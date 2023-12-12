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ЭлектроникаФототехника и оптика

Объективы для фотоаппаратов в Полоцке

Tokina opera 50mm f1.4 для Nikon

Договорная

Tokina opera 50mm f1.4 для Nikon

Витебская, Полоцк

Nikon Nikkor 24mm f1.8

Договорная

Nikon Nikkor 24mm f1.8

Витебская, Полоцк

Объектив СССР

100 р.

Объектив СССР

Витебская, Полоцк

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Sigma 35 1.4 art Canon

700 р.

Sigma 35 1.4 art Canon

Витебская, Полоцк

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AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

320 р.

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Витебская, Полоцк

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Объективы + линзы от обьективов

55 р.

Объективы + линзы от обьективов

Витебская, Полоцк

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Для фотоувеличителя ЗЕНИТ

Договорная

Для фотоувеличителя ЗЕНИТ

Витебская, Полоцк

Объектив Tamron sp af28-75 f/2.8 xr Canon

690 р.

Объектив Tamron sp af28-75 f/2.8 xr Canon

Витебская, Полоцк

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Объектив

5 р.

Объектив

Витебская, Полоцк

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Nikon AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII + фильтр

1 999 р.

Nikon AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII + фильтр

Витебская, Полоцк

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Sony FE 24-70 mm F2.8 GM

4 950 р.

Sony FE 24-70 mm F2.8 GM

Минск, Первомайский

SONY FE 40MM F2.5 G

1 900 р.

SONY FE 40MM F2.5 G

Минск, Первомайский

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Продам Объектив Laowa 10-18 мм (L Mount)

900 р.

Продам Объектив Laowa 10-18 мм (L Mount)

Гродненская, Лида

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Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III

450 р.

Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III

Витебск

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Объектив Canon 16-35 mm, 2,8 F

1 500 р.

Объектив Canon 16-35 mm, 2,8 F

Гомельская, Рогачев

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Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G

700 р.

Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G

Минск, Первомайский

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Nikon AF-S 85mm f/1.8G

980 р.

Nikon AF-S 85mm f/1.8G

Минск, Первомайский

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Объектив Canon EF 50 mm f/1.4

670 р.

Объектив Canon EF 50 mm f/1.4

Минск, Фрунзенский

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Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon

1 850 р.

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon

Брест

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Новый объектив Canon 70-300 не пользовались

1 450 р.

Новый объектив Canon 70-300 не пользовались

Минск, Советский

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Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

350 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

Минск, Центральный

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Объектив на телескоп Auriga

350 р.

Объектив на телескоп Auriga

Гомельская, Мозырь

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объектив Canon 50mm f/1.8 STM

500 р.

объектив Canon 50mm f/1.8 STM

Минск, Московский

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Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon

1 400 р.

Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon

Минск, Советский

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Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon

2 300 р.

Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon

Минск, Советский

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

370 р.

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Брест

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БРОНЬ Гелиос 81Н, объектив на Nikon

120 р.

БРОНЬ Гелиос 81Н, объектив на Nikon

Гомель

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Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

1 950 р.

Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

Брест

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Гелиос 44-2

50 р.

Гелиос 44-2

Гродно

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Объектив canon 18-55mm 1:3.5-5.6 ii

80 р.

Объектив canon 18-55mm 1:3.5-5.6 ii

Могилев

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Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor

239 р.

Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor

Минск, Центральный

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Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42

319 р.

Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42

Минск, Центральный

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Объектив Гелиос 44-2.

47 р.

Объектив Гелиос 44-2.

Витебск

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AF-S NIKKOR 17-55mm 1:2.8G ED 600руб (старик)

600 р.

AF-S NIKKOR 17-55mm 1:2.8G ED 600руб (старик)

Минская, Молодечно

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Sigma 1:2.8DG Macro HSM-EX -NIKON

1 800 р.

Sigma 1:2.8DG Macro HSM-EX -NIKON

Минская, Молодечно

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Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM

2 600 р.

Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM

Минск, Центральный

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Sigma 18-35 f1.8 Art Nikon

1 500 р.

Sigma 18-35 f1.8 Art Nikon

Гомель

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

399 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

Минск, Московский

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Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM

1 350 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM

Минск, Московский

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Объектив Sigma DC 17-70 1:2.8-4.5 Canon

450 р.

Объектив Sigma DC 17-70 1:2.8-4.5 Canon

Брестская, Береза

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

399 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

Минск, Московский

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Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA

990 р.

Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA

Минск, Центральный

Объектив.

20 р.

Объектив.

Могилев

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AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED

444 р.

AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED

Гродно

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Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

1 980 р.

Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Партизанский

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Объектив SONY FE 50mm F1.8

650 р.

Объектив SONY FE 50mm F1.8

Минск, Ленинский

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Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

1 950 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

Минск, Центральный

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Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon

500 р.

Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon

Минск, Первомайский

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Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon

2 500 р.

Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon

Минск, Советский

Объектив SIGMA 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM

500 р.

Объектив SIGMA 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM

Минск, Фрунзенский

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Canon 50mm f1.4

550 р.

Canon 50mm f1.4

Гомельская, Калинковичи

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Sigma 30 f1.4 nikon f

400 р.

Sigma 30 f1.4 nikon f

Витебск

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Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

1 900 р.

Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Партизанский

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Nikon z 5 f1.8

1 400 р.

Nikon z 5 f1.8

Гродненская, Сморгонь

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Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E

745 р.

Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E

Минск, Советский

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Объектив Гелиос 44-2 в корпусе 44-3 + бленда

50 р.

Объектив Гелиос 44-2 в корпусе 44-3 + бленда

Гродно

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Объектив Canon Ef 40mm f2.8

450 р.

Объектив Canon Ef 40mm f2.8

Гродно

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Canon 70 200 2.8 is ii usm

3 500 р.

Canon 70 200 2.8 is ii usm

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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