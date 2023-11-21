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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Рогачеве

Цепь

Договорная

Цепь

Гомельская, Рогачев

1 р.

Канистры

Гомельская, Рогачев

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Паяльная лампа с треногой

25 р.

Паяльная лампа с треногой

Гомельская, Рогачев

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Барабаны из стиральной машины

50 р.

Барабаны из стиральной машины

Гомельская, Рогачев

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канистра пластмассовая чистая 20л, .

5 р.

канистра пластмассовая чистая 20л, .

Гомельская, Рогачев

Лампа паяльная

65 р.

Лампа паяльная

Гомельская, Рогачев

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Полочка для комнатных цветов

55 р.

Полочка для комнатных цветов

Гомельская, Рогачев

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20 р.

Уголок

Гомельская, Рогачев

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Клипсы

15 р.

Клипсы

Гомельская, Рогачев

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Бочка деревянная

Договорная

Бочка деревянная

Гомельская, Рогачев

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Бочки металлические

45 р.

Бочки металлические

Гомельская, Рогачев

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Почтовый ящик

Договорная

Почтовый ящик

Гомельская, Рогачев

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Подставка под елку

10 р.

Подставка под елку

Минск, Фрунзенский

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Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Противогололедный материал «Галит» 25кг
vip

8 р.

Противогололедный материал «Галит» 25кг

Минск, Заводской

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцины

Договорная

Струбцины

Гомель

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Соль каменная для тротуаров по30кг. антигололедное

8 р.

Соль каменная для тротуаров по30кг. антигололедное

Минск, Фрунзенский

Снеговая лопата с черенком.

10 р.

Снеговая лопата с черенком.

Минск, Ленинский

Скатерть

25 р.

Скатерть

Гомельская, Калинковичи

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Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.

Договорная

Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.

Гродненская, Волковыск

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Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Песчано-соляная смесь

15 р.

Песчано-соляная смесь

Витебск

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов

Онлайн-заказ

4 р.

Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корзина

15 р.

Корзина

Витебск

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Рефрактометр для спирта RZ116

40 р.

Рефрактометр для спирта RZ116

Минск, Центральный

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Скальпель промышленный

5 р.

Скальпель промышленный

Минск, Московский

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Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг

Онлайн-заказ

45.50 р.

Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый

Онлайн-заказ

32.40 р.

Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы

Онлайн-заказ

16 р.

Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Замок навесной.

13 р.

Замок навесной.

Витебск

Весы полевые

Договорная

Весы полевые

Минск, Советский

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Ванночка в подарок к любому лоту

Бесплатно

Ванночка в подарок к любому лоту

Минск, Фрунзенский

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Бражная колонна

150 р.

Бражная колонна

Минск, Заводской

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Коробка для хранения Hausmann BB211-3

Онлайн-заказ

43.69 р.

Коробка для хранения Hausmann BB211-3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для дома

13 р.

Набор для дома

Гомель

Бочки

20 р.

Бочки

Брест

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Набор полотенец

10 р.

Набор полотенец

Витебская, Орша

Флакон с распылителем, с дозатором

1.50 р.

Флакон с распылителем, с дозатором

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
30 руб.

30 р.

30 руб.

Гродно

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Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)

Онлайн-заказ

94.14 р.

Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)

Онлайн-заказ

155 р.

Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
дозатор для пенного средства

2 р.

дозатор для пенного средства

Минск, Ленинский

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Набор для ванной

40 р.

Набор для ванной

Минск, Фрунзенский

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Спиртометр

10 р.

Спиртометр

Гродно

Прищепки

Бесплатно

Прищепки

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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