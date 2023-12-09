Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Слуцке
1 р.
Диски по металлу
Минская, Слуцк
1.50 р.
Твердосплавные пластины
Минская, Слуцк
2 р.
Метчики Фрезы Плашки. Цена за штуку от 2 рублей
Минская, Слуцк
10 р.
Ключ бронзовый искробезопасный (новый)Высылаю
Минская, Слуцк
Договорная
Круги отрезные
Минская, Слуцк
5 р.
Метчик / метчики М14 x 2.0
Минская, Слуцк
110 р.
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ.
Минская, Слуцк
5 р.
Сверло 10 11 12 12.2 12.5 13 15
Минская, Слуцк
Договорная
Пила makita LS1040
Минская, Слуцк
20 р.
Развертка d22 сверло d25
Минская, Слуцк
Договорная
Сверла 6-32
Минская, Слуцк
15 р.
Ключ разводной
Минская, Слуцк
10 р.
Круг Cubitron
Минская, Слуцк
Договорная
Наждачные круги разных диаметров
Минская, Слуцк
25 р.
заклепочник угловой
Минская, Слуцк
3 р.
Надфили разные.Новые. СССР.
Минская, Слуцк
10 р.
Нож выдвижной трапециевидный
Минская, Слуцк
20 р.
Диск профессиональный
Витебск
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
10 р.
Шкивок двойной
Брест
1 300 р.
Пила по металлу MAKITA LC 1230 N
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
10 р.
Стамеска для токарного и ручной
Витебск
Онлайн-заказ
614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
15 р.
Чашка по бетону
Гомельская, Речица
45 р.
Регулятор скорости
Минская, Борисов
30 р.
Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )
Гродно
Бесплатно
Запчасти Stihl, Husqvarna
Минск, Первомайский
140 р.
Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва
Гродно
185 р.
Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг
Гродно
135 р.
тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг
Гродно
27 р.
Набор губок для затирки BIHUI
Минск, Московский
45 р.
Сверло перьевое
Витебск
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
400 р.
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)
Могилев
120 р.
Зарядное устройство Makita XGT
Могилев
20 р.
Насадки (dexell,stanley)
Витебск
69.86 р.
Набор отвёрток 6 шт. - Арт. 1.456
Минск, Центральный
Договорная
ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Брестская, Пинск
Договорная
Металл рамы железные швеллер уголок духтавор
Минск, Заводской
Договорная
Шлифовальные диски, насадки, листы
Брестская, Барановичи
Онлайн-заказ
35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
150 р.
(Уценка) Верстак RYOBI RWB03
Минск, Фрунзенский
7 р.
Нож строительный
Витебск
Онлайн-заказ
158.58 р.
Тиски Deko CL11
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
106.50 р.
Струбцина Total THT1321401
Минск, Центральный
30 р.
Штатив для нивелира и теодолита
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
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46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
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58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный