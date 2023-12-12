Работа, бизнес, учёба в Слуцке
Договорная
Разнорабочий в Слуцке
Минская, Слуцк
Договорная
Ищем работу разнорабочих
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу 14 лет в г. Слуцк
Минская, Слуцк
Договорная
Демонтаж печи. В Слуцке. В Солигорске. В Копыле
Минская, Слуцк
3 000 р.
Отделочники
Минская, Слуцк
Договорная
Подработка.Мясная лавка
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу удалённо
Минская, Слуцк
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Слуцке
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу
Минская, Слуцк
Договорная
Почищу снег
Минская, Слуцк
1 500 р.
Помощник на уборку территории
Минская, Слуцк
Договорная
Строительство
Минская, Слуцк
Договорная
Работа в такси на арендованном автомобиле
Минская, Слуцк
Договорная
Строительство
Минская, Слуцк
Договорная
Требуется администратор-горничная в г. Слуцк
Минская, Слуцк
1 000 р.
Работник в столярный цех
Минская, Слуцк
1 200 р.
Требуется ученик столяра
Минская, Слуцк
Договорная
Строительство
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу по отделке
Минская, Слуцк
Договорная
Монтаж канализации. Ручная копка. Слуцк. Солигорск
Минская, Слуцк
Договорная
Укладка ламината,поклейка обоев,обшивка балкона
Минская, Слуцк
Договорная
Бухгалтерский учет и консультирование ИП
Минская, Слуцк
Договорная
Няня на час, день, вечер
Минская, Слуцк
Договорная
Администратор-горничная в Слуцке
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу/подработку на своём бусе в категории
Минская, Слуцк
Договорная
Электрик ,Минская область
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу ,50%ставка.дизайн,замеры,эскиз.
Минская, Слуцк
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин