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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Орше

Договорная

сиделка

Витебская, Орша

Договорная

Услуги няни

Витебская, Орша

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Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Няня

Договорная

Няня

Витебская, Орша

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4 р.

сиделка

Витебская, Орша

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1 р.

Услуги сиделки

Витебская, Орша

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Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Орша

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Няня/сиделка/домработница

Договорная

Няня/сиделка/домработница

Витебская, Орша

Договорная

Предлагаю услуги няни,сиделки

Витебская, Орша

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Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Орша

Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Орша

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Договорная

Ищу работу няни

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу сиделки

Витебская, Орша

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Няня по выходным

5 р.

Няня по выходным

Витебская, Орша

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Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Помощница по уходу за инвалидом.

400 р.

Помощница по уходу за инвалидом.

Витебская, Орша

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Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Бесплатно

Няня и сиделка

Витебская, Орша

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Няня

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Договорная

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500 р.

Ищю сиделку

Могилев

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Минск, Советский

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Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Договорная

Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Минск, Фрунзенский

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50 р.

Услуги сиделки на моей территории

Минская, Минский район

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Договорная

Сиделка

Брест

Договорная

Помощница/Сиделка/Медицинский работник

Минск, Первомайский

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Договорная

Сиделка

Гомельская, Речица

Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Ленинский

8 р.

Сиделки

Минск, Фрунзенский

Договорная

Сиделка

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Услуги няни

Гродно

Няня на полную занятость

Договорная

Няня на полную занятость

Минск, Московский

Договорная

Нуждаемся в услугах сиделки

Брест

Договорная

услуги сиделки

Гродно

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Няня / услуги няни / репетитор английского языка

10 р.

Няня / услуги няни / репетитор английского языка

Минск, Центральный

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Договорная

Услуги сиделки, няни

Гродно

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Смотрю людей у себя дома.

1 000 р.

Смотрю людей у себя дома.

Минская, Минский район

Прическа на корпоратив (Полный образ)

60 р.

Прическа на корпоратив (Полный образ)

Минск, Ленинский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Московский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

Договорная

Услуги

Брестская, Барановичи

Договорная

Няня

Витебск

Договорная

Оформлюсь сиделкой

Витебск

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Договорная

Оказание услуг по уходу за лежачими больными

Гродненская, Слоним

10 р.

Няня

Гродно

Договорная

Сиделка

Гродно

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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Умелый уход за людьми.

Договорная

Умелый уход за людьми.

Минская, Другие города

Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомель

10 р.

Няня

Минск, Центральный

Услуги сиделки

30 р.

Услуги сиделки

Гомель

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Договорная

Помощь по уходу.

Минская, Крупки

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Договорная

Гигиенические процедуры.

Брест

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12 р.

Няня

Минск, Советский

Договорная

Сиделка

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Услуги няни / помощь с ребёнком

10 р.

Услуги няни / помощь с ребёнком

Минск, Заводской

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