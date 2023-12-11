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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Слуцке

Готовая баня с террасой

Договорная

Готовая баня с террасой

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Деревянные бочки

50 р.

Деревянные бочки

Минская, Слуцк

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Дубовые веники

5 р.

Дубовые веники

Минская, Слуцк

Туалет дачный

540 р.

Туалет дачный

Минская, Слуцк

Готовая баня

9 880 р.

Готовая баня

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Бочка

650 р.

Бочка

Минская, Слуцк

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Хозблок, бытовка, сарай для дачи размер под заказ

Договорная

Хозблок, бытовка, сарай для дачи размер под заказ

Минская, Слуцк

Туалет деревянный ''Классик +''

480 р.

Туалет деревянный ''Классик +''

Минская, Слуцк

Туалет деревянный с окошком

530 р.

Туалет деревянный с окошком

Минская, Слуцк

Туалет деревянный ''Теремок''

870 р.

Туалет деревянный ''Теремок''

Минская, Слуцк

Беседка 3,2 х 4,45 м.

Договорная

Беседка 3,2 х 4,45 м.

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Бойлер на печку в баню

500 р.

Бойлер на печку в баню

Минская, Слуцк

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Герметик высокотемпературный для печей и дымоходов

12 р.

Герметик высокотемпературный для печей и дымоходов

Минская, Слуцк

Баня из осинового бруса на дровах

120 р.

Баня из осинового бруса на дровах

Минская, Слуцк

Туалет деревянный ''Елочка''

380 р.

Туалет деревянный ''Елочка''

Минская, Слуцк

Туалет деревянный с арочной дверью

780 р.

Туалет деревянный с арочной дверью

Минская, Слуцк

Туалет дачный,уличный

350 р.

Туалет дачный,уличный

Минская, Слуцк

Набор для туалета

10 р.

Набор для туалета

Минская, Слуцк

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Туалет деревянный

1 100 р.

Туалет деревянный

Минская, Слуцк

Туалет деревянный

350 р.

Туалет деревянный

Минская, Слуцк

Банные Веники Дуб 4 рубля

4 р.

Банные Веники Дуб 4 рубля

Минская, Слуцк

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Веник банный

5 р.

Веник банный

Минская, Слуцк

Туалет

350 р.

Туалет

Минская, Слуцк

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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