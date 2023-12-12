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Компьютерная техника

Ноутбуки в Рогачеве

Ноутбук Acer

190 р.

Ноутбук Acer

Гомельская, Рогачев

Hp pavilion 15 n030sr Обмен

360 р.

Hp pavilion 15 n030sr Обмен

Гомельская, Рогачев

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Гомельская, Рогачев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Lenovo ThinkPad Р52s.Рабочая станция.

1 300 р.

Lenovo ThinkPad Р52s.Рабочая станция.

Гомельская, Рогачев

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LENOVO G50-45

280 р.

LENOVO G50-45

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук ASUS X451M 14''

165 р.

Ноутбук ASUS X451M 14''

Гомельская, Рогачев

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LENOVO 110-15 ibr

280 р.

LENOVO 110-15 ibr

Гомельская, Рогачев

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Новый ноутбук ASUS ZenBook 14 UM425Q. Гарантия 1 г

2 200 р.

Новый ноутбук ASUS ZenBook 14 UM425Q. Гарантия 1 г

Гомельская, Рогачев

Ноутбук Lenovo 81WB

550 р.

Ноутбук Lenovo 81WB

Гомельская, Рогачев

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Ноутбуки

Договорная

Ноутбуки

Гомельская, Рогачев

Ноутбук Asus N56U.Бизнес серия

700 р.

Ноутбук Asus N56U.Бизнес серия

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук

350 р.

Ноутбук

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Гомельская, Рогачев

Lenovo B50-30

250 р.

Lenovo B50-30

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук irbis

250 р.

Ноутбук irbis

Гомельская, Рогачев

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DELL Latitude D620

Договорная

DELL Latitude D620

Гомельская, Рогачев

Ноутбук Asus

350 р.

Ноутбук Asus

Гомельская, Рогачев

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Нетбук HP Mini 1000

100 р.

Нетбук HP Mini 1000

Гомельская, Рогачев

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Asus k52d

499 р.

Asus k52d

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук Chuwi HeroBook Pro N4020 8GB+256GB

800 р.

Ноутбук Chuwi HeroBook Pro N4020 8GB+256GB

Гомельская, Рогачев

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Ноутбуки с мощными процессорами i5,i7.

300 р.

Ноутбуки с мощными процессорами i5,i7.

Гомельская, Рогачев

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ноутбук Asus

185 р.

ноутбук Asus

Гомельская, Рогачев

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Lenovo U430p

2 120 р.

Lenovo U430p

Гомельская, Рогачев

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Ноутбук

250 р.

Ноутбук

Гомельская, Рогачев

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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