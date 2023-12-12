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Услуги для торжеств в Орше

Поздравление от Мишки Саши и Зайки Саши

Договорная

Поздравление от Мишки Саши и Зайки Саши

Витебская, Орша

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Пиротехника

20 р.

Пиротехника

Витебская, Орша

Заказать медведя Мишку

80 р.

Заказать медведя Мишку

Витебская, Орша

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Заказать Артура Пирожкова и Стаса Михайлова

100 р.

Заказать Артура Пирожкова и Стаса Михайлова

Витебская, Орша

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Витебская, Орша

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Поздравление Чебурашки Ушастика на ваш праздник

Договорная

Поздравление Чебурашки Ушастика на ваш праздник

Витебская, Орша

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Дед Мороз на дом

Договорная

Дед Мороз на дом

Витебская, Орша

Красавица Зайка на ваш праздник

Договорная

Красавица Зайка на ваш праздник

Витебская, Орша

Золотой мишка Дэнс на ваш праздник

Договорная

Золотой мишка Дэнс на ваш праздник

Витебская, Орша

Самый милый Чебурашка Ушастик на ваш праздник

Договорная

Самый милый Чебурашка Ушастик на ваш праздник

Витебская, Орша

Декор оформление зала

450 р.

Декор оформление зала

Витебская, Орша

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Белый Мишка Джонни на ваш праздник (поздравление).

70 р.

Белый Мишка Джонни на ваш праздник (поздравление).

Витебская, Орша

Ведущий мероприятий

Договорная

Ведущий мероприятий

Витебская, Орша

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Ведущая. Певица. Услуги для торжеств

Договорная

Ведущая. Певица. Услуги для торжеств

Витебская, Орша

Дед Мороз и Снегурочка.

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка.

Витебская, Орша

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Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на дом).

40 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на дом).

Витебская, Орша

Дед мороз и Снегурочка

50 р.

Дед мороз и Снегурочка

Витебская, Орша

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Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

60 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Витебская, Орша

Хаски БАДДИ на ваш праздник

Договорная

Хаски БАДДИ на ваш праздник

Витебская, Орша

Ведущая праздников. Живой вокал.

Договорная

Ведущая праздников. Живой вокал.

Витебская, Орша

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Ведущий на новогодний корпоратив

Договорная

Ведущий на новогодний корпоратив

Витебская, Орша

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Дедушка Мороз и Снегурочка

50 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Витебская, Орша

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Украшение свадебного зала,авто,аксессуары

Договорная

Украшение свадебного зала,авто,аксессуары

Витебская, Орша

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Ведущий на праздник (Тамада)

Договорная

Ведущий на праздник (Тамада)

Витебская, Орша

Колбаса и рулеты

18 р.

Колбаса и рулеты

Витебская, Орша

Белый медведь на праздник

Договорная

Белый медведь на праздник

Витебская, Орша

Продам куклу лол

35 р.

Продам куклу лол

Витебская, Орша

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Зайка на Ваш праздник

Договорная

Зайка на Ваш праздник

Витебская, Орша

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Тамада, ведущий на торжество.

Договорная

Тамада, ведущий на торжество.

Витебская, Орша

Торты, капкейки к торжеству

Договорная

Торты, капкейки к торжеству

Витебская, Орша

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НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш ПОЮЩИЙ ВЕДУЩИЙ

Договорная

НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш ПОЮЩИЙ ВЕДУЩИЙ

Витебская, Орша

Незабываемый Ведущий (Тамада)

Договорная

Незабываемый Ведущий (Тамада)

Витебская, Орша

Музыкант на праздники

Договорная

Музыкант на праздники

Витебская, Орша

Ведущий, тамада

Договорная

Ведущий, тамада

Витебская, Орша

Фотобудка-фотокабина

230 р.

Фотобудка-фотокабина

Витебская, Орша

Клоун на день рождения

100 р.

Клоун на день рождения

Витебская, Орша

Ведущая и тамада вашего праздника

Договорная

Ведущая и тамада вашего праздника

Витебская, Орша

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Профессиональная ведущая Елена

Договорная

Профессиональная ведущая Елена

Витебская, Орша

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