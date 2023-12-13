logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
ВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в Полоцке

Корзинка

5 р.

Корзинка

Витебская, Полоцк

badge-icon
Часы

7 р.

Часы

Витебская, Полоцк

Набор (шкатулка + подставка)

8 р.

Набор (шкатулка + подставка)

Витебская, Полоцк

badge-icon
Кашпо

50 р.

Кашпо

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Шкатулка фарфоровая

45 р.

Шкатулка фарфоровая

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Часы настенные

15 р.

Часы настенные

Витебская, Полоцк

badge-icon
Картина пейзаж

80 р.

Картина пейзаж

Витебская, Полоцк

badge-icon
Дед Мороз и Снегурочка, СССР

30 р.

Дед Мороз и Снегурочка, СССР

Витебская, Полоцк

badge-icon
Снеговик

27 р.

Снеговик

Витебская, Полоцк

badge-icon
Подставка для цветов

140 р.

Подставка для цветов

Витебская, Полоцк

badge-icon
Вазочка 15см

5 р.

Вазочка 15см

Витебская, Полоцк

Корзиночка интерьерная

8 р.

Корзиночка интерьерная

Витебская, Полоцк

Корзиночка интерьерная

10 р.

Корзиночка интерьерная

Витебская, Полоцк

Сувениры ''Домовята''

Договорная

Сувениры ''Домовята''

Витебская, Полоцк

Кукла ''Попик'' НА УДАЧУ.(подвеска в машину)

Договорная

Кукла ''Попик'' НА УДАЧУ.(подвеска в машину)

Витебская, Полоцк

Интерьерные куклы ручной работы.

Договорная

Интерьерные куклы ручной работы.

Витебская, Полоцк

Интерьерные куклы ручной работы.

Договорная

Интерьерные куклы ручной работы.

Витебская, Полоцк

Ваза Чешское стекло

25 р.

Ваза Чешское стекло

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зеркало

80 р.

Зеркало

Витебская, Полоцк

badge-icon
Картина

30 р.

Картина

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Помощница для кухни ''Повариха''

Договорная

Помощница для кухни ''Повариха''

Витебская, Полоцк

Барельеф (новогодний)

12 р.

Барельеф (новогодний)

Витебская, Полоцк

badge-icon
Ваза СССР

15 р.

Ваза СССР

Витебская, Полоцк

badge-icon
Рамки для фото

2 р.

Рамки для фото

Витебская, Полоцк

Веер на стену

30 р.

Веер на стену

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Зеркало солнце и луна

40 р.

Зеркало солнце и луна

Витебская, Полоцк

badge-icon
Подсвечник керамический

6 р.

Подсвечник керамический

Витебская, Полоцк

Ключница кованая

35 р.

Ключница кованая

Витебская, Полоцк

подсвечники из эпоксидной смолы

20 р.

подсвечники из эпоксидной смолы

Витебская, Полоцк

badge-icon
Часы настенные Янтарь

22 р.

Часы настенные Янтарь

Витебская, Полоцк

badge-icon
Сувенир ''АНГЕЛОЧЕК''

Договорная

Сувенир ''АНГЕЛОЧЕК''

Витебская, Полоцк

Сувениры ''Домовушечки''

Договорная

Сувениры ''Домовушечки''

Витебская, Полоцк

Сувенир Домовенок Антошка с копилкой.

Договорная

Сувенир Домовенок Антошка с копилкой.

Витебская, Полоцк

Карандашница.

Договорная

Карандашница.

Витебская, Полоцк

Зеркала разные

Договорная

Зеркала разные

Витебская, Полоцк

Статуэтки новогодние БРОНЬ

25 р.

Статуэтки новогодние БРОНЬ

Витебская, Полоцк

badge-icon
Часы настенные. Новые.

15 р.

Часы настенные. Новые.

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Подставка для ёлки

40 р.

Подставка для ёлки

Витебская, Полоцк

badge-icon
Корзина с крышкой

50 р.

Корзина с крышкой

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор для ванной комнаты

30 р.

Набор для ванной комнаты

Витебская, Полоцк

badge-icon
Зеркало

15 р.

Зеркало

Витебская, Полоцк

Часы-будильник

10 р.

Часы-будильник

Витебская, Полоцк

badge-icon
Рамка

5 р.

Рамка

Витебская, Полоцк

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Зеркало Континент Glamour Led 80x90

Онлайн-заказ

586 р.

Зеркало Континент Glamour Led 80x90

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta 60x90 / marta-60x90scl

Онлайн-заказ

474 р.

Зеркало Пекам Marta 60x90 / marta-60x90scl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta 2 80x100 / marta2-80x100sp

Онлайн-заказ

575 р.

Зеркало Пекам Marta 2 80x100 / marta2-80x100sp

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Greta 100x60 / greta-100x60

Онлайн-заказ

375 р.

Зеркало Пекам Greta 100x60 / greta-100x60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Demure Led 120x70

Онлайн-заказ

443 р.

Зеркало Континент Demure Led 120x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Sheffilton Альберо SHT-М2

Онлайн-заказ

183.42 р.

Зеркало Sheffilton Альберо SHT-М2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta 1 80x100 / marta1-80x100s

Онлайн-заказ

495 р.

Зеркало Пекам Marta 1 80x100 / marta1-80x100s

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Aquanet Nova Lite 75 / 242263

Онлайн-заказ

524 р.

Зеркало Aquanet Nova Lite 75 / 242263

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели