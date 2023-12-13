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Услуги в Островце

Грузовое Такси Островец-Ошмяны. Попутно в Минск.

Договорная

Грузовое Такси Островец-Ошмяны. Попутно в Минск.

Гродненская, Островец

Окна ПВХ в рассрочку в Островце

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Островце

Гродненская, Островец

Рассрочка
Устройство и ремонт крыш

Договорная

Устройство и ремонт крыш

Гродненская, Островец

Натяжные потолки Островец, Ошмяны, Сморгонь

20 р.

Натяжные потолки Островец, Ошмяны, Сморгонь

Гродненская, Островец

Бурение скважин - опыт более 8 лет

Договорная

Бурение скважин - опыт более 8 лет

Гродненская, Островец

Рассрочка
Натяжные потолки. Подарки

Договорная

Натяжные потолки. Подарки

Гродненская, Островец

Островец. Проект дома, дачи, реконструкция.

300 р.

Островец. Проект дома, дачи, реконструкция.

Гродненская, Островец

Рассрочка
3D моделирование, Чертежи

10 р.

3D моделирование, Чертежи

Гродненская, Островец

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Стяжка пола в Островце. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Островце. Полусухая стяжка пола.

Гродненская, Островец

Дед Мороз на дом

Договорная

Дед Мороз на дом

Гродненская, Островец

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Зоопсихолог

Договорная

Зоопсихолог

Гродненская, Островец

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Ремонт холодильников, стиральных машин

Договорная

Ремонт холодильников, стиральных машин

Гродненская, Островец

Монтаж фундамента под ключ

Договорная

Монтаж фундамента под ключ

Гродненская, Островец

Рассрочка
Маникюр Педикюр Брови

35 р.

Маникюр Педикюр Брови

Гродненская, Островец

Островец Строительство домов Реконструкция 240указ

250 р.

Островец Строительство домов Реконструкция 240указ

Гродненская, Островец

Рассрочка
Памятники из гранита под ключ в Островце и районе на любой бюджет. Изготовление, доставка, установка

49 р.

Памятники из гранита под ключ в Островце и районе на любой бюджет. Изготовление, доставка, установка

Гродненская, Островец

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
штукатурка механизированная

Договорная

штукатурка механизированная

Гродненская, Островец

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

18 р.

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

Гродненская, Островец

Рассрочка
штукатурка механизированным способом

Договорная

штукатурка механизированным способом

Гродненская, Островец

Наплавляемая плоская кровля. Ремонт/Монтаж

Договорная

Наплавляемая плоская кровля. Ремонт/Монтаж

Гродненская, Островец

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Островец

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Островец

Гродненская, Островец

Договорная

Ищем няню

Гродненская, Островец

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Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Гродненская, Островец

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Строительство домов и коттеджей.

80 р.

Строительство домов и коттеджей.

Гродненская, Островец

Рассрочка
Благоустройство мест захоронений в Островце

10 р.

Благоустройство мест захоронений в Островце

Гродненская, Островец

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы Строительные работы под ключ

17 р.

Кровельные работы Строительные работы под ключ

Гродненская, Островец

Рассрочка
Сантехник

10 р.

Сантехник

Гродненская, Островец

Электрика

31.73 р.

Электрика

Гродненская, Островец

Строительство домов. Строительные услуги.

60 р.

Строительство домов. Строительные услуги.

Гродненская, Островец

Рассрочка
Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Гродненская, Островец

Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Гродненская, Островец

Сантехника

Договорная

Сантехника

Гродненская, Островец

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Гродненская, Островец

Монтаж системы отопления под ключ

Договорная

Монтаж системы отопления под ключ

Гродненская, Островец

5 р.

Выгул собак

Гродненская, Островец

5 р.

Выгул собак

Гродненская, Островец

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%

Гродненская, Островец

Услуги для торжеств

Договорная

Услуги для торжеств

Гродненская, Островец

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Ведущая счастливых событий

300 р.

Ведущая счастливых событий

Гродненская, Островец

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

Договорная

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

Гродненская, Островец

Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Гродненская, Островец

ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ WB, OZON

8 р.

ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ WB, OZON

Гродненская, Островец

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Аренда бани

100 р.

Аренда бани

Гродненская, Островец

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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