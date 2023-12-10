Услуги в сфере красоты и здоровья в Островце
35 р.
Маникюр Педикюр Брови
Гродненская, Островец
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Гродненская, Островец
250 р.
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС МИНСК
Минск, Октябрьский
20 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
25 р.
Маникюр
Гомель
30 р.
Маникюр. Наращивание
Минск, Фрунзенский
80 р.
Окрашивание волос
Минск, Первомайский
30 р.
Наращивание ногтей, маникюр, покрытие
Минск, Ленинский
15 р.
Ищу моделей на оформление бровей ( хна , краска )
Гродно
12 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Гомель
Договорная
Маникюр ,педикюр
Минск, Фрунзенский
130 р.
Причёска и макияж
Брестская, Барановичи
Договорная
Шугаринг. Будь сладкой:)
Брест
Договорная
Педикюр и маникюр
Брест
10 р.
Маникюр , наращивание
Минск, Московский
40 р.
Наращивание и ламинирование ресниц,бровей.
Минск, Московский
25 р.
Маникюр /наращивание ногтей/ Ольшанка
Гродно
30 р.
Маникюр/педикюр
Гомельская, Жлобин
5 р.
Депиляция воском , Хутор
Гомель
35 р.
Маникюр
Брест
35 р.
Маникюр, педикюр
Минск, Ленинский
25 р.
Маникюр женский/мужской/укрепление/ремонт
Гродно
70 р.
Кератин / ботокс УРУЧЬЕ
Минск, Первомайский
20 р.
Наращивание ресниц
Гомель
35 р.
Услуги парикмахера. Выезд.
Минск, Московский
10 р.
Маникюр
Брест
100 р.
Наращивание волос
Могилев
Договорная
Шугаринг. Депиляция. Воск.
Минск, Фрунзенский
45 р.
Наращивание, Кератин, комбинированный маникюр
Минск, Фрунзенский
40 р.
Наращивание ресниц
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Наращивание ногтей
Витебск
20 р.
Маникюр,педикюр,депиляция
Минск, Первомайский
30 р.
Наращивание ресниц
Витебская, Новополоцк
25 р.
Наращивание ресниц
Витебск
30 р.
Маникюр, коррекция, наращивание ногтей.
Брестская, Лунинец
40 р.
Наращивание ногтей. Действует акция
Минск, Первомайский
10 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
150 р.
Перманентный макияж
Гродно
60 р.
Консультация детского психолога
Минск, Партизанский
70 р.
Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке
Минск, Ленинский
150 р.
Наращивание волос
Минская, Минский район
30 р.
наращивание ресниц акция (нужны модели)
Минск, Октябрьский
15 р.
Гель-лак, наращивание. Новобелица
Гомель
35 р.
наращивание ногтей маникюр педикюр
Гомельская, Калинковичи
40 р.
Наращивание ресниц 1ч. Опыт. Уручье.
Минск, Первомайский
90 р.
Причёски
Минск, Заводской
20 р.
Маникюр. Наращивание.
Брестская, Пинск
40 р.
Наращивание,коррекция
Могилев
30 р.
Маникюр есть места на декабрь
Минская, Борисов
30 р.
Наращивание ногтей, коррекция, педикюр
Могилев
30 р.
Маникюр, педикюр ул.космонавтов
Могилев
5 р.
Татуировки ч/б и цветные
Брестская, Ляховичи
15 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер
Минск, Московский
19.99 р.
Маникюр, скидки%
Могилев
Договорная
Маникюр
Минская, Борисов
Договорная
Наращивание/Коррекция
Могилев
10 р.
БРОВИ КОРРЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЕ УХОД
Минск, Октябрьский
Договорная
Наращивание ногтей
Могилев
25 р.
Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени
Гродно
Услуги из других регионов
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы
Минск, Центральный