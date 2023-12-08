Оборудование для салонов красоты в Солигорске
120 р.
Стол с вытяжкой
Минская, Солигорск
30 р.
Лампа лупа
Минская, Солигорск
Договорная
Педикюрное кресло комфорт
Минская, Солигорск
550 р.
Кресло педикюрное
Минская, Солигорск
2 000 р.
Аппарат Назарова
Минская, Солигорск
230 р.
Кресло для педикюра
Минская, Солигорск
230 р.
Массажный стол
Минская, Солигорск
490 р.
Стол маникюрный с вытяжкой Cosmos
Минская, Солигорск
25 р.
Пылесос для маникюра
Минская, Солигорск
300 р.
Кушетка
Минская, Солигорск
270 р.
Подлокотник для тату Tripod Black Arm Rest by Kwad
Минская, Солигорск
1 000 р.
Макияжный стол
Минская, Солигорск
350 р.
Массажный стол
Минская, Солигорск
Договорная
Оборудование для парикмахерской
Минская, Солигорск
200 р.
Кушетка
Минская, Солигорск
50 р.
Тележка косметологическая
Минская, Солигорск
50 р.
Чехол на кушетку
Минская, Солигорск
85 р.
Стол для маникюра
Минская, Солигорск
250 р.
Маникюрный стол с вытяжкой
Минская, Солигорск
1 500 р.
Мебель для мастеров по маникюру
Минская, Солигорск
600 р.
Кушетка косметолога
Минская, Солигорск
600 р.
Парикмахерское кресло
Минская, Солигорск
200 р.
Оборудование для работы
Минская, Солигорск
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский