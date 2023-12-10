Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Солигорске
35 р.
Отрезной диск алмазный Hilberg HM402
Минская, Солигорск
135 р.
Аккумулятор от Hilti
Минская, Солигорск
30 р.
Диск алмазный 230
Минская, Солигорск
Договорная
Сверло
Минская, Солигорск
4 р.
Зачистные круги
Минская, Солигорск
155 р.
Набор инструмента Bosch X-line 70 ti + 3 инструм.
Минская, Солигорск
50 р.
Диск алмазный
Минская, Солигорск
15 р.
Патрон новый
Минская, Солигорск
2 р.
Фибровые круги
Минская, Солигорск
2 р.
Круги фибровые
Минская, Солигорск
2.50 р.
Диск отрезной 230
Минская, Солигорск
30 р.
пила 2-шт
Минская, Солигорск
150 р.
Пилка сабельная (полотно) bosch TF 350 NHM
Минская, Солигорск
25 р.
Фрезы твердосплавные
Минская, Солигорск
Договорная
Фрезы твердосплавные
Минская, Солигорск
15 р.
Отрезной диск 125
Минская, Солигорск
Договорная
Полотна Bosch made in Switzerland для эл.лобзика
Минская, Солигорск
25 р.
Бита (насадка для работы с ГКЛ) Knauf, Gyproc
Минская, Солигорск
7 р.
Диск отрезной 230х3,2х22,32
Минская, Солигорск
30 р.
Сверла. Новые.
Минская, Солигорск
60 р.
Чашка по бетону wurth 125 мм
Минская, Солигорск
40 р.
Дисковая пила
Минская, Солигорск
Договорная
Кнопка для болгарки ISKRA
Минская, Солигорск
35 р.
SDS Max сверла 18, 22, пика, лопатка.
Минская, Солигорск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный