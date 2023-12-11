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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Полоцке

Краска Alpina Expert Premiumlatex 7

100 р.

Краска Alpina Expert Premiumlatex 7

Витебская, Полоцк

Кант обойный

Бесплатно

Кант обойный

Витебская, Полоцк

Ламинат

60 р.

Ламинат

Витебская, Полоцк

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Эмаль маркировачная

8 р.

Эмаль маркировачная

Витебская, Полоцк

100 р.

Краска

Витебская, Полоцк

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Обои

10 р.

Обои

Витебская, Полоцк

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Металлический сайдинг с эстетикой дерева - надежность Вашего дома

Договорная

Металлический сайдинг с эстетикой дерева - надежность Вашего дома

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Эксклюзивные фасады из панелей под камень

Договорная

Эксклюзивные фасады из панелей под камень

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
''АМК'' ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЕ

33.50 р.

''АМК'' ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЕ

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Лак яхтный полуматовый прозрачный 10 литров

160 р.

Лак яхтный полуматовый прозрачный 10 литров

Витебская, Полоцк

Софиты ПВХ

15.20 р.

Софиты ПВХ

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Обои

5 р.

Обои

Витебская, Полоцк

Плитка керамогранит новая

30 р.

Плитка керамогранит новая

Витебская, Полоцк

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мастерок

6 р.

мастерок

Витебская, Полоцк

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Б.у притка

1.50 р.

Б.у притка

Витебская, Полоцк

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Коврик из линолеума

10 р.

Коврик из линолеума

Витебская, Полоцк

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Натяжные потолки.

Договорная

Натяжные потолки.

Витебская, Полоцк

Доставка
Рассрочка
подложка под ламинат

15 р.

подложка под ламинат

Витебская, Полоцк

40 р.

Продам белый ламинат Pergo malmo pro Дуб Лагуна

Витебская, Полоцк

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Колер для краски

2 р.

Колер для краски

Витебская, Полоцк

Обои

5 р.

Обои

Витебская, Полоцк

Плитка Керамин три вида для стен см.описание

Договорная

Плитка Керамин три вида для стен см.описание

Витебская, Полоцк

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Обрезки ламината

Договорная

Обрезки ламината

Витебская, Полоцк

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Плитка керамическая

120 р.

Плитка керамическая

Витебская, Полоцк

Ламинат новый, 33кл., 53М2 (брак произв.)

850 р.

Ламинат новый, 33кл., 53М2 (брак произв.)

Витебская, Полоцк

Ламинат

150 р.

Ламинат

Витебская, Полоцк

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Плитка

1 р.

Плитка

Витебская, Полоцк

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Обои

100 р.

Обои

Витебская, Полоцк

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Краска фасадная недорого

Договорная

Краска фасадная недорого

Витебская, Полоцк

Краска фасадная дёшево

Договорная

Краска фасадная дёшево

Витебская, Полоцк

Обои виниловые на флизелине Marburg

80 р.

Обои виниловые на флизелине Marburg

Витебская, Полоцк

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Самоклеящиеся панели для стен

100 р.

Самоклеящиеся панели для стен

Витебская, Полоцк

Декоративный кирпич

15 р.

Декоративный кирпич

Витебская, Полоцк

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Декор из гипса

15 р.

Декор из гипса

Витебская, Полоцк

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Краска

250 р.

Краска

Витебская, Полоцк

Ceresit CT16

50 р.

Ceresit CT16

Витебская, Полоцк

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Плинтус деревянный

2.50 р.

Плинтус деревянный

Витебская, Полоцк

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Скинали

70 р.

Скинали

Витебская, Полоцк

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Состав для стяжек.

10 р.

Состав для стяжек.

Витебская, Полоцк

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Линолеум

295 р.

Линолеум

Витебская, Полоцк

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Плитка

Договорная

Плитка

Витебская, Полоцк

Декоративный кирпич гипсовый

13.50 р.

Декоративный кирпич гипсовый

Витебская, Полоцк

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Плитка керамическая 25*20

12 р.

Плитка керамическая 25*20

Витебская, Полоцк

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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