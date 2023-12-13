Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...

Витебская, Полоцк