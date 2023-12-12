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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Полоцке

Голова для причёсок манекен

50 р.

Голова для причёсок манекен

Витебская, Полоцк

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Дарсонваль 4 насадки новый

30 р.

Дарсонваль 4 насадки новый

Витебская, Полоцк

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Эпилятор

10 р.

Эпилятор

Витебская, Полоцк

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Концентратор кислородный JAY-5A CS Medica

1 600 р.

Концентратор кислородный JAY-5A CS Medica

Витебская, Полоцк

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Пояс для похудения

30 р.

Пояс для похудения

Витебская, Полоцк

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Сушуар

100 р.

Сушуар

Витебская, Полоцк

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диффузор

260 р.

диффузор

Витебская, Полоцк

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Грелка

15 р.

Грелка

Витебская, Полоцк

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Бритва запчасти

10 р.

Бритва запчасти

Витебская, Полоцк

Массажёр для лица ORIFLAME

15 р.

Массажёр для лица ORIFLAME

Витебская, Полоцк

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Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

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Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

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Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

799 р.

БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

Минск, Московский

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250 р.

Сухажаровой стерилизатор ,, Витязь,, модель ГП-40

Минская, Минский район

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Волосы

100 р.

Волосы

Брестская, Столин

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Ирригатор AEG MD 5613

100 р.

Ирригатор AEG MD 5613

Гомель

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Обруч массажный

20 р.

Обруч массажный

Минск, Заводской

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Электрический триммер для ногтей

50 р.

Электрический триммер для ногтей

Могилев

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Дарсонваль

250 р.

Дарсонваль

Минск, Первомайский

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Массажёр расческа

7 р.

Массажёр расческа

Минская, Молодечно

Грелка электрическая

40 р.

Грелка электрическая

Гродно

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Аппарат магнитотерапии

25 р.

Аппарат магнитотерапии

Минск, Первомайский

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Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка Beurer HK35

Онлайн-заказ

120.60 р.

Электрогрелка Beurer HK35

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60

Онлайн-заказ

45.95 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка MEDISANA HP 610

Онлайн-заказ

105.76 р.

Электрогрелка MEDISANA HP 610

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая простыня Beurer TS15

Онлайн-заказ

121.14 р.

Электрическая простыня Beurer TS15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щётка. для. лица. Германия

35 р.

Щётка. для. лица. Германия

Витебск

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Дивиди витязь

5 р.

Дивиди витязь

Гродненская, Лида

Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert

100 р.

Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert

Минск, Первомайский

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4D массажер для лица и тела XC-118

Онлайн-заказ

44 р.

4D массажер для лица и тела XC-118

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB

Онлайн-заказ

18 р.

Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы для наращивания волос

30 р.

Щипцы для наращивания волос

Минск, Фрунзенский

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Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый

Онлайн-заказ

23 р.

Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager

Онлайн-заказ

38 р.

Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парафиновая ванночка

60 р.

Парафиновая ванночка

Витебская, Новополоцк

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Продается сауна

Договорная

Продается сауна

Могилев

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Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Онлайн-заказ

75 р.

Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001

Онлайн-заказ

29 р.

Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)

Онлайн-заказ

22 р.

Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корректор осанки

30 р.

Корректор осанки

Минская, Столбцы

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Увлажнитель для лица

5 р.

Увлажнитель для лица

Гродненская, Ошмяны

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Аппарат Marathon3 Champion White

400 р.

Аппарат Marathon3 Champion White

Брест

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Ножницы

25 р.

Ножницы

Минск, Ленинский

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Для похудения

150 р.

Для похудения

Могилев

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Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)

Онлайн-заказ

43.39 р.

Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сауна для лица Esperanza EBM002W

Онлайн-заказ

43.39 р.

Сауна для лица Esperanza EBM002W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910

Онлайн-заказ

49.76 р.

Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)

Онлайн-заказ

56 р.

Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для клизмы

10 р.

Набор для клизмы

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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