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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Солигорске

Стол с вытяжкой

120 р.

Стол с вытяжкой

Минская, Солигорск

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Лампа лупа

30 р.

Лампа лупа

Минская, Солигорск

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Педикюрное кресло комфорт

Договорная

Педикюрное кресло комфорт

Минская, Солигорск

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Кресло педикюрное

550 р.

Кресло педикюрное

Минская, Солигорск

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Аппарат Назарова

2 000 р.

Аппарат Назарова

Минская, Солигорск

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Кресло для педикюра

230 р.

Кресло для педикюра

Минская, Солигорск

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Массажный стол

230 р.

Массажный стол

Минская, Солигорск

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Стол маникюрный с вытяжкой Cosmos

490 р.

Стол маникюрный с вытяжкой Cosmos

Минская, Солигорск

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Пылесос для маникюра

25 р.

Пылесос для маникюра

Минская, Солигорск

Кушетка

300 р.

Кушетка

Минская, Солигорск

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Подлокотник для тату Tripod Black Arm Rest by Kwad

270 р.

Подлокотник для тату Tripod Black Arm Rest by Kwad

Минская, Солигорск

Макияжный стол

1 000 р.

Макияжный стол

Минская, Солигорск

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Массажный стол

350 р.

Массажный стол

Минская, Солигорск

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Оборудование для парикмахерской

Договорная

Оборудование для парикмахерской

Минская, Солигорск

Кушетка

200 р.

Кушетка

Минская, Солигорск

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Тележка косметологическая

50 р.

Тележка косметологическая

Минская, Солигорск

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Чехол на кушетку

50 р.

Чехол на кушетку

Минская, Солигорск

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Стол для маникюра

85 р.

Стол для маникюра

Минская, Солигорск

Маникюрный стол с вытяжкой

250 р.

Маникюрный стол с вытяжкой

Минская, Солигорск

Мебель для мастеров по маникюру

1 500 р.

Мебель для мастеров по маникюру

Минская, Солигорск

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Кушетка косметолога

600 р.

Кушетка косметолога

Минская, Солигорск

Парикмахерское кресло

600 р.

Парикмахерское кресло

Минская, Солигорск

Оборудование для работы

200 р.

Оборудование для работы

Минская, Солигорск

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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