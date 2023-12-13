Пассажирские и грузовые перевозки в Полоцке
Договорная
Грузоперевозки, ВЫВОЗ МУСОРА
Витебская, Полоцк
Договорная
Эвакуация автомобиля
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузовое такси Грузчики
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Полоцк
1 р.
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки грузчики
Квартирные, дачные, офисные переезды, вывоз строительного мусора, перевозка строительного материала, помощь в разборке сборке мебели, помощь грузчиков. РБ, РФ.
Витебская, Полоцк
Договорная
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ПОЛОЦК
грузовые перевозки по городу,району,области,РБ. Офисные,квартирные, дачные переезды. Доставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. Подьем пианино.Длина кузова 5, высота 2,5.,ширина 2,2. Услуги гр...
Витебская, Полоцк
Договорная
грузоперевозки/перевоз скота,животных
перевозки по городу, району, РБ до 4 тонн. квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка стройматериалов,мебели, бытовой техники, досок,дров, грузов 6м. подьем пианино.Услуги грузчиков.Работаем 24/7.
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки Грузчики Вывоз мусора
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Полоцк
Договорная
грузоперевозки/Полоцк-РБ.Влезет всё
любые грузоперевозки по городу ,району и РБ до 4 тонн.длина 5м ширина 2.2 высота2.5, услуги грузчиков,квартирные дачные переезды,доставка стройматериалов. подьем пианино.Работаем 24/7.
Витебская, Полоцк
Договорная
грузоперевозки до 4 т/увезём всё
любые грузоперевозки по городу району РБ, длина 5, высота 2,5; ширина 2,2., услуги грузчиков, обьем грузового отсека 24 куба и 30 кубов что очень хорошо для большой вместимости,дачные и квартирные пер...
Витебская, Полоцк
15 р.
Грузовое такси. Грузчики
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезём ваш диван, холодильник, организуем переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного ...
Витебская, Полоцк
80 р.
Кран манипулятор, самосвал
Витебская, Полоцк
60 р.
Эвакуация автомобиля, перевозка грузов
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки
Перевозка грузов от 1кг до 3т по РБ, Полоцк, Новополоцк. Длина -3.35м Ширина -1.96м Высота-2м Без выходных!!!
Витебская, Полоцк
50 р.
Услуги манипулятора
Аренда крана - манипулятора на базе грузового автомобиля. Услуги крана-манипулятора. КМУ. Характеристики автомобиля – бортовой кузов грузоподъемность 5 тонн, длинна кузова 6 метров , ширина кузова 2,...
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки и грузчики РБ РФ
- КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ - ДОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ - МЕБЕЛИ - СТРОЙМАТЕРИАЛА - ПОДЬЕМ ПИАНИНО - можем оказать помощь в демонтаже и сборке мебели. Цены уточняйте по телефону .
Витебская, Полоцк
Договорная
Возьму посылку Полоцк - Минск обратно
Возьму посылку, товар до 4 м3. Из Полоцка (с грузом) в Минск и обратно (пустой). Езжу на склад ВБ: понедельник, среда, пятница, суббота В Минске поздно вечером, около 23.00. Автомобиль Мерседес Вито
Витебская, Полоцк
Договорная
грузоперевозки до 1,5т Полоцк, Новополоцк, РБ
Грузоперевозки по городу, району РБ , РФ до 1,5тонн Возможна помощь при погрузке. Работаем без выходных! Наличный и безналичный расчет.
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки до 3т
Доставка, Переезды куда вам надо
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки
По городу и РБ, 4 пассажирских места . Размер кузова 4/2/2м.
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки
До 2,5 тонн. Высота 2м, ширина 2м, длина 4,2м. Объем 16м.куб.
Витебская, Полоцк
20 р.
Грузоперевозки
Перевозка груза до 1тонны по городу району области. РФ. длинна 3.1метра ширина 1.70высота1.4.
Витебская, Полоцк
Договорная
Доставка до 1т
Доставка до 1 тонны. Размер кузова . Длина 3,30 м Ширина 2,0 м
Витебская, Полоцк
35 р.
Грузоперевозки
до 2,5 тонн, фургон габариты 4,7*2,2*2,1 м
Витебская, Полоцк
75 р.
Услуги Маз манипулятор
Услуги Маз манипулятор, доставка бань.
Витебская, Полоцк
Договорная
Перевозка пассажиров и мелких грузов
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки
Услуги манипулятора Грузоподъёмность 4т. Размер кузова 2,45×6,40м(10т.) Самосвал. Длинна стрелы 14м. Любое направление по Р.Б.
Витебская, Полоцк
5 р.
Услуги грузчиков
Витебская, Полоцк
75 р.
Услуги манипулятора
Услуги Маз манипулятор 10 т. Минимальный заказ 2 часа.
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки РБ
Грузоперевозки по всей РБ, а также квартирные, дачные и офисные переезды. Длина 5,30м Ширина 2,45м Высота 2,40м До 3,5т, 32м.куб. Еженедельные поездки на Минск. Возможно формирование попутного груза н...
Витебская, Полоцк
Договорная
Услуги автобетоносмесителя
Перевозка бетона и раствора, 8 кубов. Полоцк, новополоцк, Миоры, Браслав, Глубокое. Звоните по указанному номеру
Витебская, Полоцк
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу, району РБ , РФ Автомобиль Мерседес спринтер. Грузоподъёмность 2т. Длина 4.5м, объём 15м3. Возможна услуга грузчиков.
Витебская, Полоцк
Договорная
Аренда автобуса. Пассажирские перевозки
Витебская, Полоцк
3 р.
Грузоперевозки
До 22т, до 92куб.м. Любая загрузка. По РБ. CMR страхование груза.
Витебская, Полоцк
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский