logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Хозяйственные товары
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Полоцке

Ланч бокс для еды с подогревом

25 р.

Ланч бокс для еды с подогревом

Витебская, Полоцк

badge-icon
Подвесной модуль скуб от Икея

10 р.

Подвесной модуль скуб от Икея

Витебская, Полоцк

badge-icon
хозяйственные товары

Договорная

хозяйственные товары

Витебская, Полоцк

Керамический набор для ванной

50 р.

Керамический набор для ванной

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Хозтовары

2 р.

Хозтовары

Витебская, Полоцк

badge-icon
Маскитная сетка

15 р.

Маскитная сетка

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Фляга-бидон алюминиевый

Договорная

Фляга-бидон алюминиевый

Витебская, Полоцк

badge-icon
Яркая полочка в ванную

10 р.

Яркая полочка в ванную

Витебская, Полоцк

badge-icon

350 р.

Бочка металлическая

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Газ вентиль

9.99 р.

Газ вентиль

Витебская, Полоцк

badge-icon
Ящик газовый на 2 балона

200 р.

Ящик газовый на 2 балона

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Балон

70 р.

Балон

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Тележка хозяйственная.

10 р.

Тележка хозяйственная.

Витебская, Полоцк

Две дровницы и совок.

100 р.

Две дровницы и совок.

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
КЛЮЧ ЗАКАТОЧНЫЙ

15 р.

КЛЮЧ ЗАКАТОЧНЫЙ

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бражная колонна

130 р.

Бражная колонна

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Коврик для купания

5 р.

Коврик для купания

Витебская, Полоцк

Пенопластовый наполнитель

Договорная

Пенопластовый наполнитель

Витебская, Полоцк

Самоклеящиеся пакеты для упаковки

3 р.

Самоклеящиеся пакеты для упаковки

Витебская, Полоцк

badge-icon
Корзинка

7 р.

Корзинка

Витебская, Полоцк

Пика .лопатки

28 р.

Пика .лопатки

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Компакт Стиль Керамин

120 р.

Компакт Стиль Керамин

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Замки всепогодные навесные

12 р.

Замки всепогодные навесные

Витебская, Полоцк

Электрическая сушилка.

100 р.

Электрическая сушилка.

Витебская, Полоцк

badge-icon
Для кухни

10 р.

Для кухни

Витебская, Полоцк

badge-icon
Штопор

10 р.

Штопор

Витебская, Полоцк

badge-icon
2 костыля с подлокотником

Бесплатно

2 костыля с подлокотником

Витебская, Полоцк

Для раскатки крышек

20 р.

Для раскатки крышек

Витебская, Полоцк

badge-icon
Урны для раздельного сбора мусора

100 р.

Урны для раздельного сбора мусора

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Бочка металлическая

Бесплатно

Бочка металлическая

Витебская, Полоцк

Фонарь.в баню,гараж.6шт.

10 р.

Фонарь.в баню,гараж.6шт.

Витебская, Полоцк

badge-icon
Виномер

20 р.

Виномер

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Тесторез для фигурной нарезки теста

15 р.

Тесторез для фигурной нарезки теста

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Тапки одноразовые

0.80 р.

Тапки одноразовые

Витебская, Полоцк

badge-icon
Лампа паяльная СССР

25 р.

Лампа паяльная СССР

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Свечи церковные восковые. Качественные.

0.20 р.

Свечи церковные восковые. Качественные.

Витебская, Полоцк

Крепление под тв и др

20 р.

Крепление под тв и др

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели