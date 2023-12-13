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Услуги в Шклове

Электрик электроотопление видеонаблюдение

40 р.

Электрик электроотопление видеонаблюдение

Могилевская, Шклов

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Шклов

Договорная

Сиделка для пожилой женщины

Могилевская, Шклов

Ремонт и обслуживание компьютеров.

5 р.

Ремонт и обслуживание компьютеров.

Могилевская, Шклов

Проекты электроснабжения, электроотопления

Договорная

Проекты электроснабжения, электроотопления

Могилевская, Шклов

Натяжные потолки , рассчитаем стоимость за 1 минут

Договорная

Натяжные потолки , рассчитаем стоимость за 1 минут

Могилевская, Шклов

Рассрочка
Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом

Договорная

Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом

Могилевская, Шклов

Чистка, уборка снега

Договорная

Чистка, уборка снега

Могилевская, Шклов

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Шклов

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Шклов

Могилевская, Шклов

Рассрочка
Верка Сердючка на поздравления

80 р.

Верка Сердючка на поздравления

Могилевская, Шклов

Натяжные потолки в Шклове

Договорная

Натяжные потолки в Шклове

Могилевская, Шклов

Окна ПВХ в рассрочку

250 р.

Окна ПВХ в рассрочку

Могилевская, Шклов

Рассрочка
Баня БД-179.1-23 ''Кама''

Договорная

Баня БД-179.1-23 ''Кама''

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки ШКЛОВ

12 р.

Натяжные потолки ШКЛОВ

Могилевская, Шклов

Рассрочка
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА. Гараж ''Single''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА. Гараж ''Single''

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Стас Михайлов к вам на праздник

Договорная

Стас Михайлов к вам на праздник

Могилевская, Шклов

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. КД-03.01-11 «Кочанов»

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. КД-03.01-11 «Кочанов»

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки любой сложности.

10 р.

Натяжные потолки любой сложности.

Могилевская, Шклов

Электроотопление

Договорная

Электроотопление

Могилевская, Шклов

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Шклов

Белый Мишка на праздник ,поздравление

Договорная

Белый Мишка на праздник ,поздравление

Могилевская, Шклов

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Груминг

Договорная

Груминг

Могилевская, Шклов

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Мишка Тедди (2,2 м)и Зайка Ляля (2,2м) на праздник

65 р.

Мишка Тедди (2,2 м)и Зайка Ляля (2,2м) на праздник

Могилевская, Шклов

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Бурение на воду

60 р.

Бурение на воду

Могилевская, Шклов

Рассрочка
Белый медведь на праздник

Договорная

Белый медведь на праздник

Могилевская, Шклов

Наращивание ресниц г.Шклов

30 р.

Наращивание ресниц г.Шклов

Могилевская, Шклов

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Договорная

Копка траншей, услуги разнорабочего

Могилевская, Шклов

Электроотопление

Договорная

Электроотопление

Могилевская, Шклов

Грузоперевозки Шклов РБ РФ

Договорная

Грузоперевозки Шклов РБ РФ

Могилевская, Шклов

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Могилевская, Шклов

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилевская, Шклов

Рассрочка
Аренда / Прокат ЛАФЕТА

60 р.

Аренда / Прокат ЛАФЕТА

Могилевская, Шклов

Договорная

Репетитор начальных классов

Могилевская, Шклов

Спилить дерево или обрезать

Договорная

Спилить дерево или обрезать

Могилевская, Шклов

Песок. Доставка.

Договорная

Песок. Доставка.

Могилевская, Шклов

Аренда /Прокат прицепа

Договорная

Аренда /Прокат прицепа

Могилевская, Шклов

Перетяжка и ремонт мебели /РАССРОЧКА 12 мес

Договорная

Перетяжка и ремонт мебели /РАССРОЧКА 12 мес

Могилевская, Шклов

Рассрочка
Монтаж жби кольца. Доставка. Копка.

Договорная

Монтаж жби кольца. Доставка. Копка.

Могилевская, Шклов

Комбинированный маникюр с покрытием

20 р.

Комбинированный маникюр с покрытием

Могилевская, Шклов

Бурение скважин

60 р.

Бурение скважин

Могилевская, Шклов

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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