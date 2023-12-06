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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Солигорске

Мебель для ванной, зеркало, умывальник, шкаф

95 р.

Мебель для ванной, зеркало, умывальник, шкаф

Минская, Солигорск

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НОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

2 р.

НОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Минская, Солигорск

Американка , згон ,поворот.

70 р.

Американка , згон ,поворот.

Минская, Солигорск

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Держатель GROHE

75 р.

Держатель GROHE

Минская, Солигорск

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Брестская, Барановичи

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Alcaplast M578 (черный матовый)

Онлайн-заказ

351.80 р.

Панель смыва Alcaplast M578 (черный матовый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Чугунная ванна

40 р.

Чугунная ванна

Минск, Ленинский

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Дозатор для жидкого мыла Duravit D-Code 99161000

Онлайн-заказ

433.50 р.

Дозатор для жидкого мыла Duravit D-Code 99161000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор ручек для ванн Kaldewei Basic Star 591070000999 2шт.

Онлайн-заказ

463.60 р.

Набор ручек для ванн Kaldewei Basic Star 591070000999 2шт.

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Стеклянная шторка для ванны Triton Аква Мозаика 150

Онлайн-заказ

445 р.

Стеклянная шторка для ванны Triton Аква Мозаика 150

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Стеклянная шторка для ванны Triton Аква Полосы 150

Онлайн-заказ

445 р.

Стеклянная шторка для ванны Triton Аква Полосы 150

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор для туалета Hansgrohe Logis Set Universal 41727000

Онлайн-заказ

461.40 р.

Набор для туалета Hansgrohe Logis Set Universal 41727000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Продам новый Держатель для фена Ledeme L1930

17 р.

Продам новый Держатель для фена Ledeme L1930

Минск, Московский

Стеклянная шторка для ванны Grossman GR-102/1 150х100

Онлайн-заказ

544.30 р.

Стеклянная шторка для ванны Grossman GR-102/1 150х100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.SQ.5 (серый)

Онлайн-заказ

508 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.SQ.5 (серый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для полотенца Duravit Starck T 0099421000

Онлайн-заказ

485 р.

Держатель для полотенца Duravit Starck T 0099421000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Grohe Grandera 40625000

Онлайн-заказ

507.10 р.

Держатель для туалетной бумаги Grohe Grandera 40625000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Полка для полотенца Duravit D-Code 99251000

Онлайн-заказ

544.30 р.

Полка для полотенца Duravit D-Code 99251000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Оранжевый

Онлайн-заказ

32.40 р.
27 р.-17%

Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Онлайн-заказ

28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гибкая насадка (аэратор) на кран для экономии воды Turbo Flex 360

Онлайн-заказ

18 р.
15 р.-17%

Гибкая насадка (аэратор) на кран для экономии воды Turbo Flex 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для туалета Grohe Essentials 40344001

Онлайн-заказ

646.30 р.

Набор для туалета Grohe Essentials 40344001

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор для туалета Hansgrohe Logis Set Universal 41728000

Онлайн-заказ

677.10 р.

Набор для туалета Hansgrohe Logis Set Universal 41728000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сиденье для унитаза Уклад СУ 80.07.80

Онлайн-заказ

15.26 р.

Сиденье для унитаза Уклад СУ 80.07.80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сиденье для унитаза Уклад СУ 64.06.80

Онлайн-заказ

45.93 р.

Сиденье для унитаза Уклад СУ 64.06.80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дозатор для жидкого мыла ZorG ZR-21 хром

Онлайн-заказ

78.15 р.

Дозатор для жидкого мыла ZorG ZR-21 хром

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Панель смыва Sensor Dema-903

Онлайн-заказ

549.20 р.

Панель смыва Sensor Dema-903

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор для туалета Grohe Essentials Cube 40777001 (хром)

Онлайн-заказ

547 р.

Набор для туалета Grohe Essentials Cube 40777001 (хром)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевая система Cersanit Moduo 64087

Онлайн-заказ

597.70 р.

Душевая система Cersanit Moduo 64087

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель для полотенца Grohe Grandera 40629000

Онлайн-заказ

605.90 р.

Держатель для полотенца Grohe Grandera 40629000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Grohe Selection Cube 40781000 (хром)

Онлайн-заказ

610.40 р.

Держатель для туалетной бумаги Grohe Selection Cube 40781000 (хром)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Карниз для ванны Triton 170x70

Онлайн-заказ

141 р.

Карниз для ванны Triton 170x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевая система Cersanit Brasko 63066

Онлайн-заказ

640.98 р.

Душевая система Cersanit Brasko 63066

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевая система Deante Neo Nuovo NBO 051K

Онлайн-заказ

217.30 р.

Душевая система Deante Neo Nuovo NBO 051K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гигиенический душ Cersanit Moduo 64105

Онлайн-заказ

213 р.

Гигиенический душ Cersanit Moduo 64105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой уголок Saniteco SN-12080L 120x80

Онлайн-заказ

625 р.

Душевой уголок Saniteco SN-12080L 120x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой уголок Saniteco SN-120L 120x80

Онлайн-заказ

653 р.

Душевой уголок Saniteco SN-120L 120x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Экран под ванну Perfecto Linea 36-000174 1.7 м (волна зеленая)

Онлайн-заказ

65.49 р.

Экран под ванну Perfecto Linea 36-000174 1.7 м (волна зеленая)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Экран под ванну Perfecto Linea 36-000173 1.7 м (золотистый)

Онлайн-заказ

63.44 р.

Экран под ванну Perfecto Linea 36-000173 1.7 м (золотистый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой уголок Saniteco SN-12080R 120x80

Онлайн-заказ

625 р.

Душевой уголок Saniteco SN-12080R 120x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дозатор для жидкого мыла Grohe Grandera 40627000

Онлайн-заказ

777.50 р.

Дозатор для жидкого мыла Grohe Grandera 40627000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38913XM0 (бордовый)

Онлайн-заказ

896.60 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38913XM0 (бордовый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Onika Шкаф-полупенал Каприз 30.10 403002

Онлайн-заказ

214.46 р.

Onika Шкаф-полупенал Каприз 30.10 403002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Экран под ванну Perfecto Linea 36-000177 1.7 м (волна голубая)

Онлайн-заказ

76.67 р.

Экран под ванну Perfecto Linea 36-000177 1.7 м (волна голубая)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Onika Шкаф-пенал Модерн 40.10У 404011

Онлайн-заказ

399.93 р.

Onika Шкаф-пенал Модерн 40.10У 404011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевая кабина Saniteco SN-12080WR 120x80

Онлайн-заказ

997.10 р.

Душевая кабина Saniteco SN-12080WR 120x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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