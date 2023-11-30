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Ремонт и пошив одежды в Орше

Швейные услуги

Договорная

Швейные услуги

Витебская, Орша

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Построчу полотенца, салфетки, платки и др.

Договорная

Построчу полотенца, салфетки, платки и др.

Витебская, Орша

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no-resultsПохожие объявления из других городов
Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др

20 р.

Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры

10 р.

Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры

Могилев

Костюм для аниматоров от 2х недель

Договорная

Костюм для аниматоров от 2х недель

Минск, Центральный

Пошив одежды оптом

Договорная

Пошив одежды оптом

Минск, Фрунзенский

Пошив женской одежды

Договорная

Пошив женской одежды

Минск, Московский

Разработка лекал одежды

Договорная

Разработка лекал одежды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов

Договорная

Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов

Минск, Фрунзенский

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Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА

5 р.

Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Вязание на заказ

Договорная

Вязание на заказ

Минск, Первомайский

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ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ СУМОК, РЮКЗАКОВ, ЧЕХЛОВ

Договорная

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ СУМОК, РЮКЗАКОВ, ЧЕХЛОВ

Минская, Борисов

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Разработка лекал, пошив одежды, образцы и партии

30 р.

Разработка лекал, пошив одежды, образцы и партии

Минск, Заводской

Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи

70 р.

Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи

Гродно

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Договорная

Ремонт одежды различной степени сложности.

Брест

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Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.

10 р.

Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.

Брестская, Барановичи

Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом

28 р.

Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом

Могилев

Договорная

Ремонт одежды в Гродно

Гродно

Солдатская пряга СА

15 р.

Солдатская пряга СА

Минск, Октябрьский

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Изготовление одежды для х/г. и бал.-спорт. танцев

Договорная

Изготовление одежды для х/г. и бал.-спорт. танцев

Минск, Партизанский

Ремонт одежды любой сложности

14 р.

Ремонт одежды любой сложности

Минск, Ленинский

Срочный пошив и ремонт одежды

85 р.

Срочный пошив и ремонт одежды

Минск, Заводской

Пошив штор и покрывал

75 р.

Пошив штор и покрывал

Минск, Заводской

Ищу подработку по пошиву несложных изделий

Договорная

Ищу подработку по пошиву несложных изделий

Витебск

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Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Брест

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Пошив одежды и ремонт

30 р.

Пошив одежды и ремонт

Брестская, Барановичи

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Договорная

Свяжу вещи /игрушки

Минск, Центральный

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Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Минск, Заводской

Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры

Договорная

Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры

Минск, Фрунзенский

Оверлок, старинный

135 р.

Оверлок, старинный

Брестская, Барановичи

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Купальники для художественной гимнастики, фигурное

200 р.

Купальники для художественной гимнастики, фигурное

Минск, Ленинский

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чистка краска поврежденных кроссовок

Договорная

чистка краска поврежденных кроссовок

Гомель

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Починю, укорочу, подгоню ваше свадебное платье

Договорная

Починю, укорочу, подгоню ваше свадебное платье

Минск, Центральный

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Пошив тюли и штор.

Договорная

Пошив тюли и штор.

Брестская, Пинск

Швея,мелкий ремонт одежды,постельное белье

Договорная

Швея,мелкий ремонт одежды,постельное белье

Минск, Советский

ремонт одежды любой сложности,замена молний,шторы,

Договорная

ремонт одежды любой сложности,замена молний,шторы,

Минск, Московский

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Пошив, перешив шуб, дубленок.

Договорная

Пошив, перешив шуб, дубленок.

Минск, Первомайский

Пошив, перешив и подгонка одежды по фигуре.

Договорная

Пошив, перешив и подгонка одежды по фигуре.

Минск, Первомайский

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34

Договорная

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды. Пошив штор

Договорная

Ремонт одежды. Пошив штор

Минск, Заводской

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Брестская, Кобрин

Пошив вечерних платьев

Договорная

Пошив вечерних платьев

Гродно

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Минск, Московский

Праздник

Договорная

Праздник

Гродненская, Слоним

Одежда

15 р.

Одежда

Брестская, Ганцевичи

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Пошив и ремонт одежды, сумок, штор

Договорная

Пошив и ремонт одежды, сумок, штор

Минск, Ленинский

Договорная

Ремонт одежды

Минская, Солигорск

5 р.

Ремонт одежды

Гродно

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Вышивка машинная в Рогачеве.

Договорная

Вышивка машинная в Рогачеве.

Гомельская, Рогачев

Договорная

Ремонт обуви

Минск, Советский

Ремонт одежды, машинная вышивка

Договорная

Ремонт одежды, машинная вышивка

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Гродно

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Услуги,шью на заказ

Договорная

Услуги,шью на заказ

Гродно

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Пошив изделий

Договорная

Пошив изделий

Минск, Фрунзенский

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ПОШИВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Договорная

ПОШИВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Минск, Центральный

Дизайнер/портной сценический одежды

Договорная

Дизайнер/портной сценический одежды

Минск, Фрунзенский

Договорная

Пошив постельного белья

Брестская, Барановичи

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Ремонт обуви любой сложности

Договорная

Ремонт обуви любой сложности

Могилевская, Бобруйск

кастом на заказ

50 р.

кастом на заказ

Минск, Центральный

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Пошив одежды

Договорная

Пошив одежды

Минск, Центральный

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Разработка лекал одежды

Договорная

Разработка лекал одежды

Минск, Ленинский

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