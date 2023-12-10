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Услуги в сфере красоты и здоровья в Островце

Маникюр Педикюр Брови

35 р.

Маникюр Педикюр Брови

Гродненская, Островец

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Гродненская, Островец

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no-resultsПохожие объявления из других городов
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Маникюр

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Маникюр. Наращивание

30 р.

Маникюр. Наращивание

Минск, Фрунзенский

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Окрашивание волос

80 р.

Окрашивание волос

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Наращивание ногтей, маникюр, покрытие

30 р.

Наращивание ногтей, маникюр, покрытие

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15 р.

Ищу моделей на оформление бровей ( хна , краска )

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Коррекция и окрашивание бровей

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Депиляция воском , Хутор

5 р.

Депиляция воском , Хутор

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Маникюр

35 р.

Маникюр

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Маникюр, педикюр

35 р.

Маникюр, педикюр

Минск, Ленинский

Маникюр женский/мужской/укрепление/ремонт

25 р.

Маникюр женский/мужской/укрепление/ремонт

Гродно

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Кератин / ботокс УРУЧЬЕ

70 р.

Кератин / ботокс УРУЧЬЕ

Минск, Первомайский

Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Гомель

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Услуги парикмахера. Выезд.

35 р.

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Наращивание волос

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Шугаринг. Депиляция. Воск.

Договорная

Шугаринг. Депиляция. Воск.

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Наращивание, Кератин, комбинированный маникюр

45 р.

Наращивание, Кератин, комбинированный маникюр

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Наращивание ресниц

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Маникюр,педикюр,депиляция

20 р.

Маникюр,педикюр,депиляция

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Новополоцк

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебск

Маникюр, коррекция, наращивание ногтей.

30 р.

Маникюр, коррекция, наращивание ногтей.

Брестская, Лунинец

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Наращивание ногтей. Действует акция

40 р.

Наращивание ногтей. Действует акция

Минск, Первомайский

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Маникюр

10 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

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Перманентный макияж

150 р.

Перманентный макияж

Гродно

60 р.

Консультация детского психолога

Минск, Партизанский

Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке

70 р.

Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке

Минск, Ленинский

Наращивание волос

150 р.

Наращивание волос

Минская, Минский район

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Гель-лак, наращивание. Новобелица

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Гель-лак, наращивание. Новобелица

Гомель

наращивание ногтей маникюр педикюр

35 р.

наращивание ногтей маникюр педикюр

Гомельская, Калинковичи

Наращивание ресниц 1ч. Опыт. Уручье.

40 р.

Наращивание ресниц 1ч. Опыт. Уручье.

Минск, Первомайский

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Причёски

90 р.

Причёски

Минск, Заводской

Маникюр. Наращивание.

20 р.

Маникюр. Наращивание.

Брестская, Пинск

Наращивание,коррекция

40 р.

Наращивание,коррекция

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Маникюр есть места на декабрь

30 р.

Маникюр есть места на декабрь

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Наращивание ногтей, коррекция, педикюр

30 р.

Наращивание ногтей, коррекция, педикюр

Могилев

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Маникюр, педикюр ул.космонавтов

30 р.

Маникюр, педикюр ул.космонавтов

Могилев

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5 р.

Татуировки ч/б и цветные

Брестская, Ляховичи

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

Минск, Фрунзенский

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Парикмахер

Договорная

Парикмахер

Минск, Московский

Маникюр, скидки%

19.99 р.

Маникюр, скидки%

Могилев

Маникюр

Договорная

Маникюр

Минская, Борисов

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Наращивание/Коррекция

Договорная

Наращивание/Коррекция

Могилев

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БРОВИ КОРРЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЕ УХОД

10 р.

БРОВИ КОРРЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЕ УХОД

Минск, Октябрьский

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Наращивание ногтей

Договорная

Наращивание ногтей

Могилев

Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени

25 р.

Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени

Гродно

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

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Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий

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21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы

Минск, Центральный

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