь,, модель ГП-40
Минская, Минский район
100 р.
Волосы
Брестская, Столин
100 р.
Ирригатор AEG MD 5613
Гомель
20 р.
Обруч массажный
Минск, Заводской
50 р.
Электрический триммер для ногтей
Могилев
250 р.
Дарсонваль
Минск, Первомайский
7 р.
Массажёр расческа
Минская, Молодечно
40 р.
Грелка электрическая
Гродно
25 р.
Аппарат магнитотерапии
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.60 р.
Электрогрелка Beurer HK35
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
45.95 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.76 р.
Электрогрелка MEDISANA HP 610
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
121.14 р.
Электрическая простыня Beurer TS15
Минск, Центральный
35 р.
Щётка. для. лица. Германия
Витебск
5 р.
Дивиди витязь
Гродненская, Лида
100 р.
Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
44 р.
4D массажер для лица и тела XC-118
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
18 р.
Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB
Минск, Центральный
30 р.
Щипцы для наращивания волос
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
23 р.
Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38 р.
Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager
Минск, Центральный
60 р.
Парафиновая ванночка
Витебская, Новополоцк
Договорная
Продается сауна
Могилев
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75 р.
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)
Минск, Центральный
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29 р.
Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001
Минск, Центральный
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22 р.
Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)
Минск, Центральный
30 р.
Корректор осанки
Минская, Столбцы
5 р.
Увлажнитель для лица
Гродненская, Ошмяны
400 р.
Аппарат Marathon3 Champion White
Брест
25 р.
Ножницы
Минск, Ленинский
150 р.
Для похудения
Могилев
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43.39 р.
Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)
Минск, Центральный
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43.39 р.
Сауна для лица Esperanza EBM002W
Минск, Центральный
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49.76 р.
Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910
Минск, Центральный
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56 р.
Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)
Минск, Центральный
10 р.
Набор для клизмы
Минск, Фрунзенский
50 р.
Голова для причёсок манекен
Витебская, Полоцк
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44.93 р.
Сушилка для ногтей Energy Beauty EN-755
Минск, Центральный
50 р.
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
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199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
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80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
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53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
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52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный