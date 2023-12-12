Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Полоцке
15 р.
Карбид кальция карбит от кротов для септика
Витебская, Полоцк
10 р.
Новая лампа для растений . почта
Витебская, Полоцк
200 р.
НАВОЗ
Витебская, Полоцк
3 р.
Продам поддоны
Витебская, Полоцк
9 р.
Продукты питания
Витебская, Полоцк
9 р.
Продукты питания
Витебская, Полоцк
40 р.
Опора для вертикального озеленения(Розы, Клематисы
Витебская, Полоцк
5 р.
Ящики для с/х продукции
Витебская, Полоцк
Бесплатно
Каркас на баню
Витебская, Полоцк
Договорная
поддоны
Витебская, Полоцк
300 р.
Ёмкость из нержавеющей стали
Витебская, Полоцк
280 р.
Ёмкость из нержавеющей стали
Витебская, Полоцк
49 р.
Отпугиватель птиц и животных
Витебская, Полоцк
400 р.
Домик для колодцев
Витебская, Полоцк
8 р.
Лук шалот.
Витебская, Полоцк
5.50 р.
ящики для ягоды
Витебская, Полоцк
12 р.
Садовый соединитель
Витебская, Полоцк
10 р.
Щебень мелкий
Витебская, Полоцк
Договорная
БОЛГАРКА (УШМ) Makita GA9040s не исправная, на з/ч
Витебская, Полоцк
100 р.
Фреза шипорезная.
Витебская, Полоцк
Бесплатно
Продам землю чернозём
Витебская, Полоцк
80 р.
Машинка для консервации напитков в бутылки
Витебская, Полоцк
12 р.
Скворечники различные
Витебская, Полоцк
50 р.
Ящик
Витебская, Полоцк
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный