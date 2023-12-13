Работа, бизнес, учёба в Полоцке
7 500 р.
Водите-экспедитор С, СЕ
Витебская, Полоцк
3 500 р.
Сортировщик-упаковщик на вахту в Москве
Витебская, Полоцк
Договорная
требуются каменщики
Витебская, Полоцк
1 200 р.
Прораб
Витебская, Полоцк
1 200 р.
Руководитель проекта
Витебская, Полоцк
Договорная
Работа
Витебская, Полоцк
4 300 р.
Комплектовщик склада РФ.
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу, подработку.
Витебская, Полоцк
Договорная
Изолировщик
Витебская, Полоцк
Договорная
ищу подработку водителем кат.ВС
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку грузчиком/подсобным рабочим
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку по строительству
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу
Витебская, Полоцк
1 500 р.
Дизайнер мебели
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу ( можно вахту)
Витебская, Полоцк
Договорная
няня подработка
Витебская, Полоцк
1 200 р.
Разнорабочий жилой квартал г. Минска
Витебская, Полоцк
Договорная
Работа Подработка
Витебская, Полоцк
2 400 р.
Работа водитель на своем авто
Витебская, Полоцк
Договорная
Вакансия
Витебская, Полоцк
Договорная
Подработка
Витебская, Полоцк
Договорная
Водитель
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу Работу,подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Уборка снега
Витебская, Полоцк
Договорная
почищу снег ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Токарь
Витебская, Полоцк
7 500 р.
Водите-экспедитор С, СЕ
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Поколю дрова
Витебская, Полоцк
Договорная
Ишу подработку подсобным рабочим/грузчиком
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу водителем
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу подработку срочно
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу
Витебская, Полоцк
Договорная
кровля двойной стоячий фалец
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу личного водителя.
Витебская, Полоцк
700 р.
Продавец-консультант
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу сторожа
Витебская, Полоцк
Договорная
Штукатурные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Подработка срочно
Витебская, Полоцк
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев