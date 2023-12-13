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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Рогачеве

Классное платьеКлассное платье

40 р.

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Классное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Новогоднее платьеНовогоднее платье

45 р.

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Новогоднее платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье (+ ободочек)Нарядное платье (+ ободочек)

50 р.

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Нарядное платье (+ ободочек)

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платья.Платья.

7 р.

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Платья.

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Новогоднее платье Новогоднее платье

45 р.

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Новогоднее платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье новогоднее для девочкиПлатье новогоднее для девочки

40 р.

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Платье новогоднее для девочки

98 - 104 (4 года)

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ЮбкаЮбка

10 р.

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Юбка

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье новогоднее небесное голубое для девочки Платье новогоднее небесное голубое для девочки

45 р.

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Платье новогоднее небесное голубое для девочки

98 - 104 (4 года)

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Шерстяной сарафанчик.Шерстяной сарафанчик.

5 р.

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Шерстяной сарафанчик.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Шерстяное платьице.Шерстяное платьице.

10 р.

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Шерстяное платьице.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Нарядное платье.Нарядное платье.

20 р.

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Нарядное платье.

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье.Нарядное платье.

15 р.

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Нарядное платье.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Праздничное платье на 2 гПраздничное платье на 2 г

25 р.

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Праздничное платье на 2 г

86 - 92 (2 года), 80 - 86 (1-2 года)

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Платье новогоднее Платье новогоднее

15 р.

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Платье новогоднее

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Нарядное платьеНарядное платье

45 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

60 р.

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Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

60 р.

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Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье детскоеПлатье детское

45 р.

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Платье детское

86 - 92 (2 года)

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Платье Платье

100 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье waikikiПлатье waikiki

25 р.

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Платье waikiki

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Шикарное платье нарядное Шикарное платье нарядное

35 р.

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Шикарное платье нарядное

86 - 92 (2 года)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Продам на любой праздник Продам на любой праздник

Договорная

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Продам на любой праздник

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье боди рост 86Платье боди рост 86

10 р.

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Платье боди рост 86

80 - 86 (1-2 года)

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Платье снежинкиПлатье снежинки

50 р.

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Платье снежинки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

30 р.

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Нарядное платье для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

45 р.

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Платье нарядное

80 - 86 (1-2 года)

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Платье нарядное на рост 134.Платье нарядное на рост 134.

25 р.

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Платье нарядное на рост 134.

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье 11-12 летПлатье 11-12 лет

10 р.

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Платье 11-12 лет

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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ПлатьеПлатье

35 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Одежда для девочекОдежда для девочек

Договорная

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Одежда для девочек

80 - 86 (1-2 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Платье классноеПлатье классное

20 р.

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Платье классное

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Шикарное платье Шикарное платье

60 р.

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Шикарное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Праздничное платьеПраздничное платье

20 р.

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Праздничное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье праздничное Платье праздничное

20 р.

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Платье праздничное

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье ZaraПлатье Zara

40 р.

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Платье Zara

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное платьеНарядное платье

30 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье доя девочкиПлатье доя девочки

20 р.

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Платье доя девочки

134 - 140 (9 лет)

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Платье MarkFormelПлатье MarkFormel

15 р.

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Платье MarkFormel

122 - 128 (7 лет)

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Платье NextПлатье Next

Договорная

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Платье Next

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Новогоднее платье Новогоднее платье

50 р.

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Новогоднее платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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