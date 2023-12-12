Услуги для торжеств в Орше
Договорная
Поздравление от Мишки Саши и Зайки Саши
Витебская, Орша
20 р.
Пиротехника
Витебская, Орша
80 р.
Заказать медведя Мишку
Витебская, Орша
100 р.
Заказать Артура Пирожкова и Стаса Михайлова
Витебская, Орша
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Витебская, Орша
Договорная
Поздравление Чебурашки Ушастика на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Дед Мороз на дом
Витебская, Орша
Договорная
Красавица Зайка на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Золотой мишка Дэнс на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Самый милый Чебурашка Ушастик на ваш праздник
Витебская, Орша
450 р.
Декор оформление зала
Витебская, Орша
70 р.
Белый Мишка Джонни на ваш праздник (поздравление).
Витебская, Орша
Договорная
Ведущий мероприятий
Витебская, Орша
Договорная
Ведущая. Певица. Услуги для торжеств
Витебская, Орша
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка.
Витебская, Орша
40 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на дом).
Витебская, Орша
50 р.
Дед мороз и Снегурочка
Витебская, Орша
60 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Витебская, Орша
Договорная
Хаски БАДДИ на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Ведущая праздников. Живой вокал.
Витебская, Орша
Договорная
Ведущий на новогодний корпоратив
Витебская, Орша
50 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Витебская, Орша
Договорная
Украшение свадебного зала,авто,аксессуары
Витебская, Орша
Договорная
Ведущий на праздник (Тамада)
Витебская, Орша
18 р.
Колбаса и рулеты
Витебская, Орша
Договорная
Белый медведь на праздник
Витебская, Орша
35 р.
Продам куклу лол
Витебская, Орша
Договорная
Зайка на Ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Тамада, ведущий на торжество.
Витебская, Орша
Договорная
Торты, капкейки к торжеству
Витебская, Орша
Договорная
НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш ПОЮЩИЙ ВЕДУЩИЙ
Витебская, Орша
Договорная
Незабываемый Ведущий (Тамада)
Витебская, Орша
Договорная
Музыкант на праздники
Витебская, Орша
Договорная
Ведущий, тамада
Витебская, Орша
230 р.
Фотобудка-фотокабина
Витебская, Орша
100 р.
Клоун на день рождения
Витебская, Орша
Договорная
Ведущая и тамада вашего праздника
Витебская, Орша
Договорная
Профессиональная ведущая Елена
Витебская, Орша
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
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25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
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Минская, Вилейка
Договорная
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Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский