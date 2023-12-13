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Услуги в Ошмянах

Грузоперевозки Ошмяны

Договорная

Грузоперевозки Ошмяны

Гродненская, Ошмяны

Грузовое Такси в Ошмянах(Эдвард). Попутно в Минск.

Договорная

Грузовое Такси в Ошмянах(Эдвард). Попутно в Минск.

Гродненская, Ошмяны

Натяжной потолок со световыми линиями в Ошмянах

20 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
Окна ПВХ в рассрочку в Ошмянах

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
Ошмяны. Проект дома, дачи, реконструкция.

300 р.

Ошмяны. Проект дома, дачи, реконструкция.

Гродненская, Ошмяны

Копка колодца Логойск

170 р.

Копка колодца Логойск

Гродненская, Ошмяны

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин: трубы 32, 90 или 125мм

Договорная

Бурение скважин: трубы 32, 90 или 125мм

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
Монтаж кровли

Договорная

Монтаж кровли

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
Натяжные потолки любой сложности.

Договорная

Натяжные потолки любой сложности.

Гродненская, Ошмяны

Устройство фундамента в Ошмянах

Договорная

Устройство фундамента в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Проведение праздников

Договорная

Проведение праздников

Гродненская, Ошмяны

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Строительство домов в Ошмянах Указ 240

230 р.

Строительство домов в Ошмянах Указ 240

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
натяжной потолок

Договорная

натяжной потолок

Гродненская, Ошмяны

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Договорная

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Гродненская, Ошмяны

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Договорная

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Гродненская, Ошмяны

Наплавляемая плоская кровля. Ремонт/монтаж

Договорная

Наплавляемая плоская кровля. Ремонт/монтаж

Гродненская, Ошмяны

Услуги миниэкскаватора

Договорная

Услуги миниэкскаватора

Гродненская, Ошмяны

Ремонт бензоинструмента

Договорная

Ремонт бензоинструмента

Гродненская, Ошмяны

Фундамент. Бетонные работы

Договорная

Фундамент. Бетонные работы

Гродненская, Ошмяны

Строительство домов от проекта до объекта

Договорная

Строительство домов от проекта до объекта

Гродненская, Ошмяны

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

250 р.

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Гродненская, Ошмяны

Ремонт стиральных и посудомоечных машин

25 р.

Ремонт стиральных и посудомоечных машин

Гродненская, Ошмяны

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Гродненская, Ошмяны

Памятник из гранита

650 р.

Памятник из гранита

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка 0% Натяжные Потолки ОШМЯНЫ

Договорная

Рассрочка 0% Натяжные Потолки ОШМЯНЫ

Гродненская, Ошмяны

Договорная

Благоустройство мест захоронений.

Гродненская, Ошмяны

Инфографика для маркетплейсов

6 р.

Инфографика для маркетплейсов

Гродненская, Ошмяны

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Натяжной потолок в рассрочку в Ошмянах

20 р.

Натяжной потолок в рассрочку в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Рассрочка
Ремонт бытовой техники

Бесплатно

Ремонт бытовой техники

Гродненская, Ошмяны

Стяжка пола в Ошмянах. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Ошмянах. Полусухая стяжка пола.

Гродненская, Ошмяны

Стяжка пола в Ошмянах. Полусухая механизированная.

Договорная

Стяжка пола в Ошмянах. Полусухая механизированная.

Гродненская, Ошмяны

Углубление колодцев

900 р.

Углубление колодцев

Гродненская, Ошмяны

Услуга с выездом в регионы
Помогу с д/з по рус/бел языкам

10 р.

Помогу с д/з по рус/бел языкам

Гродненская, Ошмяны

Кровельные работы( Материал+ Работа)

Договорная

Кровельные работы( Материал+ Работа)

Гродненская, Ошмяны

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

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