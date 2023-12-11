Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Полоцке
5 р.
Лопата
Витебская, Полоцк
10 р.
головка торцевая
Витебская, Полоцк
30 р.
Редуктор
Витебская, Полоцк
15 р.
Кабель электрический
Витебская, Полоцк
50 р.
Болторез 600мм STARTUL MASTER ST4115-60
Витебская, Полоцк
700 р.
ГАЗОВЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN
Витебская, Полоцк
500 р.
Батарея Milwaukee 8.0 ампер
Витебская, Полоцк
Договорная
Биты, сверла, буры,
Витебская, Полоцк
15 р.
КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ
Витебская, Полоцк
Договорная
Топор СССР
Витебская, Полоцк
300 р.
Бур-сверло BOSCH sds maх-7, d-40 mm.
Витебская, Полоцк
150 р.
Зарядное устройство makita DC40RA 40 вольт
Витебская, Полоцк
3 р.
Подшипники для инструмента
Витебская, Полоцк
Договорная
Метчик лерка плашка
Витебская, Полоцк
Договорная
Запчасти к электроинструменту, якоря, статоры и др
Витебская, Полоцк
150 р.
Уровень лазерный Elitech ЛН 3/360
Витебская, Полоцк
Договорная
Невилир
Витебская, Полоцк
170 р.
Гравер bruder mannesmann werkzeuge. Intertek GS
Витебская, Полоцк
30 р.
Ножовка/пила по газобетону
Витебская, Полоцк
50 р.
Комплект для изготовления трубогиба
Витебская, Полоцк
5 р.
Плашки и метчики
Витебская, Полоцк
1.20 р.
Шестигранник 50,55
Витебская, Полоцк
10 р.
телескопическая труба
Витебская, Полоцк
35 р.
Развертки СССР
Витебская, Полоцк
Договорная
Бруски качество СССР для заточки и шлифовки
Витебская, Полоцк
10 р.
Рубанок
Витебская, Полоцк
Договорная
Инструмент СССР
Витебская, Полоцк
320 р.
Реноватор
Витебская, Полоцк
35 р.
Газовый ключ
Витебская, Полоцк
40 р.
Лом СССР Торг
Витебская, Полоцк
20 р.
Резец токарный и фреза
Витебская, Полоцк
Договорная
Разное
Витебская, Полоцк
Договорная
Пила ручная
Витебская, Полоцк
Договорная
Пневматический вытяжной заклепочник MESSER AHR-105
Витебская, Полоцк
110 р.
клещи для дорожных бордюров поперечный
Витебская, Полоцк
20 р.
Круги отрезные
Витебская, Полоцк
110 р.
Набор головок 1/4'', 3/8'', 1/2'' 37 предметов Top
Витебская, Полоцк
14 р.
Дрель под маленькое сверло.
Витебская, Полоцк
2 860 р.
Подьемник КС-1 (Кран в окно)
Витебская, Полоцк
2 500 р.
Набор Rehau (Reutool H1 диаметры Ф 16-40)
Витебская, Полоцк
25 р.
Клупп трубный 1/2''
Витебская, Полоцк
40 р.
Инструменты
Витебская, Полоцк
Договорная
Точильный круг
Витебская, Полоцк
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный