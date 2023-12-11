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Прочая техника для красоты и здоровья
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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Слуцке

Бигуди

9 р.

Бигуди

Минская, Слуцк

СКИДКА Термопистолет инжектор TPS-III Эвидент (а.43-025754)

1 169 р.

СКИДКА Термопистолет инжектор TPS-III Эвидент (а.43-025754)

Минская, Слуцк

Доставка
Красота и здоровье

20 р.

Красота и здоровье

Минская, Слуцк

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Турманиевый ковер NUGA BEST NM-2500

450 р.

Турманиевый ковер NUGA BEST NM-2500

Минская, Слуцк

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Роликовый массажёр

10 р.

Роликовый массажёр

Минская, Слуцк

Аппарат для дарсонвализации.

26 р.

Аппарат для дарсонвализации.

Минская, Слуцк

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Лампа для прогрева

Договорная

Лампа для прогрева

Минская, Слуцк

Восконагреватель

50 р.

Восконагреватель

Минская, Слуцк

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Подушки в автомобиль 2 шт

20 р.

Подушки в автомобиль 2 шт

Минская, Слуцк

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Машинка для стрижки ногтей

20 р.

Машинка для стрижки ногтей

Минская, Молодечно

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Электрическая грелка / коврик с подогревом

70 р.

Электрическая грелка / коврик с подогревом

Минск, Фрунзенский

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Пульсоксиметр CONTEC

12 р.

Пульсоксиметр CONTEC

Минск, Октябрьский

Стайлер для укладки волос SilverCrest 45

13 р.

Стайлер для укладки волос SilverCrest 45

Витебск

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

799 р.

БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

Минск, Московский

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250 р.

Сухажаровой стерилизатор ,, Витязь,, модель ГП-40

Минская, Минский район

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Волосы

100 р.

Волосы

Брестская, Столин

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Ирригатор AEG MD 5613

100 р.

Ирригатор AEG MD 5613

Гомель

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Обруч массажный

20 р.

Обруч массажный

Минск, Заводской

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Электрический триммер для ногтей

50 р.

Электрический триммер для ногтей

Могилев

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Дарсонваль

250 р.

Дарсонваль

Минск, Первомайский

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Массажёр расческа

7 р.

Массажёр расческа

Минская, Молодечно

Грелка электрическая

40 р.

Грелка электрическая

Гродно

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Аппарат магнитотерапии

25 р.

Аппарат магнитотерапии

Минск, Первомайский

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Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка Beurer HK35

Онлайн-заказ

120.60 р.

Электрогрелка Beurer HK35

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60

Онлайн-заказ

45.95 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка MEDISANA HP 610

Онлайн-заказ

105.76 р.

Электрогрелка MEDISANA HP 610

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая простыня Beurer TS15

Онлайн-заказ

121.14 р.

Электрическая простыня Beurer TS15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щётка. для. лица. Германия

35 р.

Щётка. для. лица. Германия

Витебск

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Дивиди витязь

5 р.

Дивиди витязь

Гродненская, Лида

Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert

100 р.

Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert

Минск, Первомайский

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4D массажер для лица и тела XC-118

Онлайн-заказ

44 р.

4D массажер для лица и тела XC-118

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB

Онлайн-заказ

18 р.

Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы для наращивания волос

30 р.

Щипцы для наращивания волос

Минск, Фрунзенский

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Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый

Онлайн-заказ

23 р.

Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager

Онлайн-заказ

38 р.

Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парафиновая ванночка

60 р.

Парафиновая ванночка

Витебская, Новополоцк

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Продается сауна

Договорная

Продается сауна

Могилев

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Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Онлайн-заказ

75 р.

Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001

Онлайн-заказ

29 р.

Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)

Онлайн-заказ

22 р.

Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корректор осанки

30 р.

Корректор осанки

Минская, Столбцы

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Увлажнитель для лица

5 р.

Увлажнитель для лица

Гродненская, Ошмяны

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Аппарат Marathon3 Champion White

400 р.

Аппарат Marathon3 Champion White

Брест

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Ножницы

25 р.

Ножницы

Минск, Ленинский

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Для похудения

150 р.

Для похудения

Могилев

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Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)

Онлайн-заказ

43.39 р.

Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сауна для лица Esperanza EBM002W

Онлайн-заказ

43.39 р.

Сауна для лица Esperanza EBM002W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910

Онлайн-заказ

49.76 р.

Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)

Онлайн-заказ

56 р.

Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для клизмы

10 р.

Набор для клизмы

Минск, Фрунзенский

Голова для причёсок манекен

50 р.

Голова для причёсок манекен

Витебская, Полоцк

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Сушилка для ногтей Energy Beauty EN-755

Онлайн-заказ

44.93 р.

Сушилка для ногтей Energy Beauty EN-755

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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