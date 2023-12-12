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Компьютерная техника

Ноутбуки в Полоцке

ноутбук FS amilo xi 2528 17''

40 р.

ноутбук FS amilo xi 2528 17''

Витебская, Полоцк

Ноутбук Asus F3k

15 р.

Ноутбук Asus F3k

Витебская, Полоцк

Ноутбук НР ProBook

450 р.

Ноутбук НР ProBook

Витебская, Полоцк

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Ноутбук chuwi gemibook xpro

900 р.

Ноутбук chuwi gemibook xpro

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Asus vivobook X1504VA-BQ361

1 500 р.

Ноутбук Asus vivobook X1504VA-BQ361

Витебская, Полоцк

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Ноутбук

300 р.

Ноутбук

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Lenovo

6 500 р.

Ноутбук Lenovo

Витебская, Полоцк

MacBook Pro 16, 32gb M2 Max 1TB

9 400 р.

MacBook Pro 16, 32gb M2 Max 1TB

Витебская, Полоцк

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
HP 250 g4

250 р.

HP 250 g4

Витебская, Полоцк

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Ноутбук

260 р.

Ноутбук

Витебская, Полоцк

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Honor magic x14

1 350 р.

Honor magic x14

Витебская, Полоцк

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Игровой ноутбук Lenovo Legion Y540

2 300 р.

Игровой ноутбук Lenovo Legion Y540

Витебская, Полоцк

Lenovo Legion Y540 17,3 дюйма

1 950 р.

Lenovo Legion Y540 17,3 дюйма

Витебская, Полоцк

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Ноутбук

6 500 р.

Ноутбук

Витебская, Полоцк

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Продам ноутбук

1 000 р.

Продам ноутбук

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Huawei matebook D15 . на гарантии

1 650 р.

Ноутбук Huawei matebook D15 . на гарантии

Витебская, Полоцк

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Ноутбук HP в хорошем состоянии

375 р.

Ноутбук HP в хорошем состоянии

Витебская, Полоцк

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Ноутбук HP 8/500гб, ssd 240гб обмен iphone macbook

Договорная

Ноутбук HP 8/500гб, ssd 240гб обмен iphone macbook

Витебская, Полоцк

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IdeaPad 3 15IML05 81WB00VVRE

650 р.

IdeaPad 3 15IML05 81WB00VVRE

Витебская, Полоцк

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Ноутбук HP 2019 года

590 р.

Ноутбук HP 2019 года

Витебская, Полоцк

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Ноутбук HP

290 р.

Ноутбук HP

Витебская, Полоцк

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Продам

2 500 р.

Продам

Витебская, Полоцк

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Ноутбук acer v5-573g

250 р.

Ноутбук acer v5-573g

Витебская, Полоцк

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Ноутбук

700 р.

Ноутбук

Витебская, Полоцк

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Asus Tuf Gaming F17

3 500 р.

Asus Tuf Gaming F17

Витебская, Полоцк

Ноутбук Acer Aspire 5738ZG (Нерабочий)

100 р.

Ноутбук Acer Aspire 5738ZG (Нерабочий)

Витебская, Полоцк

Ноут обмен на телефон

100 р.

Ноут обмен на телефон

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Asus G73SW 17,3 Дюйма + Подарок

790 р.

Ноутбук Asus G73SW 17,3 Дюйма + Подарок

Витебская, Полоцк

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Lenovo G50-30

250 р.

Lenovo G50-30

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Lenovo ideapad 330S

890 р.

Ноутбук Lenovo ideapad 330S

Витебская, Полоцк

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Ноутбук HP ProBook 4525s

150 р.

Ноутбук HP ProBook 4525s

Витебская, Полоцк

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Ноутбук НР

410 р.

Ноутбук НР

Витебская, Полоцк

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Ноутбук HP

480 р.

Ноутбук HP

Витебская, Полоцк

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Lenovo z50

550 р.

Lenovo z50

Витебская, Полоцк

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Leonova

500 р.

Leonova

Витебская, Полоцк

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Ноутбук ASUS X540LA-DM1255

500 р.

Ноутбук ASUS X540LA-DM1255

Витебская, Полоцк

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Новый ноутбук HP

1 500 р.

Новый ноутбук HP

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Acer Aspire V3-772G

1 000 р.

Ноутбук Acer Aspire V3-772G

Витебская, Полоцк

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Lenovo IdeaPad Flex 10

300 р.

Lenovo IdeaPad Flex 10

Витебская, Полоцк

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Ноутбук

250 р.

Ноутбук

Витебская, Полоцк

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Продам ноутбук hp dv6-6c32er

150 р.

Продам ноутбук hp dv6-6c32er

Витебская, Полоцк

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Ноутбук Acer Aspire A315-31-C343

Договорная

Ноутбук Acer Aspire A315-31-C343

Витебская, Полоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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