Бытовые услуги, ремонт в Орше
25 р.
Сборка Ами мебель
Витебская, Орша
Договорная
Чистка снега
Витебская, Орша
Договорная
Напилю и наколю дрова
Витебская, Орша
16 р.
БОЛЬШАЯ стирка
Витебская, Орша
Договорная
Сборка мебели
Витебская, Орша
20 р.
Сборка и ремонт мебели
Витебская, Орша
Договорная
Чистка снега
Витебская, Орша
Договорная
Выездная химчистка мягкой мебели. ковров
Витебская, Орша
Договорная
Услуга (ПОЧИЩУ СНЕГ)
Витебская, Орша
Договорная
Уборка снега
Витебская, Орша
Договорная
уборка квартир
Витебская, Орша
Договорная
Сборка установка мебели
Витебская, Орша
20 р.
Мастер на час. Навеска предметов интерьера
Витебская, Орша
220 р.
Реставрация (эмалировка) ванн
Витебская, Орша
Договорная
Откачка канализации в Орше и оршанским районе
Витебская, Орша
Договорная
Сборка мебели
Витебская, Орша
Договорная
Сборщик мебели
Витебская, Орша
25 р.
Сборка мебели
Витебская, Орша
Договорная
Сборка, установка, разборка, ремонт мебели.
Витебская, Орша
Договорная
Сборка и установка мебели любой сложности.
Витебская, Орша
Договорная
Химчистка мебели
Витебская, Орша
1 р.
Запчасти для посудомоечной машины Electrolux
Витебская, Орша
30 р.
Помощник по дому
Витебская, Орша
Договорная
Откачка канализации
Витебская, Орша
1 р.
Сборка мебели
Витебская, Орша
Договорная
Сборка мебели
Витебская, Орша
Договорная
Домашний мастер
Витебская, Орша
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель