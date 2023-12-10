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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Солигорске

Отрезной диск алмазный Hilberg HM402

35 р.

Отрезной диск алмазный Hilberg HM402

Минская, Солигорск

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Аккумулятор от Hilti

135 р.

Аккумулятор от Hilti

Минская, Солигорск

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Диск алмазный 230

30 р.

Диск алмазный 230

Минская, Солигорск

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Сверло

Договорная

Сверло

Минская, Солигорск

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Зачистные круги

4 р.

Зачистные круги

Минская, Солигорск

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Набор инструмента Bosch X-line 70 ti + 3 инструм.

155 р.

Набор инструмента Bosch X-line 70 ti + 3 инструм.

Минская, Солигорск

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Диск алмазный

50 р.

Диск алмазный

Минская, Солигорск

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Патрон новый

15 р.

Патрон новый

Минская, Солигорск

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Фибровые круги

2 р.

Фибровые круги

Минская, Солигорск

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Круги фибровые

2 р.

Круги фибровые

Минская, Солигорск

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Диск отрезной 230

2.50 р.

Диск отрезной 230

Минская, Солигорск

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пила 2-шт

30 р.

пила 2-шт

Минская, Солигорск

Пилка сабельная (полотно) bosch TF 350 NHM

150 р.

Пилка сабельная (полотно) bosch TF 350 NHM

Минская, Солигорск

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Фрезы твердосплавные

25 р.

Фрезы твердосплавные

Минская, Солигорск

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Фрезы твердосплавные

Договорная

Фрезы твердосплавные

Минская, Солигорск

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Отрезной диск 125

15 р.

Отрезной диск 125

Минская, Солигорск

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Полотна Bosch made in Switzerland для эл.лобзика

Договорная

Полотна Bosch made in Switzerland для эл.лобзика

Минская, Солигорск

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Бита (насадка для работы с ГКЛ) Knauf, Gyproc

25 р.

Бита (насадка для работы с ГКЛ) Knauf, Gyproc

Минская, Солигорск

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Диск отрезной 230х3,2х22,32

7 р.

Диск отрезной 230х3,2х22,32

Минская, Солигорск

Сверла. Новые.

30 р.

Сверла. Новые.

Минская, Солигорск

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Чашка по бетону wurth 125 мм

60 р.

Чашка по бетону wurth 125 мм

Минская, Солигорск

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Дисковая пила

40 р.

Дисковая пила

Минская, Солигорск

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Кнопка для болгарки ISKRA

Договорная

Кнопка для болгарки ISKRA

Минская, Солигорск

SDS Max сверла 18, 22, пика, лопатка.

35 р.

SDS Max сверла 18, 22, пика, лопатка.

Минская, Солигорск

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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