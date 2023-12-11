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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Полоцке

Лопата

5 р.

Лопата

Витебская, Полоцк

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головка торцевая

10 р.

головка торцевая

Витебская, Полоцк

Редуктор

30 р.

Редуктор

Витебская, Полоцк

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Кабель электрический

15 р.

Кабель электрический

Витебская, Полоцк

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Болторез 600мм STARTUL MASTER ST4115-60

50 р.

Болторез 600мм STARTUL MASTER ST4115-60

Витебская, Полоцк

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ГАЗОВЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN

700 р.

ГАЗОВЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN

Витебская, Полоцк

Батарея Milwaukee 8.0 ампер

500 р.

Батарея Milwaukee 8.0 ампер

Витебская, Полоцк

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Биты, сверла, буры,

Договорная

Биты, сверла, буры,

Витебская, Полоцк

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КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ

15 р.

КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ

Витебская, Полоцк

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Топор СССР

Договорная

Топор СССР

Витебская, Полоцк

Бур-сверло BOSCH sds maх-7, d-40 mm.

300 р.

Бур-сверло BOSCH sds maх-7, d-40 mm.

Витебская, Полоцк

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Зарядное устройство makita DC40RA 40 вольт

150 р.

Зарядное устройство makita DC40RA 40 вольт

Витебская, Полоцк

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Подшипники для инструмента

3 р.

Подшипники для инструмента

Витебская, Полоцк

Метчик лерка плашка

Договорная

Метчик лерка плашка

Витебская, Полоцк

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Запчасти к электроинструменту, якоря, статоры и др

Договорная

Запчасти к электроинструменту, якоря, статоры и др

Витебская, Полоцк

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Уровень лазерный Elitech ЛН 3/360

150 р.

Уровень лазерный Elitech ЛН 3/360

Витебская, Полоцк

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Невилир

Договорная

Невилир

Витебская, Полоцк

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Гравер bruder mannesmann werkzeuge. Intertek GS

170 р.

Гравер bruder mannesmann werkzeuge. Intertek GS

Витебская, Полоцк

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30 р.

Ножовка/пила по газобетону

Витебская, Полоцк

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Комплект для изготовления трубогиба

50 р.

Комплект для изготовления трубогиба

Витебская, Полоцк

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Плашки и метчики

5 р.

Плашки и метчики

Витебская, Полоцк

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Шестигранник 50,55

1.20 р.

Шестигранник 50,55

Витебская, Полоцк

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телескопическая труба

10 р.

телескопическая труба

Витебская, Полоцк

Развертки СССР

35 р.

Развертки СССР

Витебская, Полоцк

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Бруски качество СССР для заточки и шлифовки

Договорная

Бруски качество СССР для заточки и шлифовки

Витебская, Полоцк

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Рубанок

10 р.

Рубанок

Витебская, Полоцк

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Инструмент СССР

Договорная

Инструмент СССР

Витебская, Полоцк

Реноватор

320 р.

Реноватор

Витебская, Полоцк

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Газовый ключ

35 р.

Газовый ключ

Витебская, Полоцк

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Лом СССР Торг

40 р.

Лом СССР Торг

Витебская, Полоцк

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Резец токарный и фреза

20 р.

Резец токарный и фреза

Витебская, Полоцк

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Разное

Договорная

Разное

Витебская, Полоцк

Пила ручная

Договорная

Пила ручная

Витебская, Полоцк

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Пневматический вытяжной заклепочник MESSER AHR-105

Договорная

Пневматический вытяжной заклепочник MESSER AHR-105

Витебская, Полоцк

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клещи для дорожных бордюров поперечный

110 р.

клещи для дорожных бордюров поперечный

Витебская, Полоцк

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Круги отрезные

20 р.

Круги отрезные

Витебская, Полоцк

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Набор головок 1/4'', 3/8'', 1/2'' 37 предметов Top

110 р.

Набор головок 1/4'', 3/8'', 1/2'' 37 предметов Top

Витебская, Полоцк

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Дрель под маленькое сверло.

14 р.

Дрель под маленькое сверло.

Витебская, Полоцк

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Подьемник КС-1 (Кран в окно)

2 860 р.

Подьемник КС-1 (Кран в окно)

Витебская, Полоцк

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Набор Rehau (Reutool H1 диаметры Ф 16-40)

2 500 р.

Набор Rehau (Reutool H1 диаметры Ф 16-40)

Витебская, Полоцк

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Клупп трубный 1/2''

25 р.

Клупп трубный 1/2''

Витебская, Полоцк

Инструменты

40 р.

Инструменты

Витебская, Полоцк

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Точильный круг

Договорная

Точильный круг

Витебская, Полоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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