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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Шклове

Монета 1 EURO 2002 год

Договорная

Монета 1 EURO 2002 год

Могилевская, Шклов

Кукла фарфоровая

100 р.

Кукла фарфоровая

Могилевская, Шклов

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Значки

Договорная

Значки

Могилевская, Шклов

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Антиквариат

30 р.

Антиквариат

Могилевская, Шклов

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ПАТЕФОН

99 р.

ПАТЕФОН

Могилевская, Шклов

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LED-часы Электроника-1 и др. одним лотом

120 р.

LED-часы Электроника-1 и др. одним лотом

Могилевская, Шклов

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Наручные часы: Aqua, Asahi, Casio, Sharp и другие

40 р.

Наручные часы: Aqua, Asahi, Casio, Sharp и другие

Могилевская, Шклов

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Акучник начала 20 века

100 р.

Акучник начала 20 века

Могилевская, Шклов

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Безмен-весы из прошлого

60 р.

Безмен-весы из прошлого

Могилевская, Шклов

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Часы

10 р.

Часы

Могилевская, Шклов

Продаю б/у пленочный фотоопарат САМСУНГ

Договорная

Продаю б/у пленочный фотоопарат САМСУНГ

Могилевская, Шклов

Журнал ссср

15 р.

Журнал ссср

Могилевская, Шклов

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Карыто деревянное

40 р.

Карыто деревянное

Могилевская, Шклов

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Ручная швейная машина

30 р.

Ручная швейная машина

Могилевская, Шклов

Гирлянда ёлочная СССР

25 р.

Гирлянда ёлочная СССР

Могилевская, Шклов

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Пепельница ссср

13 р.

Пепельница ссср

Могилевская, Шклов

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Картина

40 р.

Картина

Могилевская, Шклов

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
2.купюры.25.р.и.одна.5.р.Царской. России.

20 р.

2.купюры.25.р.и.одна.5.р.Царской. России.

Минская, Смолевичи

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Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

35 р.

Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

Витебская, Полоцк

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Статуэтки рыбок

55 р.

Статуэтки рыбок

Минск, Первомайский

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50 коп. Николая II, 1901 г. Росс. Импер. Серебро.

475 р.

50 коп. Николая II, 1901 г. Росс. Импер. Серебро.

Гомель

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Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

670 р.

Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

Минск, Фрунзенский

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Рыбка из цветного стекла

20 р.

Рыбка из цветного стекла

Гродно

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Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

40 р.

Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

Минск, Первомайский

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Ретро радио ,торг

30 р.

Ретро радио ,торг

Минск, Фрунзенский

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Банкноты старые

10 р.

Банкноты старые

Брест

Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая

Договорная

Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая

Гомель

Игрушки новогодние ссср

Договорная

Игрушки новогодние ссср

Минск, Советский

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Куклы СССР

10 р.

Куклы СССР

Минск, Центральный

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

13 р.

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

Минск, Октябрьский

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

20 р.

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

Минск, Первомайский

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Фото экспонометр СССР

7 р.

Фото экспонометр СССР

Минск, Первомайский

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Статуэтки в винтажном стиле

20 р.

Статуэтки в винтажном стиле

Гомельская, Речица

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Редкие открытки 1959 г.

8 р.

Редкие открытки 1959 г.

Минск, Московский

Открытки с новым годом подписанные СССР

0.30 р.

Открытки с новым годом подписанные СССР

Гомельская, Другие города

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Открытки чистые СССР

0.40 р.

Открытки чистые СССР

Гомельская, Другие города

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DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

150 р.

DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

Минск, Первомайский

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Открытки с новым годом чистые СССР

0.50 р.

Открытки с новым годом чистые СССР

Гомельская, Другие города

Старинная икона

10 р.

Старинная икона

Минск, Фрунзенский

Герб

40 р.

Герб

Минск, Фрунзенский

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Значок

0.60 р.

Значок

Гродненская, Свислочь

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

50 р.

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

Минск, Первомайский

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Плащ военный, 48-50 размеры

Договорная

Плащ военный, 48-50 размеры

Минск, Фрунзенский

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

60 р.

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

Витебск

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Военные вещи СССР

10 р.

Военные вещи СССР

Брест

Кружка для пива

15 р.

Кружка для пива

Гомель

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елочные игрушки советские СССР винтаж

30 р.

елочные игрушки советские СССР винтаж

Гомель

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Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Договорная

Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Гомельская, Жлобин

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

30 р.

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

Витебская, Орша

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Хрустальные туфельки, для принцессы

29.80 р.

Хрустальные туфельки, для принцессы

Гродненская, Другие города

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Книжки Макдональдс

5 р.

Книжки Макдональдс

Минск, Первомайский

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Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Гомельская, Лельчицы

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Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Серебро

Договорная

Серебро

Брестская, Белоозёрск

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Картины-триптих

170 р.

Картины-триптих

Брестская, Пинск

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Банкнота Три рубля

3 р.

Банкнота Три рубля

Минск, Первомайский

Карточки Скуби-Ду

5 р.

Карточки Скуби-Ду

Минск, Первомайский

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Счеты 2шт СССР

5 р.

Счеты 2шт СССР

Могилев

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Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

160 р.

Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

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