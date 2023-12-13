Доставка досок а так же арматуры до 6 метров длинной!!!!! Есть верхняя загрузка. Мебельная будка высата 2.40 длина 4.85 ширина 2.25 . Доставим Ваш груз в любое удобное для Вас время и место, работаем ...

Витебская, Орша