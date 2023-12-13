Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Рогачеве
40 р.
Классное платье
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
45 р.
Новогоднее платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
20 р.
Платье для девочки
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
50 р.
Нарядное платье (+ ободочек)
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
7 р.
Платья.
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
45 р.
Новогоднее платье
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
40 р.
Платье новогоднее для девочки
98 - 104 (4 года)
10 р.
Юбка
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
45 р.
Платье новогоднее небесное голубое для девочки
98 - 104 (4 года)
5 р.
Шерстяной сарафанчик.
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
10 р.
Шерстяное платьице.
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
20 р.
Нарядное платье.
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
15 р.
Нарядное платье.
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
25 р.
Праздничное платье на 2 г
86 - 92 (2 года), 80 - 86 (1-2 года)
15 р.
Платье новогоднее
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
45 р.
Нарядное платье
110 - 116 (5-6 лет)
60 р.
Платье нарядное
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
60 р.
Платье нарядное
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
45 р.
Платье детское
86 - 92 (2 года)
100 р.
Платье
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
25 р.
Платье waikiki
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
35 р.
Шикарное платье нарядное
86 - 92 (2 года)
40 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
Договорная
Продам на любой праздник
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
10 р.
Платье боди рост 86
80 - 86 (1-2 года)
50 р.
Платье снежинки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Нарядное платье для девочки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
45 р.
Платье нарядное
80 - 86 (1-2 года)
25 р.
Платье нарядное на рост 134.
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Платье 11-12 лет
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
35 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
Договорная
Одежда для девочек
80 - 86 (1-2 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Платье классное
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 122 - 128 (7 лет)
60 р.
Шикарное платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
20 р.
Праздничное платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
20 р.
Платье праздничное
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
40 р.
Платье Zara
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
30 р.
Нарядное платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье доя девочки
134 - 140 (9 лет)
15 р.
Платье MarkFormel
122 - 128 (7 лет)
Договорная
Платье Next
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
20 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
50 р.
Новогоднее платье
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев