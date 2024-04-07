logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Компьютерные услуги, интернет
Цена
Продавец
Услуги

Компьютерные услуги, интернет в Островце

no-resultsВ Островце нет таких объявлений, но они есть в других городах
Компьютерный мастер. Ремонт Компьютеров Ноутбуков
vip

Договорная

Компьютерный мастер. Ремонт Компьютеров Ноутбуков

Могилев

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков. Частник Выезд
vip

Договорная

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков. Частник Выезд

Минск, Московский

badge-icon
ДЕЛАЮ САЙТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА

300 р.

ДЕЛАЮ САЙТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА

Минск, Ленинский

Продвижение WEB-сайтов. SEO-провижение/аудит

Договорная

Продвижение WEB-сайтов. SEO-провижение/аудит

Гомель

Разработка веб-сайтов или автоматизация

Договорная

Разработка веб-сайтов или автоматизация

Витебская, Орша

badge-icon
Окажу услуги по набору и перепечатке текста

5 р.

Окажу услуги по набору и перепечатке текста

Гродно

badge-icon
Парсинг, gui проекты

Договорная

Парсинг, gui проекты

Минск, Московский

badge-icon
Создание сайтов, создание логотипов

Договорная

Создание сайтов, создание логотипов

Гомель

badge-icon
Мастер по компьютерам Выезд

Договорная

Мастер по компьютерам Выезд

Брест

Установка Windows 10/11/7/8.1 / Ремонт ПК/Ноутбуов

20 р.

Установка Windows 10/11/7/8.1 / Ремонт ПК/Ноутбуов

Могилев

badge-icon
Ремонт и обслуживание компьютеров

Договорная

Ремонт и обслуживание компьютеров

Брест

Установка Windows. Ремонт компьютеров и ноутбуков

21 р.

Установка Windows. Ремонт компьютеров и ноутбуков

Минск, Центральный

Установка Windows. Ремонт и настройка компьютеров

19 р.

Установка Windows. Ремонт и настройка компьютеров

Минск, Ленинский

Установка Windows. Ремонт и настройка ПК. Выезд

20 р.

Установка Windows. Ремонт и настройка ПК. Выезд

Минск, Фрунзенский

Установка, настройка, обновление 1С 7.7/8

Договорная

Установка, настройка, обновление 1С 7.7/8

Минск, Первомайский

Компьютерная Помощь.Настройка.Ремонт.Выезд за МКАД

Договорная

Компьютерная Помощь.Настройка.Ремонт.Выезд за МКАД

Минск, Центральный

Установка windows XP, 7 ,8.1, 10 и настройка

40 р.

Установка windows XP, 7 ,8.1, 10 и настройка

Брест

Услуги по сборке, настройке компьютеров.

Договорная

Услуги по сборке, настройке компьютеров.

Минск, Московский

Помощь (Установка Windows и др.)

Договорная

Помощь (Установка Windows и др.)

Брестская, Пинск

badge-icon
Ремонт / Сборка / Настройка ПК/Ноутбуков

10 р.

Ремонт / Сборка / Настройка ПК/Ноутбуков

Могилев

Сборка Пк

Договорная

Сборка Пк

Минская, Вилейка

badge-icon
РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

19 р.

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

Минск, Московский

Продвижение сайта в ТОП Яндекс и Google - SEO

100 р.

Продвижение сайта в ТОП Яндекс и Google - SEO

Брест

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, IP ДОМОФОНЫ, УСИЛЕНИЕ WI-FI.

Договорная

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, IP ДОМОФОНЫ, УСИЛЕНИЕ WI-FI.

Брестская, Пинск

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

11 р.

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров и ноутбуков, выезд по Минску

Бесплатно

Ремонт компьютеров и ноутбуков, выезд по Минску

Минск, Партизанский

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом по Минску

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом по Минску

Минск, Центральный

Ремонт компьютеров ноутбуков Компьютерный мастер

19 р.

Ремонт компьютеров ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Октябрьский

Сборка компьютера под заказ

Договорная

Сборка компьютера под заказ

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Настройка компьютера-ноутбука

Договорная

Настройка компьютера-ноутбука

Гродно

badge-icon
Компьютерная помощь Ремонт Компьютеров и Ноутбуков

15 р.

Компьютерная помощь Ремонт Компьютеров и Ноутбуков

Минск, Октябрьский

Компьютерная помощь с выездом по Гродно и району

5 р.

Компьютерная помощь с выездом по Гродно и району

Гродно

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом на дом

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом на дом

Витебск

Разработка WEB-сайтов. Доработка любых сайтов.

Договорная

Разработка WEB-сайтов. Доработка любых сайтов.

Минск, Московский

Компьютерный мастер , Выезд на дом и Диагностика

11 р.

Компьютерный мастер , Выезд на дом и Диагностика

Минск, Заводской

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

999 р.

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

Минск, Центральный

Установка Windows 10/11. Программы

35 р.

Установка Windows 10/11. Программы

Гродно

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

5 р.

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

Гродно

Компьютерный Мастер

10 р.

Компьютерный Мастер

Минск, Центральный

Компьютерная помощь Ремонт Компьютеров и Ноутбуков

19 р.

Компьютерная помощь Ремонт Компьютеров и Ноутбуков

Минск, Партизанский

ФОЛЮШ. Ремонт ТЕЛЕФОНОВ, НОУТБУКОВ.

10 р.

ФОЛЮШ. Ремонт ТЕЛЕФОНОВ, НОУТБУКОВ.

Гродно

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков. Частник Выезд
vip

Договорная

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков. Частник Выезд

Минск, Московский

badge-icon
Ремонт Компьютеров, Ноутбуков. Компьютерный Мастер

Договорная

Ремонт Компьютеров, Ноутбуков. Компьютерный Мастер

Гомель

Ремонт Компьютеров. Ремонт ноутбуков

7 р.

Ремонт Компьютеров. Ремонт ноутбуков

Минск, Фрунзенский

Ремонт/Обслуживание/Установка/Апгрейд ПК

Бесплатно

Ремонт/Обслуживание/Установка/Апгрейд ПК

Минск, Московский

Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиРемонт рулевого управленияКузовной ремонт и покраскаРемонт спецтехникиШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиПрокат автоУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт, сборка, перетяжка мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги