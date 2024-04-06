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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Рогачеве

Плуг

Договорная

Плуг

Гомельская, Рогачев

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Плуг распашник

Договорная

Плуг распашник

Гомельская, Рогачев

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Плуг и распашник

120 р.

Плуг и распашник

Гомельская, Рогачев

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Распашник конный

50 р.

Распашник конный

Гомельская, Рогачев

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Рукоятка для опрыскивателя

6 р.

Рукоятка для опрыскивателя

Гомельская, Рогачев

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Садово- огородный

12 р.

Садово- огородный

Брест

Электроплуг

750 р.

Электроплуг

Витебск

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Окучник ручной

75 р.

Окучник ручной

Брестская, Кобрин

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Опрыскиватель аккумуляторный

130 р.

Опрыскиватель аккумуляторный

Могилев

Садовый инвентарь

15 р.

Садовый инвентарь

Гомель

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Ящики ПВХ разных размеров..1шт-1р.

1 р.

Ящики ПВХ разных размеров..1шт-1р.

Минск, Центральный

Садовый инвентарь

20 р.

Садовый инвентарь

Брестская, Пинск

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Опрыскиватель аккумуляторный

Договорная

Опрыскиватель аккумуляторный

Могилев

Доставка
Тачка, колесо

20 р.

Тачка, колесо

Могилев

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Продам

10 р.

Продам

Брест

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Каток.

200 р.

Каток.

Брест

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Защитные шторы, мягкие окна

58 р.

Защитные шторы, мягкие окна

Могилев

Доставка по Беларуси
Бак для опрыскивателя

10 р.

Бак для опрыскивателя

Гомель

Набор садовода

75 р.

Набор садовода

Витебская, Новолукомль

Опрыскиватель

100 р.

Опрыскиватель

Гомель

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Кош

20 р.

Кош

Брестская, Пинск

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Грядка высокая

30 р.

Грядка высокая

Минск, Заводской

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Хозблок

700 р.

Хозблок

Брестская, Другие города

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Садовая

3 000 р.

Садовая

Брестская, Другие города

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Ведро усиленное 20л

15 р.

Ведро усиленное 20л

Гомельская, Речица

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Вазон бетонный, кадка, ваза.

50 р.

Вазон бетонный, кадка, ваза.

Брест

штыковая лопата

15 р.

штыковая лопата

Минск, Центральный

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Ковш для сбора черники

18 р.

Ковш для сбора черники

Гомель

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Подставка под садовый горшок

50 р.

Подставка под садовый горшок

Брестская, Барановичи

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Тапенер для подвязки растений Tapetool

49.99 р.

Тапенер для подвязки растений Tapetool

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плуг

20 р.

Плуг

Гомельская, Речица

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Сечкарня

70 р.

Сечкарня

Брестская, Кобрин

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Новый наж для тримера

20 р.

Новый наж для тримера

Витебская, Дубровно

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ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА

19 р.

ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА

Брестская, Барановичи

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ЁМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ

7.50 р.

ЁМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ

Брестская, Барановичи

Секатор плоскостной FISKARS. Новый

35 р.

Секатор плоскостной FISKARS. Новый

Могилев

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2 сечкарни

100 р.

2 сечкарни

Гродненская, Кореличи

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Ведро ,2.25г

0.50 р.

Ведро ,2.25г

Гродненская, Слоним

Комбайн для сбора ягод

37 р.

Комбайн для сбора ягод

Могилев

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Лопата

20 р.

Лопата

Гомель

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Лопаты, шуфель, грабли, топоры

40 р.

Лопаты, шуфель, грабли, топоры

Брестская, Барановичи

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Топор

30 р.

Топор

Гомель

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Контейнеры для хозяйственных нужд 20 шт

5 р.

Контейнеры для хозяйственных нужд 20 шт

Гомельская, Жлобин

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Умывальники, с подогревом, оцинкованный, пластик.

60 р.

Умывальники, с подогревом, оцинкованный, пластик.

Минск, Центральный

Плуг

50 р.

Плуг

Могилевская, Дрибин

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Астра

5 р.

Астра

Брестская, Пинск

Бересклет

15 р.

Бересклет

Брестская, Пинск

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Корзины для распродаж

30 р.

Корзины для распродаж

Минск, Фрунзенский

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Продам опору для растений

80 р.

Продам опору для растений

Гродненская, Слоним

Борона

Договорная

Борона

Могилевская, Горки

Лопата штыковая с дерев.черенком(качество)

20 р.

Лопата штыковая с дерев.черенком(качество)

Минск, Партизанский

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Барана

100 р.

Барана

Гродненская, Островец

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Барана

130 р.

Барана

Гродненская, Островец

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Топор ручной работы

200 р.

Топор ручной работы

Витебская, Орша

Водомет 55/75

550 р.

Водомет 55/75

Гомель

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Бочька

30 р.

Бочька

Брест

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Договорная

корыто

Гродненская, Дятлово

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Картофелесажалка Целина ОП-2547.000

430 р.

Картофелесажалка Целина ОП-2547.000

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
стул

60 р.

стул

Брестская, Ивацевичи

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Товары с доставкой от магазинов

Защитные шторы, мягкие окна

58 р.

Защитные шторы, мягкие окна

Могилев

Доставка по Беларуси
Тапенер для подвязки растений Tapetool

49.99 р.

Тапенер для подвязки растений Tapetool

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Картофелесажалка Целина ОП-2547.000

430 р.

Картофелесажалка Целина ОП-2547.000

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тачка строительная Skiper 130 Expert

220 р.

Тачка строительная Skiper 130 Expert

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Секатор Универсальный YATO

19.42 р.

Секатор Универсальный YATO

Брест

Доставка по Беларуси
Секатор цветочный, 150 мм, металлические рукоятки с резиновыми вставками Palisad

26.05 р.

Секатор цветочный, 150 мм, металлические рукоятки с резиновыми вставками Palisad

Брест

Доставка по Беларуси
Сучкорез PALISAD в ассортименте

33.33 р.

Сучкорез PALISAD в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный Finland 1973 (12л)

190.85 р.

Опрыскиватель аккумуляторный Finland 1973 (12л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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