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Пассажирские и грузовые перевозки в Орше

Грузоперевозки,вывоз мусора

20 р.

Грузоперевозки,вывоз мусора

Квартирные, дачные и офисные переезды, доставка мебели, техники и стройматериалов, вывоз мусора(строго на свалку). Доставка грузов по торговым точкам и складам. Приемлемые цены. Доставим груз в удобно...

Витебская, Орша

Переезды грузчики

Договорная

Переезды грузчики

Доставка грузов, переезды, вывоз мусора, доставка строй материалов в удобное для Вас время.Мебельная будка высата 2.40 ширина 2.25 длина 4.85. услуга Есть верхняя загрузка. Работаю за наличный и безн...

Витебская, Орша

Грузоперевозки (грузчики)

5 р.

Грузоперевозки (грузчики)

Качественно и быстро перевезем и перенесём ваш груз любой сложности в целости и сохранности. Произведём переезд в ближайшие города и районы.

Витебская, Орша

Грузоперевозки. Грузчики на дом. Переезды.

9 р.

Грузоперевозки. Грузчики на дом. Переезды.

Грузчики на дом: переезды квартирные, офисные, дачные любой сложности по Орше и по РБ. Разборка и вывоз старой мебели, вывоз строительного мусора. Подъем стройматериалов на этаж быстро, качественно и ...

Витебская, Орша

Грузовые перевозки, грузчики Орша, РБ

Договорная

Грузовые перевозки, грузчики Орша, РБ

Перевезу вашу мебель(диван, холодильник и т.п.),строительные материалы.Организую переезд квартиры/офиса/дачи, вывоз строительного мусора и старой мебели, доставка мебели из торговых центров. Приятные ...

Витебская, Орша

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки до 4т. -Перевозка мебели - Вывоз старой мебели - перевозка стройматериалов и оборудования -Услуги грузчиков . -Возим все.

Витебская, Орша

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу,район,доставка грузов по всей Республики Беларусь, РФ.Квартирные, дачные и офисные переезды, доставка мебели, техники и стройматериалов. Доставка грузов по торговым точкам и с...

Витебская, Орша

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки от 2 до 3.5 тонн, мебель, стройматериалы, бытовая техника . Вывоз строительного мусора. Квартирный переезд. В любое удобное время. Есть услуги грузчиков. Оплата наличный безналичный рас...

Витебская, Орша

Грузоперевозки по Орше, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки по Орше, РБ, РФ

Грузоперевозки по Орше, РБ, РФ автомобилем iveco daily до 2 тонн. ДВШ - 3,50 м. - 1,90 м. - 1,75 м, 11 м³. Услуги грузчиков. Любая форма оплаты.Заключаю договора с организациями. Возможно постоянное с...

Витебская, Орша

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3т. ГРЗЧИКИ.Вывоз мусора

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3т. ГРЗЧИКИ.Вывоз мусора

Витебская, Орша

Услуги самосвала

80 р.

Услуги самосвала

Перевозка грузов, вывоз мусора. Другие наши услуги смотрите в наших объявлениях.

Витебская, Орша

Переезды за один рейс грузчики

20 р.

Переезды за один рейс грузчики

Доставка досок а так же арматуры до 6 метров длинной!!!!! Есть верхняя загрузка. Мебельная будка высата 2.40 длина 4.85 ширина 2.25 . Доставим Ваш груз в любое удобное для Вас время и место, работаем ...

Витебская, Орша

Грузовые и пассажирские перевозки Орша РБ РФ

Договорная

Грузовые и пассажирские перевозки Орша РБ РФ

Грузовые и пассажирские перевозки до 2тонн или до 18 посадочных мест. Доставка мебели, товаров из магазина, строительных материалов, бытовой техники. Доставка сотрудников к месту работ и в обратном на...

Витебская, Орша

Пассажирские перевозки, свадебный кортеж

Договорная

Пассажирские перевозки, свадебный кортеж

Витебская, Орша

Подъём материала на этаж.Профессиональные грузчики

Договорная

Подъём материала на этаж.Профессиональные грузчики

Витебская, Орша

Грузоперевозки, услуги манипулятора, перевозки РБ

60 р.

