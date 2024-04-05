Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Рогачеве
65 р.
Продам Балгорку
Гомельская, Рогачев
20 р.
Пломбатор
Гомельская, Рогачев
270 р.
Мотобур
Гомельская, Рогачев
22 р.
РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ И НАПИЛЬНИК ПО МЕТ. НОВЫЕ TOPEX
Гомельская, Рогачев
Договорная
Строительный инструмент ссср
Гомельская, Рогачев
18 р.
Стрейч плёнка для ручной упаковки
Гомельская, Рогачев
66 р.
вибро машинка шкив
Гомельская, Рогачев
50 р.
Приспособление для резки пиломатериалов.
Гомельская, Рогачев
30 р.
Молоток кровельщика новый
Гомельская, Рогачев
0.90 р.
Круги отрезные.
Гомельская, Рогачев
25 р.
Продам вакуумметр
Гомельская, Рогачев
100 р.
Электро двигатель
Гомельская, Рогачев
30 р.
Зарядное
Гомельская, Рогачев
Договорная
Уровень
Гомельская, Рогачев
Договорная
Режущий инструмент и ключи гаечные.
Гомельская, Рогачев
Договорная
Фрезы дисковые
Гомельская, Рогачев
50 р.
трассоискатель
Гомельская, Рогачев
Договорная
Метчик К2 Р18
Гомельская, Рогачев
70 р.
Наковальня
Гомельская, Рогачев
80 р.
Кабелерез 770мм YATO YT-18612
Гомельская, Рогачев
45 р.
Круги войлочный,тряпочный,наждачный.
Брест
70 р.
Присоски для плитки
Минск, Заводской
30 р.
Патрон сверлильный
Гомель
80 р.
Электродрель
Брестская, Барановичи
20 р.
Диски по плитке
Витебск
35 р.
Точильный станочек
Гомельская, Речица
15 р.
Сверло
Брестская, Барановичи
65 р.
СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ
Минск, Центральный
429 р.
Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Инструмент
Минск, Партизанский
Договорная
Инструмент
Брест
49.95 р.
Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт
Брестская, Барановичи
Договорная
Инструмент строительный
Брест
Договорная
Инструмент из СССР
Брест
23 р.
Отрезные диски по бетонну
Могилев
750 р.
Ленточная пила / Пила по металлу
Минск, Заводской
55 р.
Ножовка по газосиликату
Минская, Молодечно
20 р.
Круги абразивные
Витебск
15.93 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
50 р.
Правило 2 метра Словик
Гродненская, Волковыск
120 р.
Алмазная кольцевая пила 35/60мм
Брестская, Барановичи
30 р.
Патрон сверлильный самозажимной
Минская, Марьина Горка
50 р.
Редуктор
Могилев
15 р.
Ножовка по блокам
Минск, Первомайский
175 р.
Заклепочный инструмент Rivet Nut Tools (а.40-039629)
Минск, Фрунзенский
38 р.
Набор ступенчатых сверл
Гомель
110 р.
Фрезы
Гомель
Договорная
Якоря для болгарок дрелей.
Гомель
100 р.
Уровень
Минск, Центральный
9 р.
Лерка
Минск, Партизанский
25 р.
Плашкодержатель с плашкой
Могилев
7 р.
Шнур разметочный
Минск, Московский
120 р.
Макита
Могилевская, Бобруйск
630 р.
Верстак стол
Минск, Заводской
25.48 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
50 р.
Система выравнивания плитки
Гомельская, Мозырь
15 р.
Пояс монтажный
Могилевская, Бобруйск
115 р.
Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ
Минск, Центральный
1 450 р.
Пила по металлу Makita LC1230
Минск, Московский
10 р.
Диски алмазные
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
429 р.
Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель
Минск, Фрунзенский
49.95 р.
Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт
Брестская, Барановичи
15.93 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
25.48 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
115 р.
Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ
Минск, Центральный
19.11 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
385 р.
Технический пылесос Bort BSS 1530 новый
Брест
300 р.
Гвоздезабивной пистолет FROSP AF-6434
Гомельская, Жлобин