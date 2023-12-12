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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Солигорске

Эмаль KUDO KU-1311

7 р.

Эмаль KUDO KU-1311

Минская, Солигорск

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БРОНЬ 13.12 до 10.00

250 р.

БРОНЬ 13.12 до 10.00

Минская, Солигорск

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Краска

20 р.

Краска

Минская, Солигорск

Плитка декоративная Феодал

Договорная

Плитка декоративная Феодал

Минская, Солигорск

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минская, Солигорск

Доставка
Плитка Испания керамогранит

90 р.

Плитка Испания керамогранит

Минская, Солигорск

Плитка 3.5 м2+2 мешка клея

150 р.

Плитка 3.5 м2+2 мешка клея

Минская, Солигорск

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Обои

60 р.

Обои

Минская, Солигорск

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Ламинат

60 р.

Ламинат

Минская, Солигорск

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Паркет

25 р.

Паркет

Минская, Солигорск

Натяжной потолок двухуровневый в Солигорске

25 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Солигорске

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Бетоноконтакт. Торг

50 р.

Бетоноконтакт. Торг

Минская, Солигорск

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Эмаль универсальная

8 р.

Эмаль универсальная

Минская, Солигорск

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Плитка

60 р.

Плитка

Минская, Солигорск

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Подложка solid 5 mm

160 р.

Подложка solid 5 mm

Минская, Солигорск

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Обои (5 катушек 3+2)

25 р.

Обои (5 катушек 3+2)

Минская, Солигорск

Итальянская плитка ''RANGO''

50 р.

Итальянская плитка ''RANGO''

Минская, Солигорск

Декоративное покрытие - ШЁЛК ( бархатный)

40 р.

Декоративное покрытие - ШЁЛК ( бархатный)

Минская, Солигорск

Акриловая эмаль для радиаторов белая матовая

12 р.

Акриловая эмаль для радиаторов белая матовая

Минская, Солигорск

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Воск для ремонта мебели

10 р.

Воск для ремонта мебели

Минская, Солигорск

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Обои под покраску «Рогожка»

250 р.

Обои под покраску «Рогожка»

Минская, Солигорск

скинали

150 р.

скинали

Минская, Солигорск

Обои

15 р.

Обои

Минская, Солигорск

Пропитка для древа ведра по 9 литров

85 р.

Пропитка для древа ведра по 9 литров

Минская, Солигорск

Фасадная краска

Договорная

Фасадная краска

Минская, Солигорск

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Плитка керамическая напольная

12 р.

Плитка керамическая напольная

Минская, Солигорск

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Обои

8 р.

Обои

Минская, Солигорск

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Керамическая плитка

8 р.

Керамическая плитка

Минская, Солигорск

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Стеновые панели

150 р.

Стеновые панели

Минская, Солигорск

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Продам обои

80 р.

Продам обои

Минская, Солигорск

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Плитка керамогранит Мозаика Marmulla Ivory MA-00

15 р.

Плитка керамогранит Мозаика Marmulla Ivory MA-00

Минская, Солигорск

Плитка

40 р.

Плитка

Минская, Солигорск

Обои

9 р.

Обои

Минская, Солигорск

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Ламинат

Договорная

Ламинат

Минская, Солигорск

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Сайдинг фасадный

270 р.

Сайдинг фасадный

Минская, Солигорск

Панели ПВХ

80 р.

Панели ПВХ

Минская, Солигорск

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Плитка 420х420 Cersanit

91 р.

Плитка 420х420 Cersanit

Минская, Солигорск

Pamesa porcelanico CR Sardonyx Pearl

135 р.

Pamesa porcelanico CR Sardonyx Pearl

Минская, Солигорск

Плитка керам советская 15*15

0.50 р.

Плитка керам советская 15*15

Минская, Солигорск

Плитка клинкерная

65 р.

Плитка клинкерная

Минская, Солигорск

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Плитка ступень

14 р.

Плитка ступень

Минская, Солигорск

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Продам плинтус кухонный

10 р.

Продам плинтус кухонный

Минская, Солигорск

Плитка

2.50 р.

Плитка

Минская, Солигорск

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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