Грузоперевозки, услуги манипулятора, перевозки РБ

Гидроманипулятор PALFINGER PK16000l на базе Scania поможет вам выполнить любую работу точно и аккуратно. Грузоподъемность автомобиля до 16 т, грузоподъемность крана 3,5 т, длина автомобиля - 6,5 м, вы...

Витебская, Орша

Грузовые перевозки, ГРУЗЧИКИ, вывоз мусора.

Договорная

Грузовые перевозки, ГРУЗЧИКИ, вывоз мусора.

Грузовые перевозки по Орше, району и всей Республике, перевозка мебели, строительных материалов, бытовой техники, квартирные и дачные переезды, сельскохозяйственной продукции, дрова, брикет, вывоз МУС...

Витебская, Орша

Услуги манипулятора, грузоперевозки по РБ. + Прице

Договорная

Услуги манипулятора, грузоперевозки по РБ. + Прице

Услуги манипулятора. Имеется прицеп грузоподъемность 14 тонн. Грузоподъемность автомобиля до 15 тонн. Крана до 6т. Погрузка, выгрузка любой сложности. Монтаж/демонтаж, перевозка строительных материа...

Витебская, Орша

Грузоперевозки.

Договорная

Грузоперевозки.

Доставка грузов любых размеров, от микроволновки до домашних, офисных и других переездов.Есть грузчики.Перевозка лесопильных материалов до 7 метров. Грузы до 2.5 тонн, объем 30 м3. Фиксация грузов рем...

Витебская, Орша

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки, переезды, доставки. Sprinter 16м3. доставка в любую точку страны. Цена договорная

Витебская, Орша

Грузоперевозки, ГРУЗЧИКИ, вывоз мусора

15 р.

Грузоперевозки, ГРУЗЧИКИ, вывоз мусора

Окажу услугу по доставке грузов, строительных материалов, мебели, бытовой техники, электроники, быстро, качественно надёжно. Так же есть услуга ГРУЗЧИКА. Вывоз мусора. Возможна оплата по безналу.

Витебская, Орша

Грузоперевозки, Грузчики, Переезды, Вывоз мусора.

Договорная

Грузоперевозки, Грузчики, Переезды, Вывоз мусора.

Грузоперевозки Орша, Оршанский район и вся РБ, Грузовые перевозки. Грузчики. Длинна грузового отсека 3.5м. - Квартирные, дачные, офисные переезды. - Перевозка строительных материалов. - Перевозка сель...

Витебская, Орша

Грузоперевозки , аренда автомобиля

30 р.

Грузоперевозки , аренда автомобиля

Доставка, грузоперевозки, Рады сотрудничеству!!! И помочь вам))

Витебская, Орша

Переезды, грузчики

Договорная

Переезды, грузчики

Переезды,грузчики .По городу , РБ, РФ. Без выходных.

Витебская, Орша

Манипулятор 10 тонн

Договорная

Манипулятор 10 тонн

Аренда манипулятора повышенной проходимости КАМАЗ. Доставка стройматериалов, планировка участков, установка ЖБ изделий. Установка поднимает до 2 тонн, длина кузова 5.5 метра. работаем по городу и рай...

Витебская, Орша

Манипулятор кран

Договорная

Манипулятор кран

Услуги манипулятора, грузоподъемность автомобиля до 12 тонн, с прицепом 21 тон. крана до 6 тонн. Размер кузова 6.60*2.55м, вылет стрелы 12 метра Наличный и безналичный расчет. -Монтаж/демонтаж строите...

Витебская, Орша

Грузоперевозки,услуги манипулятора, вездеход, кран

60 р.

Грузоперевозки,услуги манипулятора, вездеход, кран

Возим все , от сыпучих материалов до метала конструкций , ЖБИ изделий ,машина вездеход 6х6 ,машина оборудована самосвалом ,вылет стрелы 8 м, грузоподъёмность манипулятора 3 тонны. Минимальный выезд 2 ...

Витебская, Орша

Грузоперевозки, услуга манипулятора

Договорная

Грузоперевозки, услуга манипулятора

Услуги манипулятора. Вылет стрелы восемь метров,грузоподъемность манипулятора до 3 тонн.Грузоподъемность автомобиля 8 тонн, кузов длина 6 метров,ширина 2.5 метра

Витебская, Орша

Услуги манипулятора

Договорная

Услуги манипулятора

Услуги гидроманипулятора с экипажем !!! Перевозим строительные материалы: поддоны с сухими смесями, трот. плитку, бордюры, кольца, люки, трубы, блоки и т. д Так же, любого рода оборудование: пр...

Витебская, Орша

Грузоперевозки : город , РБ , РФ.

Договорная

Грузоперевозки : город , РБ , РФ.

Грузоперевозки : город , РБ , РФ. До 2,2 т. ( 4*2*2,3).

Витебская, Орша

Услуги манипулятора

Договорная

Услуги манипулятора

Услуги манипулятора, грузоподъемность автомобиля до 12 тонн, с прицепом 21 тон. крана до 6 тонн. Размер кузова 6.60*2.55м, вылет стрелы 12 метра Наличный и безналичный расчет. -Монтаж/демонтаж строите...

Витебская, Орша

аренда манипулятора в орше

Договорная

аренда манипулятора в орше

аренда манипулятора.город район.наличный безналичный расчёт.цена договорная.

Витебская, Орша

Перевозка грузов 16 м3 до 2х тонн РБ . РФ.ГРУЗЧИКИ

Договорная

Перевозка грузов 16 м3 до 2х тонн РБ . РФ.ГРУЗЧИКИ

Доставка грузов. Доставка стройматериалов. Переезды. По городу от 20 рублей за час. Доставка в любую точку страны. Ситроен размер грузового отсека 2м ширина*4м длина*2.2м высота 16 м3.Услиги грузчико...

Витебская, Орша

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу и району 3,5т до 6 м. Стройматериалы, мебель. Помощь грузчиков. По городу 35 р час. По району 1руб км.

Витебская, Орша

Грузоперевозки + грузчики

20 р.

Грузоперевозки + грузчики

Грузоперевозки по городу, району, в любую точку РБ и ближайшее города РФ без выходных. Везу любой груз. Длина 4м40см, ширина 2.10м и высота 1.70м - 1.80м по центру , 15 кубов, до 3 тонн, тент. Составл...

Витебская, Орша

ОРША.ГРУЗ-КИ ВЫВОЗ МУСОРА.ГРУЗЧИКИ.

Договорная

ОРША.ГРУЗ-КИ ВЫВОЗ МУСОРА.ГРУЗЧИКИ.

Витебская, Орша

Грузоперевозки в Орше и в РБ

Договорная

Грузоперевозки в Орше и в РБ

Осуществляю перевозки по Орше, Оршанскому району,доставка груза в Минск, Гомель, доставка груза в любую точку РБ. Мебельная будка 25 кубов.длина 4,15 , высота 2,35 , ширина 2,40 Тент 14 кубов 3,20/2,...

Витебская, Орша

Доставка любого товара и материала

20 р.

Доставка любого товара и материала

Грузоперевозки любого товара, материалов и т.д. С грузчиками и без.

Витебская, Орша

Рассрочка
20т. Песок.Грунт. ПГС. Доставка любых гру

80 р.

20т. Песок.Грунт. ПГС. Доставка любых гру

Витебская, Орша

Рассрочка
Перевозки грузов

Договорная

Перевозки грузов

Окажу услуги грузоперевозки по Орше, РБ. Вес до 3 т, длина 4,2. Возможно заключение договоров с юридическими лицами.

Витебская, Орша

Услуги манипулятора в Орше

Договорная

Услуги манипулятора в Орше

Кран манипулятор Palfinger на базе автомобиля MAN. Грузоподъемность автомобиля до 15 тонн, бортовая платформа 248×690; Грузоподъёмность крана 4 т. Вылет стрелы 12.2 метров, грузоподъёмность на максима...

Витебская, Орша

Услуги манипулятора (есть прицеп)

Договорная

Услуги манипулятора (есть прицеп)

ЖБ кольца, дно, крышки, люки. Самые низкие цены. Услуги манипулятора, грузоподъемность автомобиля до 15 тонн, с прицепом 30 тон. крана до 6 то...

Витебская, Орша

Перевозки и доставки

Договорная

Перевозки и доставки

Грузоперевозки любой сложности РБ-РФ до 3.5 тонн Грузоперевозки любой категории перевозим по местности как строй материалы, так и перевозка скота. Имеются свои грузчики, возможно рассмотрение постоянн...

Витебская, Орша

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Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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