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Бытовые услуги, ремонт в Орше

Сборка Ами мебель

25 р.

Сборка Ами мебель

Витебская, Орша

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Договорная

Чистка снега

Витебская, Орша

Напилю и наколю дрова

Договорная

Напилю и наколю дрова

Витебская, Орша

БОЛЬШАЯ стирка

16 р.

БОЛЬШАЯ стирка

Витебская, Орша

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебская, Орша

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Сборка и ремонт мебели

20 р.

Сборка и ремонт мебели

Витебская, Орша

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Договорная

Чистка снега

Витебская, Орша

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Выездная химчистка мягкой мебели. ковров

Договорная

Выездная химчистка мягкой мебели. ковров

Витебская, Орша

Договорная

Услуга (ПОЧИЩУ СНЕГ)

Витебская, Орша

Договорная

Уборка снега

Витебская, Орша

Договорная

уборка квартир

Витебская, Орша

Сборка установка мебели

Договорная

Сборка установка мебели

Витебская, Орша

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Мастер на час. Навеска предметов интерьера

20 р.

Мастер на час. Навеска предметов интерьера

Витебская, Орша

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Реставрация (эмалировка) ванн

220 р.

Реставрация (эмалировка) ванн

Витебская, Орша

Откачка канализации в Орше и оршанским районе

Договорная

Откачка канализации в Орше и оршанским районе

Витебская, Орша

Договорная

Сборка мебели

Витебская, Орша

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Договорная

Сборщик мебели

Витебская, Орша

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Сборка мебели

25 р.

Сборка мебели

Витебская, Орша

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Сборка, установка, разборка, ремонт мебели.

Договорная

Сборка, установка, разборка, ремонт мебели.

Витебская, Орша

Сборка и установка мебели любой сложности.

Договорная

Сборка и установка мебели любой сложности.

Витебская, Орша

Химчистка мебели

Договорная

Химчистка мебели

Витебская, Орша

Запчасти для посудомоечной машины Electrolux

1 р.

Запчасти для посудомоечной машины Electrolux

Витебская, Орша

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Помощник по дому

30 р.

Помощник по дому

Витебская, Орша

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Витебская, Орша

Сборка мебели

1 р.

Сборка мебели

Витебская, Орша

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебская, Орша

Домашний мастер

Договорная

Домашний мастер

Витебская, Орша

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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