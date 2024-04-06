Услуги для торжеств в Новополоцке
Договорная
ВЕДУЩИЙ, ТАМАДА
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ваш поющий ведущий 24/7
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ведущий на свадьбу
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ведущие Вашего Торжества
Витебская, Новополоцк
Договорная
Пространство для праздников Новополоцк
Витебская, Новополоцк
Договорная
Услуги для торжества
Витебская, Новополоцк
300 р.
Тамада, ведущий.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Поздравления от Медведя/ Мишка на праздник/ Медвед
Витебская, Новополоцк
Договорная
Шоколадный букет,цветы
Витебская, Новополоцк
Договорная
СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР, ФОТОЗОНЫ, УКРАШЕНИЕ ЗАЛА
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ведущая на ваше торжество
Минск, Московский
100 р.
Аниматор Фокусник Клоун Коржик
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги повара и официанта
Минск, Фрунзенский
300 р.
Ведущая/Ведущий/ Тамада+Dj+Скрипка+Вокал+Шоу
Минск, Центральный
Договорная
Ростовые куклы на любой праздник
Могилев
65 р.
Мишка на праздник Могилев 24 /7
Могилев
Договорная
Ведущий праздника
Минск, Заводской
50 р.
СУШИ БЕНТО ТОРТ
Минск, Заводской
50 р.
БЕНТО СУШИ ТОРТ
Минск, Заводской
50 р.
СУШИ ТОРТ БЕНТО СУШИ
Минск, Заводской
Договорная
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор
Минск, Партизанский
150 р.
Лимузин на свадьбу
Гродненская, Лида
60 р.
Аниматор
Гродно
Договорная
Аниматоры Ростовые куклы звезды Стас Михайлов
Минск, Партизанский
69.99 р.
ЖМИ-ЛУЧШИЕ АНИМАТОРЫ МИНСК подарки АКРТЕРЫ ведущие
Минск, Московский
Договорная
Музыка, DJ, ведущие, вокалисты, свадьбы, юбилеи.
Гродненская, Лида
300 р.
Музыка на свадьбу
Брестская, Пинск
20 р.
Аренда прокат проектора FullHD и экран
Минск, Первомайский
Договорная
Повар
Минск, Заводской
70 р.
Медведь, Мишка, аниматор на праздник
Минск, Октябрьский
Договорная
Свадебный декор
Минск, Советский
Договорная
Фотозона на Юбилей, ДР, выпускной школы, д/с
Минская, Минский район
Договорная
Услуги торжества
Гродно
60 р.
Поздравление от Лол в Витебске)
Витебск
65 р.
Танцующий медведь, Витебск
Витебск
600 р.
Ведущий
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Аренда звукового оборудования JBL
Гомельская, Мозырь
17 р.
Повар ,выездное обслуживание,приготовление на дому
Брест
17 р.
Повар,выездное обслуживание
Брест
Договорная
Воздушные шары, СРОЧНО , цифра 3
Брестская, Барановичи
150 р.
Детские праздники
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги повара Минск
Минск, Заводской
80 р.
Поздравление. Аниматор. День Рождения. Выпускные.
Гомель
80 р.
Большой Мишка на Праздник, Аэромедведь в Минске
Минск, Центральный
80 р.
Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь
Минск, Первомайский
Договорная
Ведущая. Певица. Услуги для торжеств
Витебская, Орша
Договорная
Ростовые куклы Меладзе/ Поздравление от Меладзе
Минск, Фрунзенский
Договорная
Большой медведь на ваш праздник
Гродненская, Волковыск
80 р.
Большой белый мишка, надувной ростовой медведь
Минск, Центральный
Договорная
Ведущая на любое торжество ( города РБ)
Брестская, Лунинец
Договорная
Ведущий, тамада
Минск, Центральный
Договорная
Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков
Минск, Фрунзенский
70 р.
Стас Михайлов Новогрудок,Дятлово, Ивье, Кореличи
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Музыкант на праздник
Минск, Партизанский
Договорная
Белый мишка на ваш праздник
Гродненская, Лида
100 р.
Тамада ведущий аккордеон застольные песни
Минск, Первомайский
300 р.
Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие
Минск, Московский
Договорная
Ведущий Алексей Маркин
Гродно
65 р.
Мишка на любые случаи жизни)
Могилев
Договорная
Прокат авто на свадьбу. Доставка и развоз гостей
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
3.50 р.
Гелиевые шары город Барановичи
Брестская, Барановичи
150 р.
Украшение свадебного зала. Декор
Брестская, Барановичи
150 р.
Оформление свадебного зала Выездная регистрация Цвет пудра и белый
Брестская, Барановичи
5 р.
Шар гелевый
Гродно