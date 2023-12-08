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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Новополоцке

Гайковерт аккумуляторный беспроводной

200 р.

Гайковерт аккумуляторный беспроводной

Витебская, Новополоцк

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Винт по дереву 4.8/102, проволока вязальная

10 р.

Винт по дереву 4.8/102, проволока вязальная

Витебская, Новополоцк

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Детектор BOSCH DMF 10 ZOOM

180 р.

Детектор BOSCH DMF 10 ZOOM

Витебская, Новополоцк

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Монтажный пистолет Hilti Bx-3

2 000 р.

Монтажный пистолет Hilti Bx-3

Витебская, Новополоцк

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Гвозди строительные

15 р.

Гвозди строительные

Витебская, Новополоцк

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Аккумуляторный фонарь HILTI SFL 22-A

400 р.

Аккумуляторный фонарь HILTI SFL 22-A

Витебская, Новополоцк

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Редуктор азотный REDIUS с манометрами

100 р.

Редуктор азотный REDIUS с манометрами

Витебская, Новополоцк

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Дрель ручная

15 р.

Дрель ручная

Витебская, Новополоцк

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Игольчатый валик для наливного пола

10 р.

Игольчатый валик для наливного пола

Витебская, Новополоцк

Трубный клупп

50 р.

Трубный клупп

Витебская, Новополоцк

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Удлинитель

70 р.

Удлинитель

Витебская, Новополоцк

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Лом

25 р.

Лом

Витебская, Новополоцк

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Аккумулятор DEWALT

250 р.

Аккумулятор DEWALT

Витебская, Новополоцк

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Impact fккумуляторный DeWALT DCF850

550 р.

Impact fккумуляторный DeWALT DCF850

Витебская, Новополоцк

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Наковальня

400 р.

Наковальня

Витебская, Новополоцк

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Продам лом.

25 р.

Продам лом.

Витебская, Новополоцк

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Ключ разводной

20 р.

Ключ разводной

Витебская, Новополоцк

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Цепь (CHAMPION)

15 р.

Цепь (CHAMPION)

Витебская, Новополоцк

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Редуктор угловой

255 р.

Редуктор угловой

Витебская, Новополоцк

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Таль цепная, 1 тонна. На запчасти.

80 р.

Таль цепная, 1 тонна. На запчасти.

Витебская, Новополоцк

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Указатель напряжения

15 р.

Указатель напряжения

Витебская, Новополоцк

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Труборез ручной роликовый

35 р.

Труборез ручной роликовый

Витебская, Новополоцк

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Заглушка для Bosch GAS 18V-10L

20 р.

Заглушка для Bosch GAS 18V-10L

Витебская, Новополоцк

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Напильник

12 р.

Напильник

Витебская, Новополоцк

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Струбцина

8 р.

Струбцина

Витебская, Новополоцк

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Лом

Договорная

Лом

Витебская, Новополоцк

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Стяжки съемник для пружин. 23см

30 р.

Стяжки съемник для пружин. 23см

Витебская, Новополоцк

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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

200 р.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Витебская, Новополоцк

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Паяльник труборез для полипропилена

0.99 р.

Паяльник труборез для полипропилена

Витебская, Новополоцк

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Буры, лён, коронки и сантехника

4.99 р.

Буры, лён, коронки и сантехника

Витебская, Новополоцк

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Двигатель

50 р.

Двигатель

Витебская, Новополоцк

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Патрон 9 мм

30 р.

Патрон 9 мм

Витебская, Новополоцк

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Инструмент

15 р.

Инструмент

Витебская, Новополоцк

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Валик для поклейки обоев цена снижена

5 р.

Валик для поклейки обоев цена снижена

Витебская, Новополоцк

Метчик м5.3

10 р.

Метчик м5.3

Витебская, Новополоцк

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Метчик мечик 16 / 1.5 для авто поддона

20 р.

Метчик мечик 16 / 1.5 для авто поддона

Витебская, Новополоцк

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Пила обушковая для стусла 300 мм

8 р.

Пила обушковая для стусла 300 мм

Витебская, Новополоцк

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Power Plus Аккумулятор 18B

50 р.

Power Plus Аккумулятор 18B

Витебская, Новополоцк

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Бур рыбацкий

80 р.

Бур рыбацкий

Витебская, Новополоцк

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Труборез ссср

50 р.

Труборез ссср

Витебская, Новополоцк

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Телескопическая алюминиевая штанга с фиксатором

240 р.

Телескопическая алюминиевая штанга с фиксатором

Витебская, Новополоцк

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Эллектроды Lincoln SL19G, 304L ...

20 р.

Эллектроды Lincoln SL19G, 304L ...

Витебская, Новополоцк

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Заклёпки нержавейка

3 р.

Заклёпки нержавейка

Витебская, Новополоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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