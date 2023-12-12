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Работа, бизнес, учёба в Слуцке

Разнорабочий в Слуцке

Договорная

Разнорабочий в Слуцке

Минская, Слуцк

Ищем работу разнорабочих

Договорная

Ищем работу разнорабочих

Минская, Слуцк

Договорная

Ищу работу 14 лет в г. Слуцк

Минская, Слуцк

Демонтаж печи. В Слуцке. В Солигорске. В Копыле

Договорная

Демонтаж печи. В Слуцке. В Солигорске. В Копыле

Минская, Слуцк

Отделочники

3 000 р.

Отделочники

Минская, Слуцк

Подработка.Мясная лавка

Договорная

Подработка.Мясная лавка

Минская, Слуцк

Договорная

Ищу работу удалённо

Минская, Слуцк

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Слуцке

Минская, Слуцк

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Слуцк

Почищу снег

Договорная

Почищу снег

Минская, Слуцк

Помощник на уборку территории

1 500 р.

Помощник на уборку территории

Минская, Слуцк

Строительство

Договорная

Строительство

Минская, Слуцк

Работа в такси на арендованном автомобиле

Договорная

Работа в такси на арендованном автомобиле

Минская, Слуцк

Строительство

Договорная

Строительство

Минская, Слуцк

Требуется администратор-горничная в г. Слуцк

Договорная

Требуется администратор-горничная в г. Слуцк

Минская, Слуцк

Работник в столярный цех

1 000 р.

Работник в столярный цех

Минская, Слуцк

Требуется ученик столяра

1 200 р.

Требуется ученик столяра

Минская, Слуцк

Строительство

Договорная

Строительство

Минская, Слуцк

Ищу работу по отделке

Договорная

Ищу работу по отделке

Минская, Слуцк

Монтаж канализации. Ручная копка. Слуцк. Солигорск

Договорная

Монтаж канализации. Ручная копка. Слуцк. Солигорск

Минская, Слуцк

Укладка ламината,поклейка обоев,обшивка балкона

Договорная

Укладка ламината,поклейка обоев,обшивка балкона

Минская, Слуцк

Бухгалтерский учет и консультирование ИП

Договорная

Бухгалтерский учет и консультирование ИП

Минская, Слуцк

Няня на час, день, вечер

Договорная

Няня на час, день, вечер

Минская, Слуцк

Администратор-горничная в Слуцке

Договорная

Администратор-горничная в Слуцке

Минская, Слуцк

Ищу работу/подработку на своём бусе в категории

Договорная

Ищу работу/подработку на своём бусе в категории

Минская, Слуцк

Электрик ,Минская область

Договорная

Электрик ,Минская область

Минская, Слуцк

Договорная

Ищу работу ,50%ставка.дизайн,замеры,эскиз.

Минская, Слуцк

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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