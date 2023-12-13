Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Новополоцке
Договорная
Монета
Витебская, Новополоцк
40 р.
Пиалы 6 шт Узбекистан
Витебская, Новополоцк
55 р.
Электро самовар
Витебская, Новополоцк
Договорная
Кувшин и 2 кружки
Витебская, Новополоцк
Бесплатно
Фен ретро
Витебская, Новополоцк
30 р.
Термос 3 л Китай
Витебская, Новополоцк
Договорная
Чеканки
Витебская, Новополоцк
7 р.
Книга БССР
Витебская, Новополоцк
10 р.
Есенин бюст статуэтка
Витебская, Новополоцк
8 р.
Мясорубка старинная ссср
Витебская, Новополоцк
5 р.
Шкатулка
Витебская, Новополоцк
Договорная
Конфетница из СССР
Витебская, Новополоцк
Договорная
Бокалы из хрусталя 6 шт
Витебская, Новополоцк
30 р.
Электросамовар
Витебская, Новополоцк
35 р.
Часы наручные
Витебская, Новополоцк
200 р.
Икона православие Ксения Петербургская
Витебская, Новополоцк
20 р.
Звезда
Витебская, Новополоцк
12 р.
Набор деревьев и ёлок для счета СССР или 90-х годо
Витебская, Новополоцк
3 р.
Тарелки Чехословакия (есть 4шт.) 60-70-х годов
Витебская, Новополоцк
6 р.
Кофейник Добруш времен СССР.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Посуда
Витебская, Новополоцк
50 р.
Кошелек ретро
Витебская, Новополоцк
11 р.
Электромассажер ссср
Витебская, Новополоцк
11 р.
Электробритва ссср
Витебская, Новополоцк
20 р.
Шкатулка дерево, ракушки
Витебская, Новополоцк
25 р.
Статуэтка медведица с медвежатами.
Витебская, Новополоцк
15 р.
Старинная вещь
Витебская, Новополоцк
Договорная
Фотоаппарат ФЭД1
Витебская, Новополоцк
20 р.
Подставка для ручки
Витебская, Новополоцк
2 р.
Книги ссср
Витебская, Новополоцк
15 р.
Мясорубка ссср
Витебская, Новополоцк
10 р.
Фольга ссср
Витебская, Новополоцк
0.30 р.
Граммпластинки (винил)
Витебская, Новополоцк
5 р.
Куколка-малыш -голыш СССР
Витебская, Новополоцк
110 р.
Набор спичек
Витебская, Новополоцк
Договорная
Монеты
Витебская, Новополоцк
25 р.
Часы СССР
Витебская, Новополоцк
35 р.
Народная роспись
Витебская, Новополоцк
25 р.
Керасинавая лампа
Витебская, Новополоцк
25 р.
Статуэтка
Витебская, Новополоцк
20 р.
Магнитофон Весна
Витебская, Новополоцк
Бесплатно
А4 фишки ОБМЕН (актуальная информация в описании)
Витебская, Новополоцк
15 р.
Стекло для керосиновой лампы
Витебская, Новополоцк