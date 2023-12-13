Няни и сиделки в Орше
Договорная
сиделка
Витебская, Орша
Договорная
Услуги няни
Витебская, Орша
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
Договорная
Няня
Витебская, Орша
4 р.
сиделка
Витебская, Орша
1 р.
Услуги сиделки
Витебская, Орша
Договорная
Услуги сиделки
Витебская, Орша
Договорная
Няня/сиделка/домработница
Витебская, Орша
Договорная
Предлагаю услуги няни,сиделки
Витебская, Орша
Договорная
Услуги сиделки
Витебская, Орша
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
Договорная
Услуги сиделки
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу няни
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу сиделки
Витебская, Орша
5 р.
Няня по выходным
Витебская, Орша
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
400 р.
Помощница по уходу за инвалидом.
Витебская, Орша
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
Бесплатно
Няня и сиделка
Витебская, Орша
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Услуги сиделки в новый год
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка для пожилой женщины
Могилевская, Шклов
500 р.
Ищю сиделку
Могилев
60 р.
Ищу работу сиделкой
Минск, Советский
Договорная
Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Услуги сиделки на моей территории
Минская, Минский район
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Помощница/Сиделка/Медицинский работник
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги няни
Минск, Ленинский
8 р.
Сиделки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка
Гомельская, Жлобин
Договорная
Услуги няни
Гродно
Договорная
Няня на полную занятость
Минск, Московский
Договорная
Нуждаемся в услугах сиделки
Брест
Договорная
услуги сиделки
Гродно
10 р.
Няня / услуги няни / репетитор английского языка
Минск, Центральный
Договорная
Услуги сиделки, няни
Гродно
1 000 р.
Смотрю людей у себя дома.
Минская, Минский район
60 р.
Прическа на корпоратив (Полный образ)
Минск, Ленинский
10 р.
Няня
Минск, Московский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня
Витебск
Договорная
Оформлюсь сиделкой
Витебск
Договорная
Оказание услуг по уходу за лежачими больными
Гродненская, Слоним
10 р.
Няня
Гродно
Договорная
Сиделка
Гродно
Договорная
Няня
Минск, Московский
Договорная
Умелый уход за людьми.
Минская, Другие города
Договорная
Сиделка
Гомель
10 р.
Няня
Минск, Центральный
30 р.
Услуги сиделки
Гомель
Договорная
Помощь по уходу.
Минская, Крупки
Договорная
Гигиенические процедуры.
Брест
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Гродно
10 р.
Услуги няни / помощь с ребёнком
Минск, Заводской