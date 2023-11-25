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Прочая климатическая техника
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Товары от Куфар Маркета

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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Солигорске

Озонатор

160 р.

Озонатор

Минская, Солигорск

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Редуктор газовый

150 р.

Редуктор газовый

Минская, Солигорск

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Тепловентилятор

170 р.

Тепловентилятор

Минская, Солигорск

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Напольный конвектор

600 р.

Напольный конвектор

Минская, Солигорск

Кондиционеры

300 р.

Кондиционеры

Минская, Солигорск

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Поглотитель влаги

30 р.

Поглотитель влаги

Минская, Солигорск

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Контроллер Eliwell id961

60 р.

Контроллер Eliwell id961

Минская, Солигорск

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Преобразователь солнечных батарей

450 р.

Преобразователь солнечных батарей

Минская, Солигорск

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Воздухоохладитель

550 р.

Воздухоохладитель

Минская, Солигорск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Онлайн-заказ

1 030 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5521

Онлайн-заказ

326.73 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5521

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5522

Онлайн-заказ

333.04 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5522

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Онлайн-заказ

1 195.61 р.

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Онлайн-заказ

1 779.02 р.

Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

447.10 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Philips HU5930/10

695 р.

Мойка воздуха Philips HU5930/10

Минск, Советский

Терморегулятор ST 290 v2

200 р.

Терморегулятор ST 290 v2

Минск, Заводской

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Антенна+3головки

90 р.

Антенна+3головки

Брест

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Продам котел Альфа Калор есть дефект

275 р.

Продам котел Альфа Калор есть дефект

Минская, Дзержинск

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Гигрометры ВИТ-2

50 р.

Гигрометры ВИТ-2

Минская, Борисов

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Тепловая пушка

600 р.

Тепловая пушка

Минск, Фрунзенский

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Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501

155 р.

Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501

Брест

Термостат

100 р.

Термостат

Могилевская, Быхов

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Термостат

150 р.

Термостат

Могилевская, Быхов

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Запчасти bitzer расходники автоматика

Договорная

Запчасти bitzer расходники автоматика

Минск, Первомайский

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

30 р.

Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

Минск, Советский

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контроллер температуры

Договорная

контроллер температуры

Брестская, Барановичи

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Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

100 р.

Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

Минск, Октябрьский

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Продам

35 р.

Продам

Витебская, Новополоцк

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Электрический конвектор Баллу (Ballu)

80 р.

Электрический конвектор Баллу (Ballu)

Минск, Первомайский

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Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

149 р.

Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

Минск, Первомайский

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Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Онлайн-заказ

13.29 р.

Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-230

Онлайн-заказ

26.57 р.

Метеостанция Ritmix CAT-230

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

712.95 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термометр-гигрометр YM - FY12

10 р.

Термометр-гигрометр YM - FY12

Гродно

Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Онлайн-заказ

5 979.25 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Онлайн-заказ

2 013.75 р.

Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Онлайн-заказ

44.66 р.

Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0511

Онлайн-заказ

38.85 р.

Метеостанция Rexant 70-0511

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Онлайн-заказ

35.60 р.

Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Онлайн-заказ

738.64 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Онлайн-заказ

279.31 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Онлайн-заказ

250.27 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Онлайн-заказ

222.60 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Онлайн-заказ

343.58 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Philips AMF220/15

Онлайн-заказ

1 229.82 р.

Климатический комплекс Philips AMF220/15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

870 р.

Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Онлайн-заказ

4 412.60 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Онлайн-заказ

740 р.

Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Онлайн-заказ

1 030 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5521

Онлайн-заказ

326.73 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5521

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5522

Онлайн-заказ

333.04 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5522

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Онлайн-заказ

1 195.61 р.

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Онлайн-заказ

1 779.02 р.

Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

447.10 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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