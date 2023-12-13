Пассажирские и грузовые перевозки в Слуцке
Договорная
Блоки силикатные с доставкой и разгузкой
Блоки силикатные, кирпич,тратуарная плитка, доставка разгрузка манипулятором в кратчайшие сроки.
Минская, Слуцк
Договорная
Грузоперевозки
Осуществляем перевозки грузов любых типов по РБ. звоните по тел.
Минская, Слуцк
Договорная
Грузоперевозки Слуцк РБ.СНГ. Услуги грузчиков.
Грузоперевозки по РБ РФ Украина. Автомобили до 3-х тонн.28куб Перевозка мебели Перевозка стройматериалов Квартирные,офисные переезды и т.д.
Минская, Слуцк
0.80 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки С грузчиками Переезд Вывоз мусора
Минская, Слуцк
22 р.
Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.
Малогабаритные грузы, диван, стиральная машина, бытовая техника, плитка, ламинат, комод, кровать и другое. По городу 22р./час, минимальный выезд от 45р. , за город 75коп./км
Минск, Ленинский
15 р.
Грузоперевозки. Квартирные переезды
От 100 кг до 8 тонн. Перевезем ваш груз по Гомелю и всей области. Офисные и квартирные переезды. Помогаем переехать быстро и без лишних хлопот из квартиры, офиса и дачи. Перевозка мебели. Доставка стр...
Гомель
Договорная
Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)
Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать: грузчики, такелажники, грузоперевозки (офисные переезды, квартирные переезды и дачные переезды). Вы ...
Минск, Заводской
Договорная
Служба Грузотакси с Грузчиками
Перевозка грузов на любые расстояния. Новая машина, объём до 20 м. куб. Грузоподъёмность до 3-х тонн, длина груза до 6-ти метров. Опытные грузчики к Вашим услугам. Помогаем с вывозом строительного му...
Гродно
Договорная
Грузоперевозки Брест, Грузовое такси, Вывоз мусора
Перевозка личных вещей, мебели, запчастей) Перевозка животных Дачные переезды в любой регион Квартирные переезды , переезды на дачу , переезды офисные. Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка (груз...
Брест
Договорная
ГРУЗЧИКИ / ОПЫТНЫЕ/ КРЕПКИЕ
Могилев
Договорная
Грузоперевозки/переезды/доставка
Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку, в любое удобное для вас вре...
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ Идем на встречу нашим заказчикам, обсуждаем, договариваемся! Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирн...
Минск, Московский
Договорная
Перевозки по Бресту / Грузотакси / Есть грузчики
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн
Предоставлю грузоперевозки по Гомелю и РБ машина 27куб до 4.5тонн. Тент длина 5.2м. Ширина 2.2м. Высота 2.4м. Возможно верхняя погрузка. Боковые и задняя.
Гомель
Договорная
грузоперевозки
Грузоперевозки город, РБ, РФ Грузоподьемность 1.5т, размер кузова: длина-4.25м, ширина-2.1м, высота-2.25м, обьем-20м3
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Могилёв, РБ
Перевозки по Могилеву, области, РБ. -переезды (квартирные, дачные, офисные); -перевозка мебели, бытовой техники, строительных материалов; -перевозка оборудования; -вывоз строительного мусора; -возможн...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск
Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков
Минск, Октябрьский
15 р.
Грузоперевозки. Грузчики. Без выходных. Недорого
Грузоперевозки по Витебску, РБ и России. Мебельный фургон Mercedes Sprinter: 4,5м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 2 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, ст...
Витебск
20 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т
Гомель
Договорная
Доставка груза,переезды,грузчики
Мы осуществляем грузоперевозки по Могилеву, Могилевской области РБ, и РФ. Квартирные, дачные,офисные, переезды, услуги грузчиков. Вывоз старой мебели. Перевезем грузы до 6 метров, грузоподъемность до ...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Брест / РБ / РФ . Перевозки бусом
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки/доставка/переезды/вывоз мусора
Грузоперевозки по Бресту (грузовой бус до 2-х тонн) Переезды (квартирные, офисные, дачные) Доставка мебели, строительных материалов, бытовой техники и т.д. Вывоз мусора Услуги грузчиков Работаем без в...
Брест
5 р.
Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж
Гомель
Договорная
Перевозки грузов
грузоперевозки Возможны попутные грузы во все области еженедельно По городу от 25руб/час( от 2 часов) За городом от 72 коп/км Попутные грузы по областям Понедельник (Минская область Молодечно, Смор...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузовое такси с грузчиками, недорого
Брест
Договорная
Грузовое такси Брест
Грузовое такси по Бресту ,РБ и РФ. Доставка сборных грузов. Квартирные,дачные,офисные переезды. Перевозка мебели. Перевозка нескоропортящихся продуктов. Услуги грузчиков (по согласованию). Без выходны...
Брест
15 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ
Грузоперевозки по Минску и Беларуси. При необходимости - услуги грузчиков.
Минск, Фрунзенский
Договорная
грузоперевозки по рб, город
Услуги грузоперевозки -услуги грузчики подберем машину которая вам нужна: -Квартирные переезды, -сборка разборка мебели соберём и разберем все что есть в доме -вывоз строительного мусора и бытового...
Витебск
27.50 р.
Квартирные переезды г. Минск
Квартирные переезды, офисные переезды, грузчики, перевозка мебели (сборка-разборка), грузоперевозки, перевозка пиломатериалов, верняя и боковая загрузка, длина груза 6,5 м, перевозка стройматериалов,...
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуатор Могилёв. Недорого. Грузоперевозки
Могилев
Договорная
Грузоперевозки , переезд , доставка
Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
25 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки до 3т длина 4.5м Город район.
Могилев
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ
Грузоперевозки Витебск! Минск, Гродно, Гомель, Брест, Могилев, а так же в Российскую Федерацию Есть бригада грузчиков. (Можем помочь как с погрузкой/разгрузкой так и с различными другими работами). Не...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки Могилёв. Переезды. Грузчики
Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку,ХОЛОДИЛЬНИК ПЕРЕВОЗИМ СТОЯ, ...
Могилев
1 р.
Грузоперевозки/ Грузчики
грузоперевозки 24/7 по Бресту и Рб. Есть грузчики. Цена договорная. -переезды -мебель -техника -строительные материалы -строительный мусор Наличный и безналичный расчёт
Брест
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Вывоз строительного мусора Брест/Грузоперевозки
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО 24/7 БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ РАБОТАЕМ ЗА НАЛИЧНЫЙ И Б/Н РАСЧЁТ Фиксированные цены ПРИЕЗЖАЕМ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ Оценка по фото Убираем за собой Вывезем строительный...
Брест
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Доставка товара по Минску, разгрузка
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
5 р.
Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора
Выполним любой вид переезда, вывоз мусора любого объёма и веса. Предлагаем услуги грузчиков, демонтажные работы, электромонтажные работы. Предоставим документы о утилизации мусора, составляем договор ...
Гомель
Договорная
Переезды всех типов. Низкие цены.
Приветствуем вас наши будущие клиенты . Транспортируем ваш груз От 100 кг до 8 тонн. Перевезем ваш груз по Гомелю и всей области. Офисные и квартирные переезды. Помогаем переехать быстро и без лишних ...
Гомель
Договорная
Перевозки бусом Брест / грузчики / переезды
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
Договорная
Грузовое такси, грузчики
Грузоперевозки Переезды под ключ. Грузчики. Вывоз мусора Доставка стройматериалов по Бресту и области. PАБOTАЕМ 24/7 БЕЗ ВЫХОДНЫХ KPУГЛOCУTОЧНO ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ !!! НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Ответственность за с...
Брест
Договорная
Эвакуатор Минск автопомощь
Минск, Фрунзенский
Договорная
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...
Гродно
20 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу и области. Цены от 20р.
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Услуги грузоперевозки и манипулятора в Гомеле и области по выгодным ценам, возможен монтаж с манипулятора. — Грузоподъемность шасси до 10 т. — Грузоподъемность крана до 2 т. — Длина стрелы до 9 м. Вы...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого
Грузоперевозки по Витебску и РБ.Доставка строительных материалов.Переезды(квартирные,офисные,дачные).автомобиль mersrdes sprinter maxi длинна 4.2 метра .высота 1.90 метра,ширина 1.75метра.обьем 14 куб...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки с грузчиками до 2т, переезды
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузоперевозки/Доставка/Переезды/грузчики
Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку, в любое удобное для вас вре...
Могилев
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский