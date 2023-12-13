Услуги в Ошмянах
Договорная
Грузоперевозки Ошмяны
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Грузовое Такси в Ошмянах(Эдвард). Попутно в Минск.
Гродненская, Ошмяны
20 р.
Натяжной потолок со световыми линиями в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
300 р.
Ошмяны. Проект дома, дачи, реконструкция.
Гродненская, Ошмяны
170 р.
Копка колодца Логойск
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Бурение скважин: трубы 32, 90 или 125мм
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Монтаж кровли
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Натяжные потолки любой сложности.
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Устройство фундамента в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Проведение праздников
Гродненская, Ошмяны
230 р.
Строительство домов в Ошмянах Указ 240
Гродненская, Ошмяны
Договорная
натяжной потолок
Гродненская, Ошмяны
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Ошмяны
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Наплавляемая плоская кровля. Ремонт/монтаж
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Услуги миниэкскаватора
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Ремонт бензоинструмента
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Фундамент. Бетонные работы
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Строительство домов от проекта до объекта
Гродненская, Ошмяны
250 р.
Проект дома. Архитектурный проект.Смета
Гродненская, Ошмяны
25 р.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%
Гродненская, Ошмяны
650 р.
Памятник из гранита
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Рассрочка 0% Натяжные Потолки ОШМЯНЫ
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Благоустройство мест захоронений.
Гродненская, Ошмяны
6 р.
Инфографика для маркетплейсов
Гродненская, Ошмяны
20 р.
Натяжной потолок в рассрочку в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
Бесплатно
Ремонт бытовой техники
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Стяжка пола в Ошмянах. Полусухая стяжка пола.
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Стяжка пола в Ошмянах. Полусухая механизированная.
Гродненская, Ошмяны
900 р.
Углубление колодцев
Гродненская, Ошмяны
10 р.
Помогу с д/з по рус/бел языкам
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Кровельные работы( Материал+ Работа)
Гродненская, Ошмяны
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский