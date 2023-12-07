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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Полоцке

Веники для бани

7 р.

Веники для бани

Витебская, Полоцк

Двери для бани деревянные.

431 р.

Двери для бани деревянные.

Витебская, Полоцк

Двери банные из вагонки.

320 р.

Двери банные из вагонки.

Витебская, Полоцк

Туалет деревянный для дачи.

520 р.

Туалет деревянный для дачи.

Витебская, Полоцк

Доставка
Электрическая каменка для саун

800 р.

Электрическая каменка для саун

Витебская, Полоцк

8 000 р.

Продам

Витебская, Полоцк

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Витебская, Полоцк

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СРУБ 3*3+3м ВЫПУСК.

2 800 р.

СРУБ 3*3+3м ВЫПУСК.

Витебская, Полоцк

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Лист для бани

60 р.

Лист для бани

Витебская, Полоцк

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Туалет дачный

350 р.

Туалет дачный

Витебская, Полоцк

Каркасная баня

9 000 р.

Каркасная баня

Витебская, Полоцк

Рассрочка
Веники березовые

4 р.

Веники березовые

Витебская, Полоцк

Бак из нержавеющей стали

90 р.

Бак из нержавеющей стали

Витебская, Полоцк

Электропечь Harvia

Договорная

Электропечь Harvia

Витебская, Полоцк

Хозблок, дровник. Доставка бесплатно.

900 р.

Хозблок, дровник. Доставка бесплатно.

Витебская, Полоцк

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Хозблоки (сарай, гараж, курятник, бытовка)

220 р.

Хозблоки (сарай, гараж, курятник, бытовка)

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Туалет для дачи срочно

Договорная

Туалет для дачи срочно

Витебская, Полоцк

Печь в баню

1 150 р.

Печь в баню

Витебская, Полоцк

сруб бани изготовление срубов

Договорная

сруб бани изготовление срубов

Витебская, Полоцк

Бак нержавеющий

250 р.

Бак нержавеющий

Витебская, Полоцк

Биотуалет

200 р.

Биотуалет

Витебская, Полоцк

торговый павильон 3,5 х 3,0

1 300 р.

торговый павильон 3,5 х 3,0

Витебская, Полоцк

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Поддоны пластиковые

Договорная

Поддоны пластиковые

Витебская, Полоцк

Бани,хозблоки,санузлы

7 500 р.

Бани,хозблоки,санузлы

Витебская, Полоцк

Бак для бани на трубу нержавейка

180 р.

Бак для бани на трубу нержавейка

Витебская, Полоцк

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Туалет для дачи. Доставка бесплатно.

400 р.

Туалет для дачи. Доставка бесплатно.

Витебская, Полоцк

Каркасная баня

Договорная

Каркасная баня

Витебская, Полоцк

Доставка
Рассрочка
Сарай металлический

1 200 р.

Сарай металлический

Витебская, Полоцк

туалеты

550 р.

туалеты

Витебская, Полоцк

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Баня бочка в наличии. Бесплатная доставка

3 950 р.

Баня бочка в наличии. Бесплатная доставка

Витебская, Полоцк

Печь для бани

1 000 р.

Печь для бани

Витебская, Полоцк

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Коробка от стеклянной банной двери

50 р.

Коробка от стеклянной банной двери

Витебская, Полоцк

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хозяйственный блок (дачный домик)

700 р.

хозяйственный блок (дачный домик)

Витебская, Полоцк

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Квадро бочка ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

7 000 р.

Квадро бочка ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Витебская, Полоцк

Туалет дачный ЦЕНА СНИЖЕНА

750 р.

Туалет дачный ЦЕНА СНИЖЕНА

Витебская, Полоцк

Печь банная

550 р.

Печь банная

Витебская, Полоцк

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Туалет деревянный

550 р.

Туалет деревянный

Витебская, Полоцк

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Биотуалет для дачи

20 р.

Биотуалет для дачи

Витебская, Полоцк

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Веники. Дуб-Берёза (5 руб.) +375297142956 Таня.

5 р.

Веники. Дуб-Берёза (5 руб.) +375297142956 Таня.

Витебская, Полоцк

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Стакан для воды

30 р.

Стакан для воды

Витебская, Полоцк

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Табличка для сауны

5 р.

Табличка для сауны

Витебская, Полоцк

Туалет дачный

500 р.

Туалет дачный

Витебская, Полоцк

Сидушка в сауну

15 р.

Сидушка в сауну

Витебская, Полоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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