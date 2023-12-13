logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Рогачеве

Значки

2.50 р.

Значки

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Копейки.Антиквариат.Цена договорная

Договорная

Копейки.Антиквариат.Цена договорная

Гомельская, Рогачев

Монеты и купюры ''самостийной'' Украины

Договорная

Монеты и купюры ''самостийной'' Украины

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Значки

Договорная

Значки

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Лезвия времен СССР

3 р.

Лезвия времен СССР

Гомельская, Рогачев

Коллекция марок

Договорная

Коллекция марок

Гомельская, Рогачев

Ковер СССР 70-ые годы

Договорная

Ковер СССР 70-ые годы

Гомельская, Рогачев

Утюг ссср

Договорная

Утюг ссср

Гомельская, Рогачев

Часы СССР

Договорная

Часы СССР

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Лот ключей

7 р.

Лот ключей

Гомельская, Рогачев

елочная игрушка

Договорная

елочная игрушка

Гомельская, Рогачев

журналы познай историю с волли

100 р.

журналы познай историю с волли

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
тарелка ссср

Договорная

тарелка ссср

Гомельская, Рогачев

Монеты и купюры СССР 1961-1991г г

Договорная

Монеты и купюры СССР 1961-1991г г

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Монеты и купюры СССР

Договорная

Монеты и купюры СССР

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Кофемолка механическая Германия.

Договорная

Кофемолка механическая Германия.

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Платок времён СССР

15 р.

Платок времён СССР

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Икона

100 р.

Икона

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Школьная скамья ссср 1960-ые годы

Договорная

Школьная скамья ссср 1960-ые годы

Гомельская, Рогачев

Чеканка СССР латунь

8 р.

Чеканка СССР латунь

Гомельская, Рогачев

Аниме фигурка Кокушибо Клинок Рассекающий Демонов

65 р.

Аниме фигурка Кокушибо Клинок Рассекающий Демонов

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Фигурка Геншин Импакт Ху Тао

110 р.

Фигурка Геншин Импакт Ху Тао

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Монеты 18 века

10 р.

Монеты 18 века

Гомельская, Рогачев

Новогодние игрушки времён СССР

10 р.

Новогодние игрушки времён СССР

Гомельская, Рогачев

Новогодняя звезда времён СССР

8 р.

Новогодняя звезда времён СССР

Гомельская, Рогачев

Трубка

40 р.

Трубка

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Набор значков евро2019 Минск

180 р.

Набор значков евро2019 Минск

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Новогодние игрушки времён СССР

Договорная

Новогодние игрушки времён СССР

Гомельская, Рогачев

Набор тяжёлых значков футбол 250р.

250 р.

Набор тяжёлых значков футбол 250р.

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Стаканы СССР

0.80 р.

Стаканы СССР

Гомельская, Рогачев

Значки тяжёлые

5 р.

Значки тяжёлые

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Значки футбол

Договорная

Значки футбол

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Значки разные

1 р.

Значки разные

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Игрушка СССР БТР

10 р.

Игрушка СССР БТР

Гомельская, Рогачев

4 кружки в коллекцию

Договорная

4 кружки в коллекцию

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Значки олимпиада разных стран

Договорная

Значки олимпиада разных стран

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Значки олимпиада

Договорная

Значки олимпиада

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Комплект медалей

27.95 р.

Комплект медалей

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Самовар электрический

40 р.

Самовар электрический

Гомельская, Рогачев

Хрустальные лебеди

100 р.

Хрустальные лебеди

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Монеты

Договорная

Монеты

Гомельская, Рогачев

Советские ёлочные игрушки

2 р.

Советские ёлочные игрушки

Гомельская, Рогачев

Шахматы

1 000 р.

Шахматы

Гомельская, Рогачев

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм