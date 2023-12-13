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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Полоцке

Стедикам (стабилизатор)для телефона

350 р.

Стедикам (стабилизатор)для телефона

Витебская, Полоцк

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AirPods Pro 2

65 р.

AirPods Pro 2

Витебская, Полоцк

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бампер и стекло на Redmi Note 8

9 р.

бампер и стекло на Redmi Note 8

Витебская, Полоцк

Чехол на ксяоми 12, 12x

12 р.

Чехол на ксяоми 12, 12x

Витебская, Полоцк

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Блютуз гарнитура

100 р.

Блютуз гарнитура

Витебская, Полоцк

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чехол-сумка на Xiaomi 11T/11T Pro

5 р.

чехол-сумка на Xiaomi 11T/11T Pro

Витебская, Полоцк

Зарядный блок + кабель apple 5a

20 р.

Зарядный блок + кабель apple 5a

Витебская, Полоцк

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Кабель micro usb

Договорная

Кабель micro usb

Витебская, Полоцк

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Чехол на powerbank Xiaomi 10000mAh pb1022zm

5 р.

Чехол на powerbank Xiaomi 10000mAh pb1022zm

Витебская, Полоцк

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Чехол Redmi Note 5

Бесплатно

Чехол Redmi Note 5

Витебская, Полоцк

USB кабеля для iPhone

10 р.

USB кабеля для iPhone

Витебская, Полоцк

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5 р.

Автомобильный держатель для телефона

Витебская, Полоцк

5 р.

Зарядное для телефона

Витебская, Полоцк

флешка microSD 16 Гб для телефона

10 р.

флешка microSD 16 Гб для телефона

Витебская, Полоцк

Блок питания

15 р.

Блок питания

Витебская, Полоцк

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Чехол для Samsung Galaxy A51 на выбор

11 р.

Чехол для Samsung Galaxy A51 на выбор

Витебская, Полоцк

Чехлы на 12 айфон

5 р.

Чехлы на 12 айфон

Витебская, Полоцк

Гарнитура Bluetooth Jabra

10 р.

Гарнитура Bluetooth Jabra

Витебская, Полоцк

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чехол-сумка и стекло на Самсунг А32

10 р.

чехол-сумка и стекло на Самсунг А32

Витебская, Полоцк

Беспроводное зарядное устройсва

50 р.

Беспроводное зарядное устройсва

Витебская, Полоцк

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чехол,бампер и стекло на Huawei P-Smart 2021

10 р.

чехол,бампер и стекло на Huawei P-Smart 2021

Витебская, Полоцк

быстрая зарядка Самсунг с кабелем Type-C

20 р.

быстрая зарядка Самсунг с кабелем Type-C

Витебская, Полоцк

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2 чехла на Samsung s22 plus новые

8 р.

2 чехла на Samsung s22 plus новые

Витебская, Полоцк

Xiaomi a2 Lite

10 р.

Xiaomi a2 Lite

Витебская, Полоцк

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TYPE-C TO USB 3.0+USB 2.0X3

15 р.

TYPE-C TO USB 3.0+USB 2.0X3

Витебская, Полоцк

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Бампер на iPhone 11 Pro Max

8 р.

Бампер на iPhone 11 Pro Max

Витебская, Полоцк

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батарейки от мобильных телефонов

Бесплатно

батарейки от мобильных телефонов

Витебская, Полоцк

Держатель автомобильный

50 р.

Держатель автомобильный

Витебская, Полоцк

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Чехол

10 р.

Чехол

Витебская, Полоцк

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Чехлы на айфон 11

Договорная

Чехлы на айфон 11

Витебская, Полоцк

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Защитное стекло для телефона Redmi 5

5 р.

Защитное стекло для телефона Redmi 5

Витебская, Полоцк

Держатель для телефона

10 р.

Держатель для телефона

Витебская, Полоцк

Шнур тайпси

6 р.

Шнур тайпси

Витебская, Полоцк

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Быстрая зарядка

6 р.

Быстрая зарядка

Витебская, Полоцк

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Бампер айфон 7

15 р.

Бампер айфон 7

Витебская, Полоцк

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продам чехлы

2 р.

продам чехлы

Витебская, Полоцк

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Лампа кольцевая

40 р.

Лампа кольцевая

Витебская, Полоцк

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Чехол на Apple 12

40 р.

Чехол на Apple 12

Витебская, Полоцк

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Док-станция 3в1 для iPhone.

60 р.

Док-станция 3в1 для iPhone.

Витебская, Полоцк

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Беспроводная зарядка для машины

30 р.

Беспроводная зарядка для машины

Витебская, Полоцк

Айфон14про-макс

10 р.

Айфон14про-макс

Витебская, Полоцк

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Кабель для зарядки

10 р.

Кабель для зарядки

Витебская, Полоцк

Повербанк

45 р.

Повербанк

Витебская, Полоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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