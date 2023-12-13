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Услуги в сфере красоты и здоровья в Орше

Маникюр гель-лак, наращивание. АКЦИЯ taxi в подар

35 р.

Маникюр гель-лак, наращивание. АКЦИЯ taxi в подар

Витебская, Орша

Наращивание ногтей

35 р.

Наращивание ногтей

Витебская, Орша

Мастер женской красоты

40 р.

Мастер женской красоты

Витебская, Орша

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Шугаринг

30 р.

Шугаринг

Витебская, Орша

Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Витебская, Орша

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Маникюр . Ищу моделей

5 р.

Маникюр . Ищу моделей

Витебская, Орша

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Причёски на основе кос

40 р.

Причёски на основе кос

Витебская, Орша

Парикмахер Стрижки Укладка Орша маг.Восточный

10 р.

Парикмахер Стрижки Укладка Орша маг.Восточный

Витебская, Орша

Декабрь Полный образ Макияж Причёска

100 р.

Декабрь Полный образ Макияж Причёска

Витебская, Орша

Маникюр педикюр Соляникова и Гаранина

40 р.

Маникюр педикюр Соляникова и Гаранина

Витебская, Орша

15 р.

Ищу моделей на маникюр и педикюр

Витебская, Орша

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Орша

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Женские-мужские стрижки, окрашивания

Договорная

Женские-мужские стрижки, окрашивания

Витебская, Орша

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Маникюр педикюр

20 р.

Маникюр педикюр

Витебская, Орша

Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Орша

Ищу моделей на шугаринг

10 р.

Ищу моделей на шугаринг

Витебская, Орша

Маникюр Педикюр

40 р.

Маникюр Педикюр

Витебская, Орша

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Услуги маникюра (район молоково/жд)

25 р.

Услуги маникюра (район молоково/жд)

Витебская, Орша

Ламинирование +окрашивание ресниц

20 р.

Ламинирование +окрашивание ресниц

Витебская, Орша

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Витебская, Орша

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Окрашивание/ ламинирование бровей и ресниц

Договорная

Окрашивание/ ламинирование бровей и ресниц

Витебская, Орша

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Орша

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Кератиновое выпрямление

Договорная

Кератиновое выпрямление

Витебская, Орша

Брови

7 р.

Брови

Витебская, Орша

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Орша

Ламинирование ресниц

20 р.

Ламинирование ресниц

Витебская, Орша

12 р.

Орша ресницы

Витебская, Орша

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Маникюр 1 микрорайон

20 р.

Маникюр 1 микрорайон

Витебская, Орша

10 р.

Окрашивание бровей

Витебская, Орша

Окрашивание бровей ламинирование Могилевская Орша

20 р.

Окрашивание бровей ламинирование Могилевская Орша

Витебская, Орша

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Мелирования, окрас

35 р.

Мелирования, окрас

Витебская, Орша

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Маникюр,наращивание,коррекция ,гель лак.

35 р.

Маникюр,наращивание,коррекция ,гель лак.

Витебская, Орша

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Маникюр Раница

35 р.

Маникюр Раница

Витебская, Орша

Маникюр/покрытие/наращивание. Такси в подарок

35 р.

Маникюр/покрытие/наращивание. Такси в подарок

Витебская, Орша

Коррекция и окрашивание бровей , ресниц

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей , ресниц

Витебская, Орша

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Маникюр/наращивание /Флерова

25 р.

Маникюр/наращивание /Флерова

Витебская, Орша

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Мелирование, стрижки.

Договорная

Мелирование, стрижки.

Витебская, Орша

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Маникюр/Восточная

25 р.

Маникюр/Восточная

Витебская, Орша

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Витебская, Орша

Прически или Полный образ(Орша, а.г.Бабиничи)

40 р.

Прически или Полный образ(Орша, а.г.Бабиничи)

Витебская, Орша

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Маникюр льнокомбинат

30 р.

Маникюр льнокомбинат

Витебская, Орша

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Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Витебская, Орша

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Витебская, Орша

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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