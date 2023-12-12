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Компьютерная техника

Ноутбуки в Солигорске

Lenovo Ideapad 300-15IBR [80M300K0UA]

399 р.

Lenovo Ideapad 300-15IBR [80M300K0UA]

Минская, Солигорск

Acer 11.6 led .(Бронь до завтрашнего вечера)

170 р.

Acer 11.6 led .(Бронь до завтрашнего вечера)

Минская, Солигорск

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HP 620

220 р.

HP 620

Минская, Солигорск

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Macbook Pro 13 2018 16/256 i5 2.3 x4

2 200 р.

Macbook Pro 13 2018 16/256 i5 2.3 x4

Минская, Солигорск

Acer aspire 5349

250 р.

Acer aspire 5349

Минская, Солигорск

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Игровой ноутбук Machenike Light 16 pro

3 950 р.

Игровой ноутбук Machenike Light 16 pro

Минская, Солигорск

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук acer

450 р.

Ноутбук acer

Минская, Солигорск

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Ноутбук

350 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук-планшет Microsoft Surface Pro 4

900 р.

Ноутбук-планшет Microsoft Surface Pro 4

Минская, Солигорск

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Ноутбук Lenovo IdeaPad3

990 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad3

Минская, Солигорск

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Lenovo y700-17

1 600 р.

Lenovo y700-17

Минская, Солигорск

Lenovo g580

250 р.

Lenovo g580

Минская, Солигорск

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Ноутбук

250 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук

850 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук HP ProBook 4510s

150 р.

Ноутбук HP ProBook 4510s

Минская, Солигорск

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ноутбук

1 150 р.

ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук Compaq Presario CQ57

150 р.

Ноутбук Compaq Presario CQ57

Минская, Солигорск

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Ноутбук Acer Aspire 3

850 р.

Ноутбук Acer Aspire 3

Минская, Солигорск

Ноутбук HP ProBook4540s

500 р.

Ноутбук HP ProBook4540s

Минская, Солигорск

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HP 635

270 р.

HP 635

Минская, Солигорск

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ProBook P4710s

Договорная

ProBook P4710s

Минская, Солигорск

Ноутбук Hp

150 р.

Ноутбук Hp

Минская, Солигорск

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Игровой ноутбук Lenovo Ideapad gaming 3

1 750 р.

Игровой ноутбук Lenovo Ideapad gaming 3

Минская, Солигорск

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Ноутбук ASUS X515EA - BQ1898

1 100 р.

Ноутбук ASUS X515EA - BQ1898

Минская, Солигорск

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Lenovo g51-35

200 р.

Lenovo g51-35

Минская, Солигорск

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MacBook Air (13-inch, Early 2014)

800 р.

MacBook Air (13-inch, Early 2014)

Минская, Солигорск

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MacBook Air 13 M1 2020

2 650 р.

MacBook Air 13 M1 2020

Минская, Солигорск

HP ProBook 4540s

320 р.

HP ProBook 4540s

Минская, Солигорск

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HP по запчастям

1 р.

HP по запчастям

Минская, Солигорск

Ноутбук TOSHIBA SATELLITE C660 1X6

600 р.

Ноутбук TOSHIBA SATELLITE C660 1X6

Минская, Солигорск

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Ноутбук

430 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук

300 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук LENOVO

900 р.

Ноутбук LENOVO

Минская, Солигорск

Ноутбук Asus X451S

350 р.

Ноутбук Asus X451S

Минская, Солигорск

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Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков

50 р.

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков

Минская, Солигорск

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150 р.

Dell M5010

Минская, Солигорск

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150 р.

Lenovo G50-45

Минская, Солигорск

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Ноутбук

2 500 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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ИГРОВОЙ НОУТБУК 1650GTX

2 250 р.

ИГРОВОЙ НОУТБУК 1650GTX

Минская, Солигорск

Ноутбук

170 р.

Ноутбук

Минская, Солигорск

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Ноутбук HP ProBook 4540s (H6R07EA)

634.99 р.

Ноутбук HP ProBook 4540s (H6R07EA)

Минская, Солигорск

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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