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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Слуцке

Остатки ламината Kronotex Amazone D4766

42 р.

Остатки ламината Kronotex Amazone D4766

Минская, Слуцк

Обои

35 р.

Обои

Минская, Слуцк

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Натяжной потолок с подсветкой в Слуцке

25 р.

Натяжной потолок с подсветкой в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Слуцке

27 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке

23 р.

Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
натяжной потолок в Слуцке

23 р.

натяжной потолок в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Краска акриловая фасадная

80 р.

Краска акриловая фасадная

Минская, Слуцк

Керамогранит Grasaro G610

160 р.

Керамогранит Grasaro G610

Минская, Слуцк

Натяжной потолок в Слуцке

23 р.

Натяжной потолок в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Грильято потолок , комплектующие . Новые

0.45 р.

Грильято потолок , комплектующие . Новые

Минская, Слуцк

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Скинали пвх

25 р.

Скинали пвх

Минская, Слуцк

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Виниловые Обои

100 р.

Виниловые Обои

Минская, Слуцк

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Угол внешний (наружный) Docke Lux

10 р.

Угол внешний (наружный) Docke Lux

Минская, Слуцк

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Грунт экспресс

20 р.

Грунт экспресс

Минская, Слуцк

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Бетон-контакт грунт

50 р.

Бетон-контакт грунт

Минская, Слуцк

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Бетон- контакт 4175

50 р.

Бетон- контакт 4175

Минская, Слуцк

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Плитка керамическая

14 р.

Плитка керамическая

Минская, Слуцк

Срочно Перегородка , стекло

Договорная

Срочно Перегородка , стекло

Минская, Слуцк

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Керамическая плитка

49 р.

Керамическая плитка

Минская, Слуцк

паркет дубовый

65 р.

паркет дубовый

Минская, Слуцк

Фасадные термопанели, имитация кирпичной кладки

29 р.

Фасадные термопанели, имитация кирпичной кладки

Минская, Слуцк

Порог алюминиевый

15 р.

Порог алюминиевый

Минская, Слуцк

Угол алюминиевый

20 р.

Угол алюминиевый

Минская, Слуцк

Обои

30 р.

Обои

Минская, Слуцк

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Обои

15 р.

Обои

Минская, Слуцк

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Обои

30 р.

Обои

Минская, Слуцк

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Обои

20 р.

Обои

Минская, Слуцк

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Крепление стеновое усиленное

200 р.

Крепление стеновое усиленное

Минская, Слуцк

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Акриловая эмаль для радиаторов

15 р.

Акриловая эмаль для радиаторов

Минская, Слуцк

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Обои флизелиновые Grandeco OM1003

85 р.

Обои флизелиновые Grandeco OM1003

Минская, Слуцк

Продается БУ линолеум TARKETT, 179*289

12 р.

Продается БУ линолеум TARKETT, 179*289

Минская, Слуцк

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Линолеум TARKETT утепленный БУ СРОЧНО 3,35*2,86

21 р.

Линолеум TARKETT утепленный БУ СРОЧНО 3,35*2,86

Минская, Слуцк

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Ондулин коричневый

26 р.

Ондулин коричневый

Минская, Слуцк

Доставка
Кирпич труба водосточная

Договорная

Кирпич труба водосточная

Минская, Слуцк

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Плитка керамин

110 р.

Плитка керамин

Минская, Слуцк

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Линолеум новый 3.07×5.60. СРОЧНО.

400 р.

Линолеум новый 3.07×5.60. СРОЧНО.

Минская, Слуцк

Плитка тротуарная кирпич 6см*100*200

22 р.

Плитка тротуарная кирпич 6см*100*200

Минская, Слуцк

Доставка
Плитка керамическая СССР. Новая.

0.50 р.

Плитка керамическая СССР. Новая.

Минская, Слуцк

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Обои виниловые на флизелиновой основе

40 р.

Обои виниловые на флизелиновой основе

Минская, Слуцк

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Обои виниловые на флизелиновой основе

40 р.

Обои виниловые на флизелиновой основе

Минская, Слуцк

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Обои

45 р.

Обои

Минская, Слуцк

Плинтуса

Договорная

Плинтуса

Минская, Слуцк

Плитка керамическая

15 р.

Плитка керамическая

Минская, Слуцк

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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