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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Новополоцке

Монета

Договорная

Монета

Витебская, Новополоцк

Пиалы 6 шт Узбекистан

40 р.

Пиалы 6 шт Узбекистан

Витебская, Новополоцк

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Электро самовар

55 р.

Электро самовар

Витебская, Новополоцк

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Кувшин и 2 кружки

Договорная

Кувшин и 2 кружки

Витебская, Новополоцк

Фен ретро

Бесплатно

Фен ретро

Витебская, Новополоцк

Термос 3 л Китай

30 р.

Термос 3 л Китай

Витебская, Новополоцк

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Чеканки

Договорная

Чеканки

Витебская, Новополоцк

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Книга БССР

7 р.

Книга БССР

Витебская, Новополоцк

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Есенин бюст статуэтка

10 р.

Есенин бюст статуэтка

Витебская, Новополоцк

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Мясорубка старинная ссср

8 р.

Мясорубка старинная ссср

Витебская, Новополоцк

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Шкатулка

5 р.

Шкатулка

Витебская, Новополоцк

Конфетница из СССР

Договорная

Конфетница из СССР

Витебская, Новополоцк

Бокалы из хрусталя 6 шт

Договорная

Бокалы из хрусталя 6 шт

Витебская, Новополоцк

Электросамовар

30 р.

Электросамовар

Витебская, Новополоцк

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Часы наручные

35 р.

Часы наручные

Витебская, Новополоцк

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Икона православие Ксения Петербургская

200 р.

Икона православие Ксения Петербургская

Витебская, Новополоцк

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Звезда

20 р.

Звезда

Витебская, Новополоцк

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Набор деревьев и ёлок для счета СССР или 90-х годо

12 р.

Набор деревьев и ёлок для счета СССР или 90-х годо

Витебская, Новополоцк

Тарелки Чехословакия (есть 4шт.) 60-70-х годов

3 р.

Тарелки Чехословакия (есть 4шт.) 60-70-х годов

Витебская, Новополоцк

Кофейник Добруш времен СССР.

6 р.

Кофейник Добруш времен СССР.

Витебская, Новополоцк

Посуда

Договорная

Посуда

Витебская, Новополоцк

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Кошелек ретро

50 р.

Кошелек ретро

Витебская, Новополоцк

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Электромассажер ссср

11 р.

Электромассажер ссср

Витебская, Новополоцк

Электробритва ссср

11 р.

Электробритва ссср

Витебская, Новополоцк

Шкатулка дерево, ракушки

20 р.

Шкатулка дерево, ракушки

Витебская, Новополоцк

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Статуэтка медведица с медвежатами.

25 р.

Статуэтка медведица с медвежатами.

Витебская, Новополоцк

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Старинная вещь

15 р.

Старинная вещь

Витебская, Новополоцк

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Фотоаппарат ФЭД1

Договорная

Фотоаппарат ФЭД1

Витебская, Новополоцк

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Подставка для ручки

20 р.

Подставка для ручки

Витебская, Новополоцк

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Книги ссср

2 р.

Книги ссср

Витебская, Новополоцк

Мясорубка ссср

15 р.

Мясорубка ссср

Витебская, Новополоцк

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Фольга ссср

10 р.

Фольга ссср

Витебская, Новополоцк

0.30 р.

Граммпластинки (винил)

Витебская, Новополоцк

Куколка-малыш -голыш СССР

5 р.

Куколка-малыш -голыш СССР

Витебская, Новополоцк

Набор спичек

110 р.

Набор спичек

Витебская, Новополоцк

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Монеты

Договорная

Монеты

Витебская, Новополоцк

Часы СССР

25 р.

Часы СССР

Витебская, Новополоцк

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Народная роспись

35 р.

Народная роспись

Витебская, Новополоцк

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Керасинавая лампа

25 р.

Керасинавая лампа

Витебская, Новополоцк

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Статуэтка

25 р.

Статуэтка

Витебская, Новополоцк

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Магнитофон Весна

20 р.

Магнитофон Весна

Витебская, Новополоцк

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А4 фишки ОБМЕН (актуальная информация в описании)

Бесплатно

А4 фишки ОБМЕН (актуальная информация в описании)

Витебская, Новополоцк

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Стекло для керосиновой лампы

15 р.

Стекло для керосиновой лампы

Витебская, Новополоцк

